Gudas zná trest za faul na Matthewse: Dlouhá stopka i milionová srážka z platu! Agent zuří

Gudasův střet s další hvězdou NHL! Kapitán Toronta Matthews skončil zraněný
Kapitán Toronta Auston Matthews těsně poté, co byl ošklivě zasažen Radkem Gudasem
Auston Matthews z Toronta i český bek Radko Gudas z Anaheimu leží na ledě po vzájemném střetu
Auston Matthews v doprovodu opouští hřiště
Kapitán Toronta Auston Matthews a jeho oponent Radko Gudas z Anaheimu bojují o puk
Kapitán Toronta opouští hřiště poté, co ho do nohy zasáhl Radko Gudas
Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse. O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu soutěže. Zároveň vyčíslilo, že v době distancu přijde Gudas kvůli pozastavenému platu o částku 104 166 dolarů (2,23 milionu korun), která poputuje podle pravidel do speciálního hráčského asistenčního fondu. K situaci se pro web iSport vyjádřil i jeho otec Leo Gudas.

Gudas se provinil ve čtvrtečním utkání v Torontu. Po zákroku z 36. minuty zamířil předčasně do kabiny s trestem na pět minut a do konce zápasu. Ani faulovaný Matthews pak už do duelu nezasáhl a kanadský klub po vyšetření oznámil, že kapitán Maple Leafs má přetržený vnitřní postranní vaz v levém koleně.

„Znovu bude vyšetřen přibližně za dva týdny, další informace budou poskytnuty v té době. Zbytek sezony 2025/26 vynechá,“ uvedl slavný klub v prohlášení.

„Znáte Gudase. Mám pocit, že tady to dělá docela často. A tentokrát si vybral našeho nejlepšího hráče,“ řekl útočník Matthew Knies, který k vítězství Maple Leafs 6:4 přispěl gólem a třemi asistencemi.

Trenér Anaheimu Joel Quenneville se českého beka zastal a prohlásil, že nešlo o úmysl, ale reflexivní pohyb.

Agent zuří: Trest je směšný a absurdní!

Pětatřicetiletý Gudas si začne odpykávat trest v sobotním utkání proti Ottawě, chybět bude i v Montrealu, proti Philadelphii, v hale Utahu a doma proti Buffalu. Na led se bude moci vrátit až 24. března, kdy mají Ducks na programu zápas ve Vancouveru.

Judd Moldaver, agent Matthewse, po vynesení trestu zuří: „Vzhledem k zjevné závažnosti tohoto zákroku jsem zklamaný a šokovaný, že liga mohla vydat takové rozhodnutí. Telefonické slyšení a trest na pět zápasů je směšný a absurdní. I když je postup stanoven v naší kolektivní smlouvě, tohle disciplinární opatření je bezohledné a nesmyslné. Toto rozhodnutí vede k dalšímu poklesu důvěry v disciplinární proces pro všechny hráče. Hráči i fanoušci si zaslouží víc. Oddělení bezpečnosti hráčů by mělo být suspendováno.“

Gudas v krátké době vyřadil na delší dobu ze hry druhého hvězdného hráče. Na únorovém olympijském turnaji v Miláně po jeho zákroku ve čtvrtfinále proti Kanadě předčasně dohrál patrně kvůli poranění kolena Sidney Crosby. Od té doby je útočník Pittsburghu na marodce, klub tehdy odhadl dobu léčby zranění ve spodní části těla na čtyři týdny.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina653011618230:19088
2Buffalo66346620232:19886
3Tampa64319420229:17884
4Montreal6425111018228:21282
5Pittsburgh652751518219:19979
6Islanders662314524194:18979
7Detroit662511723193:19879
8Boston65279623216:20578
9Columbus6523101121210:20777
10Ottawa64266923216:20173
11Washington67285727210:20073
12Flyers6520111123190:20373
13Florida65267329197:21469
14Toronto662081127209:23367
15Devils652111231170:19766
16Rangers65189830185:20362
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado64395911246:16097
    2Dallas653381014229:17692
    3Minnesota6625131216222:18888
    4Anaheim652115326219:22875
    5Utah66268626205:18474
    6Vegas662281422216:20974
    7Edmonton67248926235:23173
    8Kings6517101523172:19469
    9San Jose631912626196:22068
    10Seattle Kraken64236926180:19567
    11Nashville65227927194:22267
    12St. Louis662431029175:21964
    13Winnipeg642151028182:19962
    14Chicago651871129175:20961
    15Calgary65224732163:20459
    16Vancouver65137837169:24148

