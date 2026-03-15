Chmelař gólem pomohl Rangers, Pastrňák se Zachou bodovali. Nečas jen mírnil porážku
Jaroslav Chmelař vstřelil v NHL rozdílový gól a svou druhou trefou v soutěži přispěl k výhře hokejistů New Yorku Rangers 4:2 na ledě Minnesoty. Skóroval také Martin Nečas, který dal jedinou branku Colorada při prohře 1:3 ve Winnipegu. David Pastrňák a Pavel Zacha se podíleli jednou přihrávkou na výhře Bostonu 3:2 po nájezdech ve Washingtonu.
Do sobotního programu zasáhli čtyři čeští gólmani a výhru vychytal jen David Rittich. I díky jeho třiceti zákrokům udolal New York Islanders doma Calgary 3:2. Daniel Vladař inkasoval za 65 minut hry jen jednou z 28 střel při prohře Philadelphie 1:2 po nájezdech s Columbusem. Jakub Dobeš pustil tři branky z dvaceti střel při porážce Montrealu 2:4 se San Jose. Karel Vejmelka neodvrátil 19 zákroky prohru Utahu 3:4 s Pittsburghem.
Chmelař odehrál jen 6 minut a 19 sekund, přesto se dokázal prosadit. Český útočník zhruba v polovině zápasu zvýšil z úniku bekhendovým blafákem na 3:1. Hlavní postavou výhry Rangers byl ale gólman Igor Šesťorkin, který zastavil 46 střel.
Colorado bylo v utkání aktivnější, na střely vyhrálo 29:18, ale až do předposlední minuty marně dobývalo domácí branku. Až při hře bez gólmana skóroval Nečas, který snížil z levého kruhu střelou bez přípravy a připsal si 31. trefu sezony. Při pokračujícím risku bez brankáře ale Winnipeg stanovil konečné skóre.
Boston v zápase dvakrát vyrovnal, v obou případech brankami Charlieho McAvoye. Obránce Bruins se prosadil nejdříve po přihrávce Pastrňáka ranou od modré čáry a zápas poslal do prodloužení tečí Zachovy střely. V nájezdech se čekalo na gól až do deváté série, kdy utkání ukončil Fraser Minten. Předtím sedmnáct střelců včetně Zachy a Pastrňáka neuspělo.
Za Capitals opět nenastoupil český útočník David Kämpf, jenž stále čeká po výměně z Vancouveru na pracovní povolení v USA.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|37
|74
|111
|67
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|44
|65
|109
|64
|57
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|72
|106
|62
|34
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|62
|96
|64
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|59
|94
|64
|8
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|51
|81
|65
|3
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|31
|49
|80
|62
|44
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|38
|41
|79
|67
|11
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|36
|43
|79
|66
|23
|10.
|David Pastrňák
Boston
|24
|55
|79
|61
|-1
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|66
|31
|11
|6
|18
|234:192
|90
|2
Buffalo
|67
|34
|7
|6
|20
|235:200
|88
|3
Tampa
|65
|31
|9
|4
|21
|231:182
|84
|4
Montreal
|65
|25
|11
|10
|19
|230:216
|82
|5
Pittsburgh
|66
|28
|5
|15
|18
|223:202
|81
|6
Islanders
|67
|24
|14
|5
|24
|197:191
|81
|7
Boston
|66
|27
|10
|6
|23
|219:207
|80
|8
Detroit
|67
|25
|11
|8
|23
|195:201
|80
|9
Columbus
|66
|23
|11
|11
|21
|212:208
|79
|10
Ottawa
|65
|27
|6
|9
|23
|218:201
|75
|11
Washington
|68
|28
|5
|8
|27
|212:203
|74
|12
Flyers
|66
|20
|11
|12
|23
|191:205
|74
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Devils
|66
|22
|11
|2
|31
|176:201
|68
|14
Toronto
|67
|20
|8
|12
|27
|211:236
|68
|16
Rangers
|66
|19
|9
|8
|30
|189:205
|64
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|65
|39
|5
|9
|12
|247:163
|97
|2
Dallas
|66
|33
|9
|10
|14
|232:178
|94
|3
Minnesota
|67
|25
|13
|12
|17
|224:192
|88
|4
Vegas
|67
|23
|8
|14
|22
|220:209
|76
|5
Anaheim
|66
|21
|15
|3
|27
|219:230
|75
|6
Utah
|67
|26
|8
|6
|27
|208:188
|74
|7
Edmonton
|67
|24
|8
|9
|26
|235:231
|73
|8
San Jose
|64
|20
|12
|6
|26
|200:222
|70
|9
Seattle Kraken
|65
|24
|6
|9
|26
|185:197
|69
|10
Kings
|66
|17
|10
|15
|24
|176:200
|69
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
Winnipeg
|65
|22
|5
|10
|28
|185:200
|64
|13
St. Louis
|66
|24
|3
|10
|29
|175:219
|64
|14
Chicago
|66
|18
|7
|11
|30
|175:213
|61
|15
Calgary
|66
|22
|4
|7
|33
|165:207
|59
|16
Vancouver
|66
|13
|7
|8
|38
|171:246
|48