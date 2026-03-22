Šéf NHL exkluzivně o Praze či Jágrovi: Vážím si, že k sobě máme blízko. Fandím sudím
Nejvlivnější osoba světového hokeje. Nevyniká výškou, i tak z něj vyzařuje charisma. Gary Bettman je šéfem NHL nepřetržitě od roku 1993 a i v 73 letech překypuje energií. „Když svou práci milujete, je to snazší,“ říká komisař nejslavnější ligy světa v rozhovoru pro Sport Magazín, který probíhal během olympijského turnaje v Miláně. Chválí Prahu a popisuje, kdy se poprvé setkal s Jaromírem Jágrem.
V profesionálním sportu jde o úkaz. Nikdo z bossů NBA, NFL ani MLB nebyl ve funkci tak dlouho. Pan NHL ji vede už 33 let a udělal z ligy mašinu na zážitky, ale i na peníze. Sledovanost roste, stejně jako platy hráčů. „Jsem moc rád, jak se naši hráči prezentují. Nejenom na ledě, ale také mimo něj,“ hlásí nejvýznamnější persona světového hokeje.
Když ho redaktor Sport Magazínu před první otázkou oslovil Mr. Bettman, hned ho opravil: „Já jsem Gary.“ Interview probíhalo v centru Milána. Komisař se v hotelu usadil do křesla, potom ochotně zapózoval před společným logem NHL a olympiády.
Co jste říkal na úroveň turnaje, na němž se po dvanácti letech opět mohly představit i zámořské hvězdy?
„Byly to skvělé zápasy, hráči si opravdu užívali, že tady mohou hrát. Reakce fanoušků byla úžasná, moc je to bavilo. Vždycky je krásné vidět, jak je olympijská rodina pohromadě.“
Na předešlé dvoje Hry jste svoje hráče nevyslali. Co to dělalo s vaším hokejovým srdcem?
„Je to komplikované, protože turnaj má rušivý dopad na sezonu NHL. Takže musíme najít balanc. Víme, že je to důležité pro hráče, a věříme, že je to dobré pro hokej. Ale do Pekingu před čtyřmi lety jsme nemohli jet kvůli covidu, protože jsme museli znovu dát do programu 150 zápasů. Nebylo jiné zbytí.“
Sledoval jste olympiádu alespoň na dálku?
„Tehdy jsem se víc zaměřil na NHL vzhledem k tomu, že na ledě nebyli zámořští hráči. Ale věřím, že ze strany Mezinárodního olympijského výboru je na naši účast dobrá odezva, takže určitě budeme v téhle snaze pokračovat. Poprvé to bylo v roce 1998 v Naganu. Předtím hráči NHL nikdy nehráli. Právě tahle zkušenost byla úžasný první krok.“
Zvlášť pro český tým.
„Ano, zrovna jsem to měl na jazyku. Právě tam jste vyhráli. Byl to experiment, který jsme ale vylepšovali během dalších let.“
Měl jste čas se podívat v Itálii na jiné sporty?
„Cortina byla moc daleko, takže jsem zůstával v Miláně kvůli hokeji. Chodil jsem na většinu zápasů, byl jsem se podívat jenom na jeden jiný sport. Jinak jsem byl v hale. Měl jsem tady dost práce, takže na nic jiného nebyl čas. Což je dobře.“
Vy jste Američan, takže…
(ihned skočí do řeči) „Alespoň co vím, tak ano.“ (smích)
Takže jste fandil americkému týmu, nebo jste byl neutrální?
„Moje hlava je absolutně nezávislá. Objektivní. Jsem Američan, ale opravdu jsem měl jediný záměr – aby se tady co nejvíc dařilo hráčům z NHL. Aby z toho udělali úžasný turnaj. To je jediné, co mě zajímalo a co mi říká moje srdce.“
Ani jste neprožíval třeba vítězství slavné lyžařky Mikaely Shiffrinové?
„Opravdu jsem se soustředil jenom na hokej.“
Kanada i Amerika daly možná dohromady nejlepší týmy v olympijské historii, nemyslíte?
„Na hokeji je krásné, že lidé mohou spekulovat, jak chtějí, ale vždycky se rozhoduje na ledě. Ne na papíře. Pořád existuje důvod, proč se musí hrát zápasy. Nejdůležitější bylo, že se mohli v Miláně utkat ti nejlepší z nejlepších.“
Kdo je Gary Bettman
Jaký jste divák? Prožíváte zápasy emotivně?
„Rád se dívám na tempo utkání. Jak zábavné a vyhecované je to. S oblibou se zaměřuju i na to, jak se daří rozhodčím a jaké jsou reakce fanoušků. Co se jim nejvíc líbí. To je důležité i pro nás, abychom jim mohli nabídnout co nejlepší zábavu.“
Jste pyšný na NHL hráče, jak se v Miláně předvedli?
„Ano, vždycky. Jsou neuvěřitelní jak na ledě, tak i mimo něj. Zosobňují všechno, o čem by sport měl být. A hokej jako takový reprezentují opravdu znamenitě.“
NHL se několikrát představila v Praze, jak jste byl spokojený?
„Musím říct, že to tam milujeme. Je skvělé, jak fanoušci hokej přijímají, jaká je atmosféra. Opravdu je to vždycky pro NHL výborné místo. Máme respekt k tomu, jaký význam má v Česku hokej. Obdivujeme to.“
Slyšel jsem spekulaci, že evropská skupina Světového poháru v roce 2028 by se mohla hrát v Praze. Můžete k tomu něco říct?
„V tuhle chvíli to nebudu komentovat. Je víc měst, které by se toho zhostily výborně, a Praha je určitě jedním z nich.“ (až po rozhovoru se potvrdilo, že Světový pohár se v únoru 2028 uskuteční i v Praze)