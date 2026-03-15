Chmelař gólem pomohl Rangers, Pastrňák se Zachou bodovali. Nečas jen mírnil porážku

Jaroslav Chmelař dal gól MinnesotěZdroj: ČTK / AP / Abbie Parr
Jaroslav Chmelař vstřelil v NHL rozdílový gól a svou druhou trefou v soutěži přispěl k výhře hokejistů New Yorku Rangers 4:2 na ledě Minnesoty. Skóroval také Martin Nečas, který dal jedinou branku Colorada při prohře 1:3 ve Winnipegu. David Pastrňák a Pavel Zacha se podíleli jednou přihrávkou na výhře Bostonu 3:2 po nájezdech ve Washingtonu.

Do sobotního programu zasáhli čtyři čeští gólmani a výhru vychytal jen David Rittich. I díky jeho třiceti zákrokům udolal New York Islanders doma Calgary 3:2. Daniel Vladař inkasoval za 65 minut hry jen jednou z 28 střel při prohře Philadelphie 1:2 po nájezdech s Columbusem. Jakub Dobeš pustil tři branky z dvaceti střel při porážce Montrealu 2:4 se San Jose. Karel Vejmelka neodvrátil 19 zákroky prohru Utahu 3:4 s Pittsburghem.

Chmelař odehrál jen 6 minut a 19 sekund, přesto se dokázal prosadit. Český útočník zhruba v polovině zápasu zvýšil z úniku bekhendovým blafákem na 3:1. Hlavní postavou výhry Rangers byl ale gólman Igor Šesťorkin, který zastavil 46 střel.

Colorado bylo v utkání aktivnější, na střely vyhrálo 29:18, ale až do předposlední minuty marně dobývalo domácí branku. Až při hře bez gólmana skóroval Nečas, který snížil z levého kruhu střelou bez přípravy a připsal si 31. trefu sezony. Při pokračujícím risku bez brankáře ale Winnipeg stanovil konečné skóre.

Boston v zápase dvakrát vyrovnal, v obou případech brankami Charlieho McAvoye. Obránce Bruins se prosadil nejdříve po přihrávce Pastrňáka ranou od modré čáry a zápas poslal do prodloužení tečí Zachovy střely. V nájezdech se čekalo na gól až do deváté série, kdy utkání ukončil Fraser Minten. Předtím sedmnáct střelců včetně Zachy a Pastrňáka neuspělo.

Za Capitals opět nenastoupil český útočník David Kämpf, jenž stále čeká po výměně z Vancouveru na pracovní povolení v USA.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37741116711
2.Nathan MacKinnonColorado44651096457
3.Nikita KučerovTampa34721066234
4.Leon DraisaitlEdmonton3462966412
5.Macklin CelebriniSan Jose355994648
6.Mark ScheifeleWinnipeg305181653
7.Martin NečasColorado3149806244
8.Kirill KaprizovMinnesota3841796711
9.Jason RobertsonDallas3643796623
10.David PastrňákBoston24557961-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina663111618234:19290
2Buffalo67347620235:20088
3Tampa65319421231:18284
4Montreal6525111019230:21682
5Pittsburgh662851518223:20281
6Islanders672414524197:19181
7Boston662710623219:20780
8Detroit672511823195:20180
9Columbus6623111121212:20879
10Ottawa65276923218:20175
11Washington68285827212:20374
12Flyers6620111223191:20574
13Florida65267329197:21469
14Devils662211231176:20168
14Toronto672081227211:23668
16Rangers66199830189:20564
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado65395912247:16397
    2Dallas663391014232:17894
    3Minnesota6725131217224:19288
    4Vegas672381422220:20976
    5Anaheim662115327219:23075
    6Utah67268627208:18874
    7Edmonton67248926235:23173
    8San Jose642012626200:22270
    9Seattle Kraken65246926185:19769
    10Kings6617101524176:20069
    11Nashville65227927194:22267
    12Winnipeg652251028185:20064
    13St. Louis662431029175:21964
    14Chicago661871130175:21361
    15Calgary66224733165:20759
    16Vancouver66137838171:24648

