Gudasův otec k trestu: Faul bez debat, asi sečetli i Crosbyho. Divím se hejtování od Čechů
Radko Gudas byl dodatečně suspendován NHL za zákrok kolenem, jehož se dopustil ve čtvrtečním duelu v Torontu proti hvězdnému Austonu Matthewsovi. „Udělal krásnou kličku, na kterou bylo těžké reagovat. Radko do něj v ten moment vletěl, nešetřil ho. Smůla, že tam šel rovně. Kdyby se přiblížil ze strany, nemuselo se tohle vůbec stát. Faul to však byl bez debat. Tady není o čem se bavit,“ řekl webu iSport Leo Gudas, otec kapitána Anaheimu a sám bývalý elitní obránce.
Český bek dostal trest na pět minut a do konce utkání, z rozhodnutí oddělení pro hráčskou bezpečnost NHL přijde o pět utkání a po celou dobu suspendace mu bude pozastaven plat. Kvůli tomu přijde dohromady o 104 166 dolarů (2,23 milionu korun), částka půjde do fondu NHLPA.
„Psali jsme si. Hned, jak se to stalo. Pak se dozvěděl, že má druhý den slyšení. Tam už jsme spolu moc nekomunikovali. Ale pokud vás pozvou na slyšení, vždycky se něco děje. Radko má svou historii, i když dlouho žádný disciplinární trest neměl. Myslím, že se dost polepšil, možná mu to sečetli i za Crosbyho na olympiádě, ale ten si na nohu spíš sednul. Nevím…Viděl jsem to několikrát, těžko říct,“ tvrdí Leo Gudas.
Během své čtrnáctileté kariéry v NHL byl Radko Gudas suspendován dosud čtyřikrát, přičemž vynechal celkem 21 zápasů. Nejdelší trest v roce 2017, kdy hrál za Philadelphii. Trval deset utkání a vyfasoval ho za seknutí útočníka Winnipegu Mathieua Perreaulta. Tehdy ztratil celý měsíc. Naposledy musel Gudas do odstávky na dva zápasy před sedmi lety, kdy fauloval vysokou holí Nikitu Kučerova z Tampy Bay.
Koleno na koleno? Je to smůla...
Kritickému momentu předcházel souboj u mantinelu s Eastonem Cowanem. William Nylander přihrál před branku osamocenému Matthewsovi, načež Gudas okamžitě vyrazil směrem k němu. Když se ho útočník Toronta snažil obejít, český obránce ho chtěl zastavit bodyčekem. Povystrčil zadek, jenže jeho levé koleno se střetlo s Matthewsovým. Po nárazu zůstal kapitán Maple Leafs ležet.
„To se prostě v takovém fofru může stát. Jak Radko letěl od mantinelu, měl to docela daleko. V té rychlosti zakročil takhle. Říkali pak, že měl nohu vystrčenou dopředu. Jenže když bruslíš, nohu vepředu máš. Každopádně faul to byl. Takových zákroků je v lize dost. Na olympiádě Wilson srovnal hráče úderem na hlavu jako prase a nic z toho nebylo. Nebo jak v NHL sestřelil Filipa Chytila. Tady je smůla, že šlo koleno na koleno. To pak člověka mrzí,“ soudí Gudasův otec.
Kapitána Ducks se zastal trenér Joel Quenneville. Taky prohlásil, že takové zákroky se stávají, vyplynou ze hry. Jiní by Gudase nejraději upálili na hranici. „Určitě nejdeš do souboje se záměrem někoho takhle trefit, stejně tak moc nepřemýšlíš, co se může stát. Nicméně v tomhle případě se nedá o ničem diskutovat. Ale divím se, jak Radka hejtují Češi. Už si nevzpomenou, co udělal předloni na mistrovství světa,“ dodává Leo Gudas.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|65
|30
|11
|6
|18
|230:190
|88
|2
Buffalo
|66
|34
|6
|6
|20
|232:198
|86
|3
Tampa
|64
|31
|9
|4
|20
|229:178
|84
|4
Montreal
|64
|25
|11
|10
|18
|228:212
|82
|5
Pittsburgh
|65
|27
|5
|15
|18
|219:199
|79
|6
Islanders
|66
|23
|14
|5
|24
|194:189
|79
|7
Detroit
|66
|25
|11
|7
|23
|193:198
|79
|8
Boston
|65
|27
|9
|6
|23
|216:205
|78
|9
Columbus
|65
|23
|10
|11
|21
|210:207
|77
|10
Ottawa
|64
|26
|6
|9
|23
|216:201
|73
|11
Washington
|67
|28
|5
|7
|27
|210:200
|73
|12
Flyers
|65
|20
|11
|11
|23
|190:203
|73
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Toronto
|66
|20
|8
|11
|27
|209:233
|67
|15
Devils
|65
|21
|11
|2
|31
|170:197
|66
|16
Rangers
|65
|18
|9
|8
|30
|185:203
|62
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|64
|39
|5
|9
|11
|246:160
|97
|2
Dallas
|65
|33
|8
|10
|14
|229:176
|92
|3
Minnesota
|66
|25
|13
|12
|16
|222:188
|88
|4
Anaheim
|65
|21
|15
|3
|26
|219:228
|75
|5
Utah
|66
|26
|8
|6
|26
|205:184
|74
|6
Vegas
|66
|22
|8
|14
|22
|216:209
|74
|7
Edmonton
|67
|24
|8
|9
|26
|235:231
|73
|8
Kings
|65
|17
|10
|15
|23
|172:194
|69
|9
San Jose
|63
|19
|12
|6
|26
|196:220
|68
|10
Seattle Kraken
|64
|23
|6
|9
|26
|180:195
|67
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
St. Louis
|66
|24
|3
|10
|29
|175:219
|64
|13
Winnipeg
|64
|21
|5
|10
|28
|182:199
|62
|14
Chicago
|65
|18
|7
|11
|29
|175:209
|61
|15
Calgary
|65
|22
|4
|7
|32
|163:204
|59
|16
Vancouver
|65
|13
|7
|8
|37
|169:241
|48