NHL ONLINE: Pastrňák čelí Sharks, Nečas bojuje v Seattlu. Hrají Gudas či Kämpf
Hokejová NHL nabíží fanouškům pořádnou porci zápasů, konkrétně čtrnáct. Brusle obouvá David Pastrňák, který vítá mužstvo ze San Jose. Martin Nečas a jeho Colorado zápolí na ledě Seattlu. Kapitán Anaheimu Radko Gudas brání proti Torontu, David Kämpf v dresu Capitals hraje v Buffalu. Z Čechů jdou do akce také Tomáš Hertl či Adam Klapka. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|36
|74
|110
|65
|14
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|43
|61
|104
|62
|55
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|70
|104
|60
|33
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|60
|94
|62
|10
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|33
|57
|90
|62
|6
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|37
|41
|78
|65
|11
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|48
|78
|63
|3
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|29
|48
|77
|60
|42
|9.
|David Pastrňák
Boston
|23
|53
|76
|59
|-2
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|21
|54
|75
|64
|25
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|64
|30
|11
|6
|17
|229:187
|88
|2
Buffalo
|65
|34
|6
|6
|19
|231:196
|86
|3
Tampa
|63
|30
|9
|4
|20
|225:177
|82
|4
Montreal
|64
|25
|11
|10
|18
|228:212
|82
|5
Pittsburgh
|64
|27
|5
|15
|17
|217:193
|79
|6
Islanders
|65
|23
|14
|5
|23
|192:186
|79
|7
Detroit
|65
|25
|11
|7
|22
|192:194
|79
|8
Boston
|64
|27
|9
|6
|22
|214:201
|78
|9
Columbus
|64
|23
|10
|10
|21
|209:205
|76
|10
Ottawa
|64
|26
|6
|9
|23
|216:201
|73
|11
Washington
|66
|27
|5
|7
|27
|208:199
|71
|12
Flyers
|64
|20
|10
|11
|23
|187:201
|71
|13
Florida
|64
|26
|6
|3
|29
|195:213
|67
|14
Devils
|64
|21
|11
|2
|30
|166:192
|66
|15
Toronto
|65
|19
|8
|11
|27
|203:229
|65
|16
Rangers
|64
|17
|9
|8
|30
|179:200
|60
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|63
|38
|5
|9
|11
|241:159
|95
|2
Dallas
|64
|32
|8
|10
|14
|222:174
|90
|3
Minnesota
|65
|25
|13
|11
|16
|220:185
|87
|4
Anaheim
|64
|21
|15
|3
|25
|215:222
|75
|5
Utah
|65
|26
|8
|5
|26
|203:181
|73
|6
Edmonton
|65
|24
|8
|8
|25
|231:221
|72
|7
Vegas
|65
|21
|8
|14
|22
|210:207
|72
|8
Seattle Kraken
|63
|23
|6
|9
|25
|179:190
|67
|9
Kings
|64
|16
|10
|15
|23
|169:192
|67
|10
San Jose
|62
|18
|12
|6
|26
|192:218
|66
|11
Nashville
|64
|22
|7
|8
|27
|191:218
|66
|12
Winnipeg
|63
|21
|5
|10
|27
|179:193
|62
|13
St. Louis
|64
|23
|2
|10
|29
|169:216
|60
|14
Chicago
|64
|18
|6
|11
|29
|172:207
|59
|15
Calgary
|64
|21
|4
|7
|32
|158:200
|57
|16
Vancouver
|64
|13
|6
|8
|37
|165:238
|46