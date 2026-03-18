Zacha dvakrát skóroval proti Dobešovi. Výhru v prodloužení ale slaví Montreal
Český hokejový útočník Pavel Zacha v duelu s Montrealem dvakrát prostřelil krajana Jakuba Dobeše, Bostonu ale jeho dvě branky a jedna asistence Davida Pastrňáka stačily pouze na bod. Canadiens i díky 26 zákrokům českého gólmana vyhráli 3:2 v prodloužení.
Boston přitom v Centre Bell dvakrát vedl. Poprvé se Zacha prosadil ve třetí minutě, kdy po Pastrňákově přihrávce využil přesilovou hru. Podruhé český centr udeřil v čase 25:41, kdy zakončil povedenou kombinaci druhého útoku Bruins a poslal svůj tým do vedení 2:1.
Canadiens dokázali na oba góly odpovědět a v prodloužení o jejich výhře rozhodl Cole Caufield. Kanadský tým naplno bodoval po dvou prohrách a posunul se na čtvrté místo vyrovnané Východní konference. Boston z osmé pozice ztrácí na Montreal pouhé dva body.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|37
|78
|115
|69
|13
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|37
|74
|111
|63
|37
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|45
|65
|110
|65
|56
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|60
|95
|66
|5
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|52
|83
|67
|5
|7.
|David Pastrňák
Boston
|26
|56
|82
|63
|-1
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|31
|50
|81
|63
|43
|9.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|38
|42
|80
|69
|9
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|36
|44
|80
|67
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|67
|31
|11
|6
|19
|235:197
|90
|2
Buffalo
|68
|35
|7
|6
|20
|237:200
|90
|3
Tampa
|66
|32
|9
|4
|21
|237:184
|86
|4
Montreal
|67
|25
|12
|10
|20
|236:222
|84
|5
Pittsburgh
|67
|29
|5
|15
|18
|230:204
|83
|6
Islanders
|68
|25
|14
|5
|24
|200:192
|83
|7
Boston
|68
|27
|10
|8
|23
|224:214
|82
|8
Detroit
|68
|26
|11
|8
|23
|200:203
|82
|9
Columbus
|67
|24
|11
|11
|21
|217:209
|81
|10
Ottawa
|66
|28
|6
|9
|23
|225:205
|77
|11
Washington
|68
|28
|5
|8
|27
|212:203
|74
|12
Flyers
|66
|20
|11
|12
|23
|191:205
|74
|13
Devils
|67
|22
|12
|2
|31
|180:204
|70
|14
Toronto
|69
|21
|8
|12
|28
|216:241
|70
|15
Florida
|67
|26
|7
|3
|31
|201:225
|69
|16
Rangers
|67
|19
|9
|8
|31
|190:209
|64
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|66
|39
|5
|9
|13
|249:170
|97
|2
Dallas
|67
|33
|9
|10
|15
|235:184
|94
|3
Minnesota
|69
|25
|14
|12
|18
|230:199
|90
|4
Edmonton
|69
|26
|8
|9
|26
|243:235
|77
|5
Anaheim
|67
|22
|15
|3
|27
|223:233
|77
|6
Utah
|68
|27
|8
|6
|27
|214:191
|76
|7
Vegas
|68
|23
|8
|14
|23
|220:211
|76
|8
Seattle Kraken
|67
|25
|6
|9
|27
|193:205
|71
|9
Kings
|67
|18
|10
|15
|24
|180:201
|71
|10
San Jose
|66
|20
|12
|6
|28
|207:234
|70
|11
Nashville
|67
|22
|8
|9
|28
|199:228
|69
|12
Winnipeg
|67
|23
|5
|11
|28
|191:206
|67
|13
St. Louis
|67
|24
|3
|10
|30
|177:222
|64
|14
Chicago
|67
|18
|7
|12
|30
|178:217
|62
|15
Calgary
|67
|22
|4
|7
|34
|167:212
|59
|16
Vancouver
|67
|14
|7
|8
|38
|176:248
|50