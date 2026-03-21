NHL ONLINE: Hertl hraje v Nashvillu. Pastrňák se Zachou proti Detroitu, v akci i Hronek
Porce 11 zápasů NHL vyplňuje víkendový hokejový program. Už od 19.00 hraje Tomáš Hertl s Vegas Golden Knights v Nashvillu. V noci jdou akce skvěle rozjetí David Pastrňák a Pavel Zacha, kteří s Bostonem startují v Detroitu. Filip Hronek v dresu Vancouveru hostí St. Louis. Za Montreal by v duelu proti New York Islanders (Ondřej Palát) mohl chytat Jakub Dobeš. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|37
|78
|115
|70
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|45
|69
|114
|67
|57
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|38
|76
|114
|64
|41
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|60
|95
|67
|4
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|32
|52
|84
|65
|44
|7.
|David Pastrňák
Boston
|27
|57
|84
|64
|1
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|52
|83
|68
|2
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|37
|44
|81
|68
|23
|10.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|57
|81
|68
|25
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|69
|31
|13
|6
|19
|245:205
|94
|2
Buffalo
|69
|36
|7
|6
|20
|242:200
|92
|3
Tampa
|67
|33
|9
|4
|21
|243:186
|88
|4
Pittsburgh
|68
|29
|5
|16
|18
|235:210
|84
|5
Boston
|69
|28
|10
|8
|23
|230:215
|84
|6
Montreal
|68
|25
|12
|10
|21
|237:225
|84
|7
Detroit
|69
|27
|11
|8
|23
|203:204
|84
|8
Columbus
|68
|25
|11
|11
|21
|223:212
|83
|9
Islanders
|69
|25
|14
|5
|25
|202:195
|83
|10
Ottawa
|68
|29
|6
|9
|24
|229:211
|79
|11
Washington
|70
|30
|5
|8
|27
|218:205
|78
|12
Flyers
|68
|20
|13
|12
|23
|198:210
|78
|13
Devils
|69
|23
|12
|2
|32
|187:209
|72
|14
Florida
|69
|27
|7
|3
|32
|206:229
|71
|15
Toronto
|70
|21
|8
|13
|28
|219:245
|71
|16
Rangers
|69
|19
|9
|8
|33
|196:221
|64
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|68
|40
|5
|10
|13
|254:173
|100
|2
Dallas
|68
|33
|10
|10
|15
|237:185
|96
|3
Minnesota
|70
|25
|14
|12
|19
|231:201
|90
|4
Anaheim
|69
|23
|15
|4
|27
|229:237
|80
|5
Utah
|70
|28
|8
|6
|28
|219:195
|78
|6
Edmonton
|70
|26
|8
|9
|27
|243:239
|77
|7
Vegas
|69
|23
|8
|14
|24
|220:215
|76
|8
Kings
|68
|18
|10
|16
|24
|183:205
|72
|9
Seattle Kraken
|68
|25
|6
|9
|28
|194:208
|71
|10
Nashville
|68
|23
|8
|9
|28
|202:229
|71
|11
San Jose
|67
|20
|12
|6
|29
|207:239
|70
|12
Winnipeg
|68
|23
|5
|11
|29
|192:212
|67
|13
St. Louis
|68
|24
|3
|11
|30
|178:224
|65
|14
Chicago
|69
|19
|7
|12
|31
|181:222
|64
|15
Calgary
|69
|23
|5
|7
|34
|173:214
|63
|16
Vancouver
|68
|14
|7
|8
|39
|178:254
|50