NHL ONLINE: Pastrňák čelí Sharks, Nečas bojuje v Seattlu. Hrají Gudas či Kämpf

iSport.cz
NHL
Hokejová NHL nabíží fanouškům pořádnou porci zápasů, konkrétně čtrnáct. Brusle obouvá David Pastrňák, který vítá mužstvo ze San Jose. Martin Nečas a jeho Colorado zápolí na ledě Seattlu. Kapitán Anaheimu Radko Gudas brání proti Torontu, David Kämpf v dresu Capitals hraje v Buffalu. Z Čechů jdou do akce také Tomáš Hertl či Adam Klapka. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Přestávka
02Tipsport155,81,21Detail
LIVE Přestávka
11Tipsport2,352,54,2Detail
LIVE Přestávka
33Tipsport2,72,83,1Detail
LIVE Přestávka
10Tipsport1,37412Detail
LIVE Přestávka
01Tipsport6,63,31,65Detail
LIVE Přestávka
24Tipsport175,81,21Detail
LIVE Přestávka
11Tipsport2,152,64,6Detail
LIVE Přestávka
30Tipsport25111,07Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport1,93,73,9Detail
LIVE Přestávka
01Tipsport3,73,71,95Detail
LIVE
--Tipsport1.724.464.15Detail
LIVE
--Tipsport3.224.242.01Detail
LIVE
--Tipsport2.014.183.25Detail
LIVE
--Tipsport3.844.361.8Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton36741106514
2.Nathan MacKinnonColorado43611046255
3.Nikita KučerovTampa34701046033
4.Leon DraisaitlEdmonton3460946210
5.Macklin CelebriniSan Jose335790626
6.Kirill KaprizovMinnesota3741786511
7.Mark ScheifeleWinnipeg304878633
8.Martin NečasColorado2948776042
9.David PastrňákBoston23537659-2
10.Nick SuzukiMontreal2154756425

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina643011617229:18788
2Buffalo65346619231:19686
3Tampa63309420225:17782
4Montreal6425111018228:21282
5Pittsburgh642751517217:19379
6Islanders652314523192:18679
7Detroit652511722192:19479
8Boston64279622214:20178
9Columbus6423101021209:20576
10Ottawa64266923216:20173
11Washington66275727208:19971
12Flyers6420101123187:20171
13Florida64266329195:21367
14Devils642111230166:19266
15Toronto651981127203:22965
16Rangers64179830179:20060
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado63385911241:15995
    2Dallas643281014222:17490
    3Minnesota6525131116220:18587
    4Anaheim642115325215:22275
    5Utah65268526203:18173
    6Edmonton65248825231:22172
    7Vegas652181422210:20772
    8Seattle Kraken63236925179:19067
    9Kings6416101523169:19267
    10San Jose621812626192:21866
    11Nashville64227827191:21866
    12Winnipeg632151027179:19362
    13St. Louis642321029169:21660
    14Chicago641861129172:20759
    15Calgary64214732158:20057
    16Vancouver64136837165:23846

