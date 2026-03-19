NHL ONLINE: Pastrňák měří síly s Jets, Palát hraje v Ottawě. V akci Hertl či Hronek
Zámořská NHL pokračuje a David Pastrňák se s Bostonem představuje proti Winnipegu. Pozornost na sebe strhává i Ondřej Palát, který s Islanders bojuje v Ottawě. Tomáš Hertl prověřuje pozornost českého gólmana z Utahu, a to Karla Vejmelku či Vítka Vaněčka. Filip Hronek a jeho Vancouver čelí Tampě. Všechny zápasy věhlasné hokejové soutěže sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|37
|78
|115
|69
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|45
|66
|111
|66
|56
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|37
|74
|111
|63
|37
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|60
|95
|66
|5
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|52
|83
|67
|5
|7.
|David Pastrňák
Boston
|26
|56
|82
|63
|-1
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|37
|44
|81
|68
|23
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|31
|50
|81
|64
|43
|10.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|38
|42
|80
|69
|9
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|68
|31
|12
|6
|19
|241:202
|92
|2
Buffalo
|68
|35
|7
|6
|20
|237:200
|90
|3
Tampa
|66
|32
|9
|4
|21
|237:184
|86
|4
Pittsburgh
|68
|29
|5
|16
|18
|235:210
|84
|5
Montreal
|67
|25
|12
|10
|20
|236:222
|84
|6
Islanders
|68
|25
|14
|5
|24
|200:192
|83
|7
Boston
|68
|27
|10
|8
|23
|224:214
|82
|8
Detroit
|68
|26
|11
|8
|23
|200:203
|82
|9
Columbus
|67
|24
|11
|11
|21
|217:209
|81
|10
Ottawa
|67
|28
|6
|9
|24
|226:209
|77
|11
Washington
|69
|29
|5
|8
|27
|216:204
|76
|12
Flyers
|67
|20
|12
|12
|23
|194:207
|76
|13
Devils
|68
|23
|12
|2
|31
|186:207
|72
|14
Toronto
|69
|21
|8
|12
|28
|216:241
|70
|15
Florida
|67
|26
|7
|3
|31
|201:225
|69
|16
Rangers
|68
|19
|9
|8
|32
|193:215
|64
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|67
|39
|5
|10
|13
|250:172
|98
|2
Dallas
|68
|33
|10
|10
|15
|237:185
|96
|3
Minnesota
|69
|25
|14
|12
|18
|230:199
|90
|4
Anaheim
|68
|22
|15
|4
|27
|225:236
|78
|5
Edmonton
|69
|26
|8
|9
|26
|243:235
|77
|6
Utah
|68
|27
|8
|6
|27
|214:191
|76
|7
Vegas
|68
|23
|8
|14
|23
|220:211
|76
|8
Seattle Kraken
|67
|25
|6
|9
|27
|193:205
|71
|9
Kings
|67
|18
|10
|15
|24
|180:201
|71
|10
San Jose
|66
|20
|12
|6
|28
|207:234
|70
|11
Nashville
|67
|22
|8
|9
|28
|199:228
|69
|12
Winnipeg
|67
|23
|5
|11
|28
|191:206
|67
|13
St. Louis
|68
|24
|3
|11
|30
|178:224
|65
|14
Chicago
|67
|18
|7
|12
|30
|178:217
|62
|15
Calgary
|68
|22
|5
|7
|34
|169:213
|61
|16
Vancouver
|67
|14
|7
|8
|38
|176:248
|50