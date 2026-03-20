Vejmelka exceloval proti Vegas, má druhou nulu v sezoně. Pastrňák i Zacha skórovali

Karel Vejmelka v akci proti Vegas
Karel Vejmelka v akci proti Vegas
David Pastrňák je považovaný za hbitého hokejistu, přestože maximální rychlost velkou nemívá.
David Pastrňák dal v zápase na ledě New Jersey dva góly
Ondřeji Palátovi se premiéra v dresu Islanders vydařila
Tomáš Hertl slaví gól za Vegas
Ani tři body Filipa Hronka nestačily, Vancouver padl s Carolinou
Karel Vejmelka zastavil v NHL hokejistům Vegas všech 28 střel, dovedl Utah k výhře 4:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Český gólman vychytal čisté konto podruhé v sezoně, tu první si připsal začátkem prosince na ledě Anaheimu. David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli shodnou bilancí jednoho gólu a jedné asistence k domácímu vítězství Bostonu 6:1 nad Winnipegem. Jakub Dobeš pustil dvě branky z 27 střel při prohře Montrealu 1:3 v Detroitu.

Vejmelka pustil v předchozích čtyřech startech šestnáct branek, ale ve Vegas měl svůj den. Předvedl několik výborných zákroků a ve třetí třetině zneškodnil gólovou šanci i Tomáši Hertlovi. Několikrát ho zachránila branková konstrukce, naposledy v předposlední minutě a připsal si v kariéře NHL osmou nulu.

Utah si vypracoval klíčový náskok v úvodních devíti minutách, ve kterých vstřelil tři branky. První dva góly dal Clayton Heller, třetí přidal Jack McBain. Výhru zpečetil Barrett Hayton při hře Vegas bez brankáře.

Vejmelka si připsal 31. vítězství v sezoně, v této statistice je na druhém místě. Z českých gólmanů vychytal v této sezoně dvě nuly už jen David Rittich z New Yorku Islanders.

Pastrňák vystihl v útočném pásmu Bostonu přihrávku soupeře a otevřel v patnácté minutě střelou z levého kruhu skóre. Druhý bod si připsal v závěru utkání při gólu na 5:1. Český útočník získal u zadního mantinelu nahozený kotouč, vyjel směrem k pravému kruhu a přihrávkou z otočky poslal puk na hranici brankoviště, kde se prosadil Fraser Minten. Havířovský rodák bodoval poosmé v řadě (5+7).

Po akcích Zachy odskočil Boston na přelomu druhé a třetí třetiny z 2:0 na 4:0. Nejdříve rozjel útočnou akci, kterou zakončil Viktor Arvidsson. Mezi střelce se český útočník zapsal pohotovou ranou bez přípravy z levého kruhu. Zacha skóroval ve třetím utkání za sebou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Detroit vstřelil všechny branky ve třetí třetině, ve které otočil z 0:1. Vyrovnal J.T. Compher, od jehož těla se odrazilo za záda Dobeše nahození od modré čáry. Zápas rozhodla chyba obránce Mikea Mathesona, který ve vlastním pásu přišel o puk a Alex DeBrincat přelstil českého gólmana bekhendovou kličkou. Třetí branku vstřelil Andrew Copp při powerplay Montrealu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37781157012
2.Nikita KučerovTampa38761146441
3.Nathan MacKinnonColorado45661116656
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095674
6.David PastrňákBoston275784641
7.Mark ScheifeleWinnipeg315283682
8.Jason RobertsonDallas3744816823
9.Martin NečasColorado3150816443
10.Nick SuzukiMontreal2457816825

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Buffalo69367620242:20092
2Carolina683112619241:20292
3Tampa67339421243:18688
4Pittsburgh682951618235:21084
5Boston692810823230:21584
6Montreal6825121021237:22584
7Detroit692711823203:20484
8Columbus6825111121223:21283
9Islanders692514525202:19583
10Ottawa68296924229:21179
11Flyers6820131223198:21078
12Washington69295827216:20476
13Devils682312231186:20772
14Florida68277331205:22571
15Toronto692181228216:24170
16Rangers69199833196:22164
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado673951013250:17298
    2Dallas6833101015237:18596
    3Minnesota7025141219231:20190
    4Utah69288627218:19178
    5Anaheim682215427225:23678
    6Edmonton70268927243:23977
    7Vegas692381424220:21576
    8Kings6818101624183:20572
    9Seattle Kraken68256928194:20871
    10Nashville68238928202:22971
    11San Jose672012629207:23970
    12Winnipeg682351129192:21267
    13St. Louis682431130178:22465
    14Chicago681971230180:21864
    15Calgary68225734169:21361
    16Vancouver68147839178:25450

