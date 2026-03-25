Předplatné

Gudas se po trestu za zranění Matthewse vrátil do akce: Cítím se hrozně, musím se polepšit

Video placeholder
Gudasův střet s další hvězdou NHL! Kapitán Toronta Matthews skončil zraněný
Kapitán Toronta Auston Matthews a jeho oponent Radko Gudas z Anaheimu bojují o puk
Kapitán Toronta Auston Matthews těsně poté, co byl ošklivě zasažen Radkem Gudasem
Bek Ducks Radko Gudas se ohlíží za v bolestech klečícím Austonem Matthewsem
Auston Matthews z Toronta i český bek Radko Gudas z Anaheimu leží na ledě po vzájemném střetu
Auston Matthews v doprovodu opouští hřiště
Kapitán Toronta opouští hřiště poté, co ho do nohy zasáhl Radko Gudas
7
Fotogalerie
Pavel Bárta
NHL
Začít diskusi (0)

Radko Gudas se vrátil do akce poprvé od chvíle, co za ošklivou srážku s Austonem Matthewsem dostal od NHL trest na pět zápasů. Olympijský vítěz utrpěl zranění kolena, které ho vyřadilo po zbytek sezony. Kapitán hokejistů Anaheimu nehrál od 12. března. Poprvé od incidentu naskočil při úterním zápase ve Vancouveru, Ducks zvítězili 5:3. Ještě před utkáním se poprvé vyjádřil do médií. Český obránce zdůraznil, že jeho záměrem nikdy není soupeře zranit, ale tentokrát to přehnal.

„Opravdu se mi nelíbí, jak to dopadlo,“ uvedl s odkazem na Matthewsovo operované koleno. „Bylo to velmi nešťastné, nikdy bych nechtěl nikomu ublížit. Cítím se kvůli tomu hrozně. Prostě jsem se plně soustředil na hru a bohužel právě v momentu střetu se to stalo,“ vracel se Gudas.

Ke kritické situaci došlo v závěru druhé třetiny utkání Ducks v Torontu. Matthews se ocitl sám s pukem před brankou, Gudas se k němu přiblížil z rohu a pokusil se ho trefit. Jenže kapitán Maple Leafs udělal kličku, načež obránce Anaheimu zasáhl kolenem jeho koleno. Matthews zůstal ležet na ledě, do kabiny mu museli pomáhat.

Gudas se ocitl pod soustředěnou palbou kritiků. Sám při první příležitosti přiznal, jak zákroku lituje. „Mám vždycky velký respekt… Musím se poučit, jako hokejista se musím polepšit. Je to velká smůla. Také jsem se s ním (Matthewsem) spojil. Mluvili jsme spolu krátce, nebylo to nic jednoduchého. Chtěl jsem, aby věděl, že jsem ho nechtěl zranit,“ popisoval v rámci sebereflexe.

Vousáč, který nemilosrdně uklízí prostor před brankou a bourá protihráče u mantinelů, proslul tvrdou hrou. Ale k zákeřnostem se neuchyluje, není lovcem lebek. V průběhu kariéry vynechal kvůli disciplinárním trestům dohromady 26 zápasů. Pětkrát byl suspendován jako hráč Philadelphie. Jeho letošní nucená odstávka byla první od roku 2019, což naznačuje, že se umírnil.

„Snažil jsem se vydržet na správné straně. Vydržel jsem tam dlouho, více než sedm let od mého posledního incidentu. Takže dělám všechno, co je v mých silách, abych se vyhnul potížím, hrál tvrdě, ale zároveň se choval slušně,“ připomněl.

Po trestu už se Gudas vrátil do hry, v utkání s Vancouverem strávil na ledě patnáct minut, nebyl vyloučen a připsal si jeden plusový bod. Matthews si při střetu natrhl vnější kolenní vaz, což si vyžádá dvanáct týdnů léčení. Vzhledem k tomu, že Toronto dávno ztratilo šanci na play off, Matthews do této sezony už nezasáhne.

Gudasovy disciplinární tresty

Rok

Provinění

Hráč (tým)

Zápasy

2015

zásah do hlavy

Mika Zibanejad (Ottawa)

3

2016

nedovolené bránění

Austin Czarnik (Boston)

6

2017

sekání

Mathieu Perreault (Winnipeg)

10

2019

faul vysokou holí

Nikita Kučerov (Tampa Bay)

2

2026

faul kolenem

Auston Matthews (Toronto)

5

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů