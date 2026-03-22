Pastrňák má 500 asistencí v NHL. Hronek gólem mírnil prohru Canucks, Palát u výprasku

Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Ani tři body Filipa Hronka nestačily, Vancouver padl s Carolinou
David Pastrňák přispěl v NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2 a jako šestý český hokejista v soutěži zaznamenal 500. asistenci. Byl vyhlášen druhou hvězdou utkání stejně jako obránce Filip Hronek, který dal jediný gól Vancouveru při porážce od St. Louis 1:3. Brankář Daniel Vladař vychytal Philadelphii výhru nad San Jose 4:1 a byl zvolen třetí hvězdou zápasu.

Devětadvacetiletý Pastrňák 28. trefou v sezoně v čase 25:07 vyrovnal v početní převaze pěti proti třem na 1:1. Nejproduktivnější hráč Bostonu skóroval dělovkou bez přípravy z levého kruhu.

Red Wings šli i podruhé do vedení a Bruins o své výhře rozhodli až v závěrečných 13 minutách základní hrací doby, kdy nastříleli tři branky. Na tu poslední, kterou dal v 59. minutě do prázdné klece Marat Chusnutdinov, asistoval Pastrňák. V této sezoně přihrál havířovský rodák na gól po osmapadesáté a s 86 body je nejproduktivnějším Čechem v soutěži.

Lví podíl na výhře Bostonu měl gólman Jeremy Swayman, který předvedl 41 úspěšných zákroků a vysloužil si ocenění pro první hvězdu zápasu. „Od té doby, co jsem u Bruins, jsem Swaymana ještě nikdy neviděl chytat tak dobře. Byl neuvěřitelný a ten zápas nám vyhrál,“ řekl kouč Marco Sturm.

Pavel Zacha, který nasbíral v předchozích třech zápasech Bostonu dohromady čtyři góly a asistenci, se tentokrát neprosadil.

Boston bodoval v pátém utkání v řadě a ve Východní konferenci poskočil na šestou pozici, Detroit je se ztrátou dvou bodů na osmém místě.

Skvělý večer pro Slafkovského

Hronek snížil v čase 48:32 na 1:2 v přesilové hře. Svůj osmý gól v sezoně vstřelil od modré čáry střelou zápěstím po přihrávce Eliase Pettersona.

Finální podobu výsledku dal do prázdné branky útočník St. Louis Jordan Kyrou. Vancouver je nadále na chvostu celé soutěže, když za 69 utkání nasbíral jen 50 bodů. Blues bodovali v devátém z posledních deseti zápasů.

Vladař inkasoval jen jednou z 25 střel San Jose. Pokořil ho pouze ve 14. minutě během přesilovky obránce Dmitrij Orlov.

Rozdílový gól dal na startu poslední dvacetiminutovky Christian Dvorak, do odkryté klece pak pečetili skóre Travis Sanheim a Noah Cates. Flyers zvítězili v sedmém utkání v řadě na ledě soupeře. San Jose neuspělo počtvrté za sebou.

Islanders prohráli s Montrealem 3:7. Pět bodů si připsal Cole Caufield, který v čase 54:59 zkompletoval hattrick ve chvíli, kdy už byl v brance newyorského týmu střídající David Rittich, jenž obdržel jeden gól ze čtyř střel. V brankovišti Canadiens dostal před Jakubem Dobešem přednost Jacob Fowler.

Skvělý večer zažil v dresu Montrealu i slovenský reprezentant a jednička draftu z roku 2022 Juraj Slafkovský, který ke dvěma gólům přidal i dvě asistence.

Hokejisté Vegas podlehli Nashvillu 1:4 a prohráli potřetí v řadě. Za poslední tři zápasy dali jeden gól, o který se právě proti Predators postaral obránce Shea Theodore. V dresu Nashvillu měl dva góly a přihrávku Steven Stamkos.

Souboj nejproduktivnějších hráčů soutěže dopadl lépe pro Nikitu Kučerova z Tampy Bay, která přehrála Edmonton 5:2. Kučerov nastřádal v zápase čtyři body (2+2) a se 118 body vystřídal na prvním místě kanadského bodování Connora McDavida (116), který dal úvodní gól utkání.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40781186544
2.Connor McDavidEdmonton3878116719
3.Nathan MacKinnonColorado45691146757
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196682
6.David PastrňákBoston285886653
7.Nick SuzukiMontreal2461856927
8.Martin NečasColorado3252846544
9.Mark ScheifeleWinnipeg315283690
10.Jason RobertsonDallas3844826922

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Buffalo70377620246:20194
2Carolina693113619245:20594
3Tampa68349421248:18890
4Pittsburgh692961618240:21486
5Boston702910823234:21786
6Montreal6926121021244:22886
7Columbus6926111121228:21485
8Detroit702711824205:20884
9Islanders702514526205:20283
10Ottawa69306924234:21381
11Flyers6921131223202:21180
12Washington70305827218:20578
13Devils692312232187:20972
14Florida69277332206:22971
15Toronto712181329221:25071
16Rangers69199833196:22164
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado684051013254:173100
    2Dallas6933101115238:18797
    3Minnesota7125151219233:20292
    4Anaheim692315427229:23780
    5Utah70288628219:19578
    6Edmonton71268928245:24477
    7Vegas702381425221:21976
    8Nashville69248928206:23073
    9Kings6918101625184:20972
    10Seattle Kraken69256929196:21371
    11San Jose682012630208:24370
    12Winnipeg692351229196:21768
    13St. Louis692531130181:22567
    14Chicago691971231181:22264
    15Calgary69235734173:21463
    16Vancouver69147840179:25750

