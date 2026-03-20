Hvězdu Toronta čeká po Gudasově zákroku dlouhá pauza. Český bek se vrátí příští týden
Kapitán Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v kolenu, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Americký hokejista, jenž s kapitánským céčkem dovedl tým USA k olympijskému zlatu v Miláně, podstoupil zákrok ve čtvrtek v New Yorku. Podle zástupců klubu Maple Leafs se bude Matthews zotavovat zhruba dvanáct týdnů.
Pro Matthewse skončila s přetrženým vazem v levé noze sezona minulý čtvrtek, poté co jej fauloval Gudas kolenem ve druhé třetině. Český obránce dostal trest na pět minut a do konce zápasu a následně distanc na pět utkání. Do sestavy Anaheimu se bude moci vrátit v úterý.
Osmadvacetiletý Matthews, historicky nejlepší střelec Toronta, zakončil tuto sezonu NHL s bilancí 27 gólů a 26 asistencí z 60 zápasů. Utkání s Anaheimem Maple Leafs vyhráli i díky jeho brance 6:4.