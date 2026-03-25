Předplatné

Nečas dvakrát skóroval a už má 88 bodů. Pastrňák se Zachou asistovali, Boston padl

Martin Nečas se raduje ze své trefy
Martin Nečas se raduje ze své trefyZdroj: ČTK / AP / Gene J. Puskar
Martin Nečas slaví se spoluhráči gól
Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za Colorado
Velká radost Tomáše Hertl (vpravo) z gólu v dresu Vegas Golden Knights
Martin Nečas v dresu Colorada
12
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL dvěma góly pomohl Coloradu k výhře 6:2 na ledě Pittsburghu a vylepšil svou sezonní bilanci na 88 bodů (34+54). Jen o bod méně má na kontě David Pastrňák, jenž asistencí neodvrátil prohru Bostonu 2:4 s Torontem.

Nečas se poprvé prosadil v přesilové hře v 17. minutě, kdy po nahrávce Calea Makara zvýšil ranou z levého kruhu pro vhazování na 3:1 pro Colorado. Podruhé se prosadil z dorážky v závěru druhé dvacetiminutovky.

Český forvard v posledních deseti zápasech získal 16 bodů a s 88 body je šestým nejproduktivnějším hráčem celé ligy. Na sedmého Pastrňáka má náskok jednoho bodu.

Produktivní útočník Bostonu ve třetí třetině zápasu s Torontem spolu s Pavlem Zachou připravil kontaktní branku Bostonu na 2:3 a vylepšil svou sezonní bilanci na 28 gólů a 59 asistencí. Zacha je s 52 body (23+29) čtvrtým nejproduktivnějším Čechem.

Dvěma nahrávkami se v duelu proti Anaheimu blýskl Filip Hronek. Český obránce se podepsal pod góly na 1:0 a 2:2, Canucks ale nadějně rozehraný zápas ztratili a po nevydařené třetí třetině v domácím prostředí padli 3:5.

Lukáš Dostál v brance Anaheimu zlikvidoval 27 z 30 střeleckých pokusů. Zápas zakončil s 90procentní úspěšností zákroků a v duelu si připsal svou 29. výhru v aktuálním ročníku.

Ještě lepší výkon předvedl Jakub Dobeš z Montrealu, který doma proti nejlepšímu týmu Východní konference Carolině zlikvidoval 41 střel a s úspěšností přesahující 95 procent dovedl Canadiens k výhře 5:2.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40801206745
2.Connor McDavidEdmonton40781187211
3.Nathan MacKinnonColorado46691156958
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196690
6.Martin NečasColorado3454886746
7.David PastrňákBoston285987663
8.Mark ScheifeleWinnipeg325486713
9.Nick SuzukiMontreal2462867029
10.Jason RobertsonDallas3946857122

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina713213620252:21196
2Buffalo71377720251:20795
3Tampa70359521257:19593
4Montreal7027121021249:23088
5Columbus7127111122231:21787
6Pittsburgh712961620243:22586
7Boston712910824236:22186
8Ottawa71326924239:21685
9Islanders722614527209:20685
10Detroit712711825207:21184
11Flyers7021131224204:21480
12Washington72305928220:21179
13Devils702412232193:21374
14Florida70278332211:23373
15Toronto722281329225:25273
16Rangers71199934199:22665
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado704161013263:177104
    2Dallas7133101117244:19697
    3Minnesota7225151220236:20892
    4Anaheim712416427240:24584
    5Utah72289629225:20380
    6Edmonton72278928250:24679
    7Vegas722481426225:22578
    8Nashville71259928215:23577
    9Kings7118101825189:21674
    10Winnipeg712461229203:22072
    11Seattle Kraken702561029200:21872
    12San Jose692012631211:24970
    13St. Louis702631130184:22569
    14Calgary71237734180:21967
    15Chicago712071331187:22867
    16Vancouver70147841182:26250

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů