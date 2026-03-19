Dohra Gudasova faulu. Ostré vzkazy, šéf disciplinárky se brání: Stojím si za trestem
Vyšlápl si na dva z nejlepších hokejistů současnosti. Radko Gudas nejprve na olympiádě odstavil kapitána Kanady Sidneyho Crosbyho, aby po návratu do NHL zase do konce sezony vyřadil Američana Austona Matthewse. Za faul kolenem vůči lídrovi Toronta Čech schytal trest na pět klání, pro mnohé nízký. Do živé diskuze v tomto týdnu vstoupil i viceprezident oddělení NHL pro ochranu hráčů George Parros. „Myslím, že naše reakce byla správná. Stojím si za ní,“ pověděl.
Na setkání generálních manažerů všech klubů a dalších čelních představitelů zámořské soutěže to bylo nosné téma. Zákrok Radka Gudase vůči Austonu Matthewsovi, který vlivem zranění z inkriminovaného souboje do dalších bojů v tomto ročníku nezasáhne, rozčeřil vody. Zejména kvůli pětizápasové stopce pro českého řezníka.
Ortel vynesla disciplinární komise NHL v čele s jejím šéfem Georgem Parrosem, někdejším bitkařem ve službách Los Angeles, Colorada, Floridy, Montrealu a hlavně Anaheimu. Ostře sledovaný případ spolu s dalšími kolegy vyhodnotil dle nejlepšího mínění, ale v očích jiných mírně.
Šestačtyřicetiletý funkcionář, který pro NHL odvádí podobnou práci jako Viktor Ujčík v extralize, však s oponenturou nesouhlasí. „Co se týče tohoto rozhodnutí, cítím sebedůvěru. Když se díváme na podobné zákroky, zkoumáme akci, a nikoliv jména hráčů. Takto jsme postupovali a vyhodnotili faul na základě daných okolností,“ narážel Parros na vzkazy, že komise by měla brát větší zřetel na ligové hvězdy.
Článek pokračuje pod infografikou.
Gudasovi navíc někteří hráči i odborníci vyčítali recidivu, kdy mezi lety 2015 až 2019 posbíral tresty o celkové délce 21 utkání. Podle současných pravidel ovšem za opakovaného výtržníka považovaný nebyl, protože poslední dva roky se navzdory důrazné hře do těla držel v rámci běžných hokejových pravidel bez dodatečného potrestání. Přestřelil až po sedmi letech a pozdním dohráním způsobil Matthewsovi poranění vnitřního postranního vazu v koleni.
„Několikrát v kariéře už něco takového udělal,“ rýpl si přesto do Gudase útočník Matthew Knies z Toronta. Leafs dokonce prostřednictvím generálního manažera Brada Trelivinga oficiálně žádali o vyšší postih. A na disciplinárce NHL nenechal niť suchou ani Matthewsův zástupce Judd Moldaver.
„Je vůbec někdo překvapený, že se agent zastal svého hráče? Já určitě ne. Na sociálních sítích se dnes filtrují ošklivé věci, ale nejde o něco, co by mě zasáhlo,“ reagoval s klidem Parros. „Samozřejmě jsme věděli, že došlo ke zranění, bylo to očividné. Vždy se snažíme o zlepšení, pokud je možné, zároveň věříme našim procesům. Samozřejmě rádi něco změníme, jestli to bude potřeba.“
Letní sjednocení hráčů i pohled sourozenců
Důvodem, proč se o zákroku tolik mluví, se stalo i vyjádření nejzářivějšího esa současnosti Connora McDavida. Ten nedávno přišel o svého kolegu z Edmontonu Leona Draisaitla, přičemž prezentoval názor, že v hokejovém prostředí často panuje neshoda s délkou postihů. Tedy i s tím pro Gudase.
„Disciplinární komise odvádí práci, jak nejlépe dovede. Není to snadná věc. Ale přesto si myslím, že existuje důvod podívat se na to, jak celý proces funguje. Pakliže dojde k jakékoliv suspendaci a každý ji zpochybňuje, proč nezajistíme lepší způsob, jak uspokojit všechny strany? Cítím, že i kolem tohoto případu panuje velká frustrace,“ popsal útočník Oilers.
