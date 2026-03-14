Gudas zná trest za faul na Matthewse: Dlouhá stopka i milionová srážka z platu! Agent zuří
Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse. O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu soutěže. Zároveň vyčíslilo, že v době distancu přijde Gudas kvůli pozastavenému platu o částku 104 166 dolarů (2,23 milionu korun), která poputuje podle pravidel do speciálního hráčského asistenčního fondu. K situaci se pro web iSport vyjádřil i jeho otec Leo Gudas.
Gudas se provinil ve čtvrtečním utkání v Torontu. Po zákroku z 36. minuty zamířil předčasně do kabiny s trestem na pět minut a do konce zápasu. Ani faulovaný Matthews pak už do duelu nezasáhl a kanadský klub po vyšetření oznámil, že kapitán Maple Leafs má přetržený vnitřní postranní vaz v levém koleně.
„Znovu bude vyšetřen přibližně za dva týdny, další informace budou poskytnuty v té době. Zbytek sezony 2025/26 vynechá,“ uvedl slavný klub v prohlášení.
„Znáte Gudase. Mám pocit, že tady to dělá docela často. A tentokrát si vybral našeho nejlepšího hráče,“ řekl útočník Matthew Knies, který k vítězství Maple Leafs 6:4 přispěl gólem a třemi asistencemi.
Trenér Anaheimu Joel Quenneville se českého beka zastal a prohlásil, že nešlo o úmysl, ale reflexivní pohyb.
Agent zuří: Trest je směšný a absurdní!
Pětatřicetiletý Gudas si začne odpykávat trest v sobotním utkání proti Ottawě, chybět bude i v Montrealu, proti Philadelphii, v hale Utahu a doma proti Buffalu. Na led se bude moci vrátit až 24. března, kdy mají Ducks na programu zápas ve Vancouveru.
Judd Moldaver, agent Matthewse, po vynesení trestu zuří: „Vzhledem k zjevné závažnosti tohoto zákroku jsem zklamaný a šokovaný, že liga mohla vydat takové rozhodnutí. Telefonické slyšení a trest na pět zápasů je směšný a absurdní. I když je postup stanoven v naší kolektivní smlouvě, tohle disciplinární opatření je bezohledné a nesmyslné. Toto rozhodnutí vede k dalšímu poklesu důvěry v disciplinární proces pro všechny hráče. Hráči i fanoušci si zaslouží víc. Oddělení bezpečnosti hráčů by mělo být suspendováno.“
Gudas v krátké době vyřadil na delší dobu ze hry druhého hvězdného hráče. Na únorovém olympijském turnaji v Miláně po jeho zákroku ve čtvrtfinále proti Kanadě předčasně dohrál patrně kvůli poranění kolena Sidney Crosby. Od té doby je útočník Pittsburghu na marodce, klub tehdy odhadl dobu léčby zranění ve spodní části těla na čtyři týdny.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|65
|30
|11
|6
|18
|230:190
|88
|2
Buffalo
|66
|34
|6
|6
|20
|232:198
|86
|3
Tampa
|64
|31
|9
|4
|20
|229:178
|84
|4
Montreal
|64
|25
|11
|10
|18
|228:212
|82
|5
Pittsburgh
|65
|27
|5
|15
|18
|219:199
|79
|6
Islanders
|66
|23
|14
|5
|24
|194:189
|79
|7
Detroit
|66
|25
|11
|7
|23
|193:198
|79
|8
Boston
|65
|27
|9
|6
|23
|216:205
|78
|9
Columbus
|65
|23
|10
|11
|21
|210:207
|77
|10
Ottawa
|64
|26
|6
|9
|23
|216:201
|73
|11
Washington
|67
|28
|5
|7
|27
|210:200
|73
|12
Flyers
|65
|20
|11
|11
|23
|190:203
|73
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Toronto
|66
|20
|8
|11
|27
|209:233
|67
|15
Devils
|65
|21
|11
|2
|31
|170:197
|66
|16
Rangers
|65
|18
|9
|8
|30
|185:203
|62
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|64
|39
|5
|9
|11
|246:160
|97
|2
Dallas
|65
|33
|8
|10
|14
|229:176
|92
|3
Minnesota
|66
|25
|13
|12
|16
|222:188
|88
|4
Anaheim
|65
|21
|15
|3
|26
|219:228
|75
|5
Utah
|66
|26
|8
|6
|26
|205:184
|74
|6
Vegas
|66
|22
|8
|14
|22
|216:209
|74
|7
Edmonton
|67
|24
|8
|9
|26
|235:231
|73
|8
Kings
|65
|17
|10
|15
|23
|172:194
|69
|9
San Jose
|63
|19
|12
|6
|26
|196:220
|68
|10
Seattle Kraken
|64
|23
|6
|9
|26
|180:195
|67
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
St. Louis
|66
|24
|3
|10
|29
|175:219
|64
|13
Winnipeg
|64
|21
|5
|10
|28
|182:199
|62
|14
Chicago
|65
|18
|7
|11
|29
|175:209
|61
|15
Calgary
|65
|22
|4
|7
|32
|163:204
|59
|16
Vancouver
|65
|13
|7
|8
|37
|169:241
|48