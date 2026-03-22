NHL ONLINE: Nečas dvakrát asistoval a zařídil výhru Colorada. Faksa vs. Hertl
Nedělní program zámořské NHL začal pro evropské fanoušky v příhodném čase. Už od 17:30 se na ledě Washingtonu představilo Colorado a na výhře Avalanche 3:2 po prodloužení se podílel dvěma asistencemi Martin Nečas. Po půlnoci se pak hraje dalších pět zápasů. Dallas s Radkem Faksou doma vyzve Vegas s Tomášem Hertlem a v akci je i Anaheim s Lukášem Dostálem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|78
|118
|65
|44
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|38
|78
|116
|71
|9
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|45
|69
|114
|68
|57
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|61
|96
|68
|2
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|32
|54
|86
|66
|45
|7.
|David Pastrňák
Boston
|28
|58
|86
|65
|3
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|61
|85
|69
|27
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|52
|83
|70
|0
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|38
|44
|82
|69
|22
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Buffalo
|70
|37
|7
|6
|20
|246:201
|94
|2
Carolina
|69
|31
|13
|6
|19
|245:205
|94
|3
Tampa
|68
|34
|9
|4
|21
|248:188
|90
|4
Pittsburgh
|69
|29
|6
|16
|18
|240:214
|86
|5
Boston
|70
|29
|10
|8
|23
|234:217
|86
|6
Montreal
|69
|26
|12
|10
|21
|244:228
|86
|7
Columbus
|69
|26
|11
|11
|21
|228:214
|85
|8
Detroit
|70
|27
|11
|8
|24
|205:208
|84
|9
Islanders
|70
|25
|14
|5
|26
|205:202
|83
|10
Ottawa
|69
|30
|6
|9
|24
|234:213
|81
|11
Flyers
|69
|21
|13
|12
|23
|202:211
|80
|12
Washington
|71
|30
|5
|9
|27
|220:208
|79
|13
Devils
|69
|23
|12
|2
|32
|187:209
|72
|14
Florida
|69
|27
|7
|3
|32
|206:229
|71
|15
Toronto
|71
|21
|8
|13
|29
|221:250
|71
|16
Rangers
|70
|19
|9
|9
|33
|198:224
|65
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|69
|40
|6
|10
|13
|257:175
|102
|2
Dallas
|69
|33
|10
|11
|15
|238:187
|97
|3
Minnesota
|71
|25
|15
|12
|19
|233:202
|92
|4
Anaheim
|69
|23
|15
|4
|27
|229:237
|80
|5
Utah
|70
|28
|8
|6
|28
|219:195
|78
|6
Edmonton
|71
|26
|8
|9
|28
|245:244
|77
|7
Vegas
|70
|23
|8
|14
|25
|221:219
|76
|8
Nashville
|69
|24
|8
|9
|28
|206:230
|73
|9
Kings
|69
|18
|10
|16
|25
|184:209
|72
|10
Seattle Kraken
|69
|25
|6
|9
|29
|196:213
|71
|11
Winnipeg
|70
|23
|6
|12
|29
|199:219
|70
|12
San Jose
|68
|20
|12
|6
|30
|208:243
|70
|13
St. Louis
|69
|25
|3
|11
|30
|181:225
|67
|14
Chicago
|69
|19
|7
|12
|31
|181:222
|64
|15
Calgary
|69
|23
|5
|7
|34
|173:214
|63
|16
Vancouver
|69
|14
|7
|8
|40
|179:257
|50