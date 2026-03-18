Zacha dvakrát skóroval proti Dobešovi. Výhru v prodloužení ale slaví Montreal

Pavel Zacha dvakrát skóroval proti svému krajanovi Jakubu Dobešovi
Pavel Zacha dvakrát skóroval proti svému krajanovi Jakubu DobešoviZdroj: ČTK/Christinne Muschi/The Canadian Press via AP
Pavel Zacha dvakrát skóroval proti svému krajanovi Jakubu Dobešovi
Pavel Zacha dvakrát skóroval proti svému krajanovi Jakubu Dobešovi
David Pastrňák dal v zápase na ledě New Jersey dva góly
David Pastrňák dal v zápase na ledě New Jersey dva góly
David Pastrňák v dresu Bostonu
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Český hokejový útočník Pavel Zacha v duelu s Montrealem dvakrát prostřelil krajana Jakuba Dobeše, Bostonu ale jeho dvě branky a jedna asistence Davida Pastrňáka stačily pouze na bod. Canadiens i díky 26 zákrokům českého gólmana vyhráli 3:2 v prodloužení.

Boston přitom v Centre Bell dvakrát vedl. Poprvé se Zacha prosadil ve třetí minutě, kdy po Pastrňákově přihrávce využil přesilovou hru. Podruhé český centr udeřil v čase 25:41, kdy zakončil povedenou kombinaci druhého útoku Bruins a poslal svůj tým do vedení 2:1.

Canadiens dokázali na oba góly odpovědět a v prodloužení o jejich výhře rozhodl Cole Caufield. Kanadský tým naplno bodoval po dvou prohrách a posunul se na čtvrté místo vyrovnané Východní konference. Boston z osmé pozice ztrácí na Montreal pouhé dva body.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37781156913
2.Nikita KučerovTampa37741116337
3.Nathan MacKinnonColorado45651106556
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095665
6.Mark ScheifeleWinnipeg315283675
7.David PastrňákBoston26568263-1
8.Martin NečasColorado3150816343
9.Kirill KaprizovMinnesota384280699
10.Jason RobertsonDallas3644806722

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina673111619235:19790
2Buffalo68357620237:20090
3Tampa66329421237:18486
4Montreal6725121020236:22284
5Pittsburgh672951518230:20483
6Islanders682514524200:19283
7Boston682710823224:21482
8Detroit682611823200:20382
9Columbus6724111121217:20981
10Ottawa66286923225:20577
11Washington68285827212:20374
12Flyers6620111223191:20574
13Devils672212231180:20470
14Toronto692181228216:24170
15Florida67267331201:22569
16Rangers67199831190:20964
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado66395913249:17097
    2Dallas673391015235:18494
    3Minnesota6925141218230:19990
    4Edmonton69268926243:23577
    5Anaheim672215327223:23377
    6Utah68278627214:19176
    7Vegas682381423220:21176
    8Seattle Kraken67256927193:20571
    9Kings6718101524180:20171
    10San Jose662012628207:23470
    11Nashville67228928199:22869
    12Winnipeg672351128191:20667
    13St. Louis672431030177:22264
    14Chicago671871230178:21762
    15Calgary67224734167:21259
    16Vancouver67147838176:24850

