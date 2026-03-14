NHL ONLINE: V akci Dobeš i Hertl. Pastrňák se Zachou bodovali, Nečasův gól nestačil k výhře

Jakub Dobeš
Jakub Dobeš
David Pastrňák a Pavel Zacha.
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Útočník Bostonu Pavel Zacha v Pittsburghu dává svůj druhý hattrick v NHL
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
Český gólman Lukáš Dostál
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
Další porcí zápasů pokračuje program hokejové NHL. Radko Gudas si odpykává trest za faul na Austona Matthewse a jeho Anaheim podlehl 0:2 Ottawě. Bostonští David Pastrňák s Pavlem Zachou na ledě Capitals zapsali po jedné asistenci a vezou si z Washingtonu výhru 3:2 na nájezdy. Colorado prohrálo ve Winnipegu 1:3, jediný gól hostujících vstřelil Martin Nečas. V nočních utkáních se představí Jakub Dobše v brance Montrealu proti San Jose nebo Tomáš Hertl s Vegas proti Chicagu. Všechna utkání zámořské NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

Po bezbrankové první třetině ve Washingtonu otevřel skóre ve 22. minutě domácí Matt Roy. O deset minut později vyrovnal McAvoy, jemuž na modré čáře „nabil“ Pastrňák. Podruhé se americký obránce prosadil v 51. minutě, kdy naopak tečoval před brankou Zachovu střelu od modré. Vyrovnal tím na 2:2, neboť ve 44. minutě znovu poslal Washington do vedení Rasmus Sandin.

V nájezdech se čekalo na gól až do deváté série, kdy utkání ukončil Fraser Minten. Předtím sedmnáct střelců včetně Zachy a Pastrňáka neuspělo. Bruins ukončili sedmizápasovou venkovní sérii bez výhry a posunuli se průběžně na páté místo tabulky Východní konference.

Za Capitals opět nenastoupil český útočník David Kämpf, jenž stále čeká po výměně z Vancouveru na pracovní povolení v USA.

KonecLIVE Sam. nájezdy
23

Nejlepší mužstvo soutěže Colorado nečekaně podlehlo na ledě Winnipegu, kterému na Západě patří až dvanáctá pozice. Favorizovaní Avalanche se prosadili až v čase 58:44, kdy na 1:2 snížil při power play Nečas svým 31. gólem v sezoně. Na vyrovnání ale hosté nedosáhli, půl minuty nato Cole Perfetti trefou do prázdné branky stanovil konečné skóre.

KonecLIVE
31

KonecLIVE
20

Sledujte on-lineLIVE
24

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE 2. třetina
12Tipsport33,42,25Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,053,73,3Detail
LIVE 2. třetina
02Tipsport115,41,27Detail
LIVE 2. třetina
22Tipsport2,533,1Detail
LIVE 2. třetina
30Tipsport1,031550Detail
LIVE Přestávka
11Tipsport33,32,35Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport1,943,6Detail
LIVE
--Tipsport2.14.133.07Detail
LIVE
--Tipsport2.954.062.17Detail
LIVE
--Tipsport1.774.43.98Detail
LIVE
--Tipsport2.142.86Detail
LIVE
--Tipsport1.9543.19Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37741116711
2.Nathan MacKinnonColorado44651096457
3.Nikita KučerovTampa34721066135
4.Leon DraisaitlEdmonton3462966412
5.Macklin CelebriniSan Jose335891636
6.Mark ScheifeleWinnipeg305181653
7.Martin NečasColorado3149806244
8.Kirill KaprizovMinnesota3841796612
9.David PastrňákBoston24557961-1
10.Jason RobertsonDallas3642786523

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina653011618230:19088
2Buffalo66346620232:19886
3Tampa64319420229:17884
4Montreal6425111018228:21282
5Boston662710623219:20780
6Pittsburgh652751518219:19979
7Islanders662314524194:18979
8Detroit662511723193:19879
9Columbus6523101121210:20777
10Ottawa65276923218:20175
11Washington68285827212:20374
12Flyers6520111123190:20373
13Florida65267329197:21469
14Toronto662081127209:23367
15Devils652111231170:19766
16Rangers65189830185:20362
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado65395912247:16397
    2Dallas653381014229:17692
    3Minnesota6625131216222:18888
    4Anaheim662115327219:23075
    5Utah66268626205:18474
    6Vegas662281422216:20974
    7Edmonton67248926235:23173
    8Kings6517101523172:19469
    9San Jose631912626196:22068
    10Seattle Kraken64236926180:19567
    11Nashville65227927194:22267
    12Winnipeg652251028185:20064
    13St. Louis662431029175:21964
    14Chicago651871129175:20961
    15Calgary65224732163:20459
    16Vancouver65137837169:24148