Parros není na nepopulární činnost sám. S posuzováním zákroků mu pomáhá rozsáhlý tým, je v něm třeba bývalý kapitán Ducks Ryan Getzlaf, který k říznému stylu taky neměl daleko. Na legitimitu procesů pak dohlíží Patrick Burke, právník s dlouholetou zkušeností v hokejovém světě.
„Všichni kolem mě jsou bývalí hráči, kteří mají spousty zkušeností s NHL. Rozhodnutí provádí jedni z nejlepších, kteří kdy hokej hráli. Takže nám věřím. A měli by i hráči,“ pověděl Parros.
„Gudas nebyl suspendovaný sedm let. Faul kolenem není epidemie, za posledních 15 roků kvůli němu padlo 18 suspendací. Lidé budou oddělení na ochranu hráčů kritizovat, ať rozhodne jakkoliv. Není to nic nového,“ dodal ještě komisionář NHL Gary Bettman.
Renomovaní novináři v čele s Elliottem Friedmanem z webu Sportsnet se domnívají, že během letní přestávky se hráči sjednotí, aby „díru v zákonech“ vyřešili k všeobecné spokojenosti. Unikátní pohled k případu nabídli nedávno ve vlastním podcastu i sourozenci Tkachukovi, tedy útočníci, jimž se vyčítá zákeřnost. Nechápou, proč Gudase přímo na ledě nevytrestali hráči Toronta.
„Kluci to nemůžou nechat jen tak projít a čekat do příštího zápasu. Kašlat na body! V takovém momentu se musíte postavit za svého kolegu, než abyste se snažili vyhrát, zvlášť když máte play off daleko. Být na straně Leafs, já ani Brady bychom ten zápas nedohráli,“ předeslal Matthew Tkachuk.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|68
|31
|12
|6
|19
|241:202
|92
|2
Buffalo
|68
|35
|7
|6
|20
|237:200
|90
|3
Tampa
|66
|32
|9
|4
|21
|237:184
|86
|4
Pittsburgh
|68
|29
|5
|16
|18
|235:210
|84
|5
Montreal
|67
|25
|12
|10
|20
|236:222
|84
|6
Islanders
|68
|25
|14
|5
|24
|200:192
|83
|7
Boston
|68
|27
|10
|8
|23
|224:214
|82
|8
Detroit
|68
|26
|11
|8
|23
|200:203
|82
|9
Columbus
|67
|24
|11
|11
|21
|217:209
|81
|10
Ottawa
|67
|28
|6
|9
|24
|226:209
|77
|11
Washington
|69
|29
|5
|8
|27
|216:204
|76
|12
Flyers
|67
|20
|12
|12
|23
|194:207
|76
|13
Devils
|68
|23
|12
|2
|31
|186:207
|72
|14
Toronto
|69
|21
|8
|12
|28
|216:241
|70
|15
Florida
|67
|26
|7
|3
|31
|201:225
|69
|16
Rangers
|68
|19
|9
|8
|32
|193:215
|64
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|67
|39
|5
|10
|13
|250:172
|98
|2
Dallas
|68
|33
|10
|10
|15
|237:185
|96
|3
Minnesota
|69
|25
|14
|12
|18
|230:199
|90
|4
Anaheim
|68
|22
|15
|4
|27
|225:236
|78
|5
Edmonton
|69
|26
|8
|9
|26
|243:235
|77
|6
Utah
|68
|27
|8
|6
|27
|214:191
|76
|7
Vegas
|68
|23
|8
|14
|23
|220:211
|76
|8
Seattle Kraken
|67
|25
|6
|9
|27
|193:205
|71
|9
Kings
|67
|18
|10
|15
|24
|180:201
|71
|10
San Jose
|66
|20
|12
|6
|28
|207:234
|70
|11
Nashville
|67
|22
|8
|9
|28
|199:228
|69
|12
Winnipeg
|67
|23
|5
|11
|28
|191:206
|67
|13
St. Louis
|68
|24
|3
|11
|30
|178:224
|65
|14
Chicago
|67
|18
|7
|12
|30
|178:217
|62
|15
Calgary
|68
|22
|5
|7
|34
|169:213
|61
|16
Vancouver
|67
|14
|7
|8
|38
|176:248
|50