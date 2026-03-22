Patrňák má 500 asistencí v NHL. Hronek gólem mírnil prohru Canucks, Palát u výprasku

Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Velká radost Tomáše Hertl (vpravo) z gólu v dresu Vegas Golden Knights
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
Jakub Dobeš v utkání s Torontem zlikvidoval 17 pokusů a pomohl Canadiens k vítězství 3:1
Tomáš Hertl v dresu Vegas si hlídá puk před Macklinem Celebrinim ze San Jose
Ani tři body Filipa Hronka nestačily, Vancouver padl s Carolinou
Daří se i Davidu Pastrňákovi
Jakub Dobeš v utkání s Torontem zlikvidoval 17 pokusů a pomohl Canadiens k vítězství 3:1
David Pastrňák přispěl v sobotním zápase NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2. A jako šestý Čech v soutěži zaznamenal 500. asistenci. Byl také vyhlášen druhou hvězdou utkání. Filip Hronek vstřelil gól v utkání proti St. Louis při prohře. Ondřej Palát v dresu Islanders schytal výprask.

Devětadvacetiletý Pastrňák 28. trefou v sezoně v čase 25:07 srovnal při početní převaze pěti proti třem na 1:1. Nejproduktivnější hráč Bostonu skóroval dělovkou bez přípravy z levého kruhu.

Red Wings pak i podruhé šli do vedení a Bruins o své výhře rozhodli až v posledních třinácti minutách základní hrací doby, kdy nastříleli tři branky. Na tu poslední, kterou dal v 59. minutě do prázdné branky Marat Chusnutdinov, asistoval havířovský rodák Pastrňák. V této sezoně přihrával na gól po osmapadesáté a s 86 body je nejproduktivnějším Čechem soutěže.

Filip Hronek a jeho Vancouver zaznamenal prohru proti St. Louis. Český zadák byl jediný, kdo se za Canucks gólově prosadil při porážce 1:3.

Ondřej Palát v dresu New York Islanders byl u vysoké porážky 3:7 s Montrealem. David Rittich šel do hry v 52. minutě, Jakub Dobeš nenastoupil.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40781186544
2.Connor McDavidEdmonton3878116719
3.Nathan MacKinnonColorado45691146757
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196682
6.David PastrňákBoston285886653
7.Nick SuzukiMontreal2461856927
8.Martin NečasColorado3252846544
9.Mark ScheifeleWinnipeg315283690
10.Jason RobertsonDallas3844826922

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Buffalo70377620246:20194
2Carolina693113619245:20594
3Tampa68349421248:18890
4Pittsburgh692961618240:21486
5Boston702910823234:21786
6Montreal6926121021244:22886
7Columbus6926111121228:21485
8Detroit702711824205:20884
9Islanders702514526205:20283
10Ottawa69306924234:21381
11Flyers6921131223202:21180
12Washington70305827218:20578
13Devils692312232187:20972
14Florida69277332206:22971
15Toronto712181329221:25071
16Rangers69199833196:22164
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado684051013254:173100
    2Dallas6933101115238:18797
    3Minnesota7125151219233:20292
    4Anaheim692315427229:23780
    5Utah70288628219:19578
    6Edmonton71268928245:24477
    7Vegas702381425221:21976
    8Nashville69248928206:23073
    9Kings6918101625184:20972
    10Seattle Kraken69256929196:21371
    11San Jose682012630208:24370
    12Winnipeg692351229196:21768
    13St. Louis692531130181:22567
    14Chicago691971231181:22264
    15Calgary69235734173:21463
    16Vancouver69147840179:25750

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů