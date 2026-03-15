NHL ONLINE: Ducks bez Gudase hrají v Montrealu. Nosek v akci proti Krakenovi
Další hokejový týden končí šesti zápasy NHL. Do akce je připravený naskočit český brankář Lukáš Dostál, který s Anaheimem bez suspendovaného kapitána Radka Gudase hraje v Montrealu. Útočník Tomáš Nosek se představuje za úřadujícího šampiona z Floridy na hřišti Seattlu. Edmonton v čele s Connorem McDavidem hostí Nashville. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|37
|74
|111
|67
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|44
|65
|109
|64
|57
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|72
|106
|62
|34
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|62
|96
|64
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|60
|95
|65
|7
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|51
|82
|66
|3
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|31
|49
|80
|62
|44
|8.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|38
|41
|79
|67
|11
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|36
|43
|79
|66
|23
|10.
|David Pastrňák
Boston
|24
|55
|79
|61
|-1
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|66
|31
|11
|6
|18
|234:192
|90
|2
Buffalo
|67
|34
|7
|6
|20
|235:200
|88
|3
Tampa
|65
|31
|9
|4
|21
|231:182
|84
|4
Montreal
|65
|25
|11
|10
|19
|230:216
|82
|5
Pittsburgh
|66
|28
|5
|15
|18
|223:202
|81
|6
Islanders
|67
|24
|14
|5
|24
|197:191
|81
|7
Boston
|66
|27
|10
|6
|23
|219:207
|80
|8
Detroit
|67
|25
|11
|8
|23
|195:201
|80
|9
Columbus
|66
|23
|11
|11
|21
|212:208
|79
|10
Ottawa
|66
|28
|6
|9
|23
|225:205
|77
|11
Washington
|68
|28
|5
|8
|27
|212:203
|74
|12
Flyers
|66
|20
|11
|12
|23
|191:205
|74
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Devils
|66
|22
|11
|2
|31
|176:201
|68
|14
Toronto
|67
|20
|8
|12
|27
|211:236
|68
|16
Rangers
|66
|19
|9
|8
|30
|189:205
|64
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|65
|39
|5
|9
|12
|247:163
|97
|2
Dallas
|66
|33
|9
|10
|14
|232:178
|94
|3
Minnesota
|67
|25
|13
|12
|17
|224:192
|88
|4
Vegas
|67
|23
|8
|14
|22
|220:209
|76
|5
Anaheim
|66
|21
|15
|3
|27
|219:230
|75
|6
Utah
|67
|26
|8
|6
|27
|208:188
|74
|7
Edmonton
|67
|24
|8
|9
|26
|235:231
|73
|8
San Jose
|65
|20
|12
|6
|27
|204:229
|70
|9
Seattle Kraken
|65
|24
|6
|9
|26
|185:197
|69
|10
Kings
|66
|17
|10
|15
|24
|176:200
|69
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
Winnipeg
|66
|23
|5
|10
|28
|188:202
|66
|13
St. Louis
|67
|24
|3
|10
|30
|177:222
|64
|14
Chicago
|66
|18
|7
|11
|30
|175:213
|61
|15
Calgary
|66
|22
|4
|7
|33
|165:207
|59
|16
Vancouver
|66
|13
|7
|8
|38
|171:246
|48