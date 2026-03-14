NHL ONLINE: Anaheim hraje bez Dostála a Gudase v Ottawě. V akci také Boston a Colorado
Další porcí zápasů pokračuje program hokejové NHL. V příjemném čase pro evropské fanoušky se v sobotu večer představí i několik českých hokejistů. V brance Anaheimu se proti Ottawě místo Lukáše Dostála postaví Ville Husso. Radko Gudas si odpykává trest za faul na Austona Matthewse. Bostonští David Pastrňák s Pavlem Zachou nastupují na ledě Capitals, Martin Nečas s Coloradem vyzve Winnipeg. Všechna utkání zámořské NHL sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|37
|74
|111
|67
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|44
|64
|108
|63
|58
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|72
|106
|61
|35
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|62
|96
|64
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|33
|58
|91
|63
|6
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|38
|41
|79
|66
|12
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|30
|49
|79
|61
|45
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|49
|79
|64
|2
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|36
|42
|78
|65
|23
|10.
|David Pastrňák
Boston
|24
|54
|78
|60
|-2
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|65
|30
|11
|6
|18
|230:190
|88
|2
Buffalo
|66
|34
|6
|6
|20
|232:198
|86
|3
Tampa
|64
|31
|9
|4
|20
|229:178
|84
|4
Montreal
|64
|25
|11
|10
|18
|228:212
|82
|5
Pittsburgh
|65
|27
|5
|15
|18
|219:199
|79
|6
Islanders
|66
|23
|14
|5
|24
|194:189
|79
|7
Detroit
|66
|25
|11
|7
|23
|193:198
|79
|8
Boston
|65
|27
|9
|6
|23
|216:205
|78
|9
Columbus
|65
|23
|10
|11
|21
|210:207
|77
|10
Ottawa
|65
|27
|6
|9
|23
|218:201
|75
|11
Washington
|67
|28
|5
|7
|27
|210:200
|73
|12
Flyers
|65
|20
|11
|11
|23
|190:203
|73
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Toronto
|66
|20
|8
|11
|27
|209:233
|67
|15
Devils
|65
|21
|11
|2
|31
|170:197
|66
|16
Rangers
|65
|18
|9
|8
|30
|185:203
|62
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|64
|39
|5
|9
|11
|246:160
|97
|2
Dallas
|65
|33
|8
|10
|14
|229:176
|92
|3
Minnesota
|66
|25
|13
|12
|16
|222:188
|88
|4
Anaheim
|66
|21
|15
|3
|27
|219:230
|75
|5
Utah
|66
|26
|8
|6
|26
|205:184
|74
|6
Vegas
|66
|22
|8
|14
|22
|216:209
|74
|7
Edmonton
|67
|24
|8
|9
|26
|235:231
|73
|8
Kings
|65
|17
|10
|15
|23
|172:194
|69
|9
San Jose
|63
|19
|12
|6
|26
|196:220
|68
|10
Seattle Kraken
|64
|23
|6
|9
|26
|180:195
|67
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
St. Louis
|66
|24
|3
|10
|29
|175:219
|64
|13
Winnipeg
|64
|21
|5
|10
|28
|182:199
|62
|14
Chicago
|65
|18
|7
|11
|29
|175:209
|61
|15
Calgary
|65
|22
|4
|7
|32
|163:204
|59
|16
Vancouver
|65
|13
|7
|8
|37
|169:241
|48