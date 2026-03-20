Vejmelka exceloval proti Vegas, má druhou nulu v sezoně. Pastrňák i Zacha skórovali
Karel Vejmelka zastavil v NHL hokejistům Vegas všech 28 střel, dovedl Utah k výhře 4:0 a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Český gólman vychytal čisté konto podruhé v sezoně, tu první si připsal začátkem prosince na ledě Anaheimu. David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli shodnou bilancí jednoho gólu a jedné asistence k domácímu vítězství Bostonu 6:1 nad Winnipegem. Jakub Dobeš pustil dvě branky z 27 střel při prohře Montrealu 1:3 v Detroitu.
Vejmelka pustil v předchozích čtyřech startech šestnáct branek, ale ve Vegas měl svůj den. Předvedl několik výborných zákroků a ve třetí třetině zneškodnil gólovou šanci i Tomáši Hertlovi. Několikrát ho zachránila branková konstrukce, naposledy v předposlední minutě a připsal si v kariéře NHL osmou nulu.
Utah si vypracoval klíčový náskok v úvodních devíti minutách, ve kterých vstřelil tři branky. První dva góly dal Clayton Heller, třetí přidal Jack McBain. Výhru zpečetil Barrett Hayton při hře Vegas bez brankáře.
Vejmelka si připsal 31. vítězství v sezoně, v této statistice je na druhém místě. Z českých gólmanů vychytal v této sezoně dvě nuly už jen David Rittich z New Yorku Islanders.
Pastrňák vystihl v útočném pásmu Bostonu přihrávku soupeře a otevřel v patnácté minutě střelou z levého kruhu skóre. Druhý bod si připsal v závěru utkání při gólu na 5:1. Český útočník získal u zadního mantinelu nahozený kotouč, vyjel směrem k pravému kruhu a přihrávkou z otočky poslal puk na hranici brankoviště, kde se prosadil Fraser Minten. Havířovský rodák bodoval poosmé v řadě (5+7).
Po akcích Zachy odskočil Boston na přelomu druhé a třetí třetiny z 2:0 na 4:0. Nejdříve rozjel útočnou akci, kterou zakončil Viktor Arvidsson. Mezi střelce se český útočník zapsal pohotovou ranou bez přípravy z levého kruhu. Zacha skóroval ve třetím utkání za sebou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Detroit vstřelil všechny branky ve třetí třetině, ve které otočil z 0:1. Vyrovnal J.T. Compher, od jehož těla se odrazilo za záda Dobeše nahození od modré čáry. Zápas rozhodla chyba obránce Mikea Mathesona, který ve vlastním pásu přišel o puk a Alex DeBrincat přelstil českého gólmana bekhendovou kličkou. Třetí branku vstřelil Andrew Copp při powerplay Montrealu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|37
|78
|115
|70
|12
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|38
|76
|114
|64
|41
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|45
|66
|111
|66
|56
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|60
|95
|67
|4
|6.
|David Pastrňák
Boston
|27
|57
|84
|64
|1
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|52
|83
|68
|2
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|37
|44
|81
|68
|23
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|31
|50
|81
|64
|43
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|57
|81
|68
|25
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Buffalo
|69
|36
|7
|6
|20
|242:200
|92
|2
Carolina
|68
|31
|12
|6
|19
|241:202
|92
|3
Tampa
|67
|33
|9
|4
|21
|243:186
|88
|4
Pittsburgh
|68
|29
|5
|16
|18
|235:210
|84
|5
Boston
|69
|28
|10
|8
|23
|230:215
|84
|6
Montreal
|68
|25
|12
|10
|21
|237:225
|84
|7
Detroit
|69
|27
|11
|8
|23
|203:204
|84
|8
Columbus
|68
|25
|11
|11
|21
|223:212
|83
|9
Islanders
|69
|25
|14
|5
|25
|202:195
|83
|10
Ottawa
|68
|29
|6
|9
|24
|229:211
|79
|11
Flyers
|68
|20
|13
|12
|23
|198:210
|78
|12
Washington
|69
|29
|5
|8
|27
|216:204
|76
|13
Devils
|68
|23
|12
|2
|31
|186:207
|72
|14
Florida
|68
|27
|7
|3
|31
|205:225
|71
|15
Toronto
|69
|21
|8
|12
|28
|216:241
|70
|16
Rangers
|69
|19
|9
|8
|33
|196:221
|64
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|67
|39
|5
|10
|13
|250:172
|98
|2
Dallas
|68
|33
|10
|10
|15
|237:185
|96
|3
Minnesota
|70
|25
|14
|12
|19
|231:201
|90
|4
Utah
|69
|28
|8
|6
|27
|218:191
|78
|5
Anaheim
|68
|22
|15
|4
|27
|225:236
|78
|6
Edmonton
|70
|26
|8
|9
|27
|243:239
|77
|7
Vegas
|69
|23
|8
|14
|24
|220:215
|76
|8
Kings
|68
|18
|10
|16
|24
|183:205
|72
|9
Seattle Kraken
|68
|25
|6
|9
|28
|194:208
|71
|10
Nashville
|68
|23
|8
|9
|28
|202:229
|71
|11
San Jose
|67
|20
|12
|6
|29
|207:239
|70
|12
Winnipeg
|68
|23
|5
|11
|29
|192:212
|67
|13
St. Louis
|68
|24
|3
|11
|30
|178:224
|65
|14
Chicago
|68
|19
|7
|12
|30
|180:218
|64
|15
Calgary
|68
|22
|5
|7
|34
|169:213
|61
|16
Vancouver
|68
|14
|7
|8
|39
|178:254
|50