Boston se rve o play off, Češi řídili cennou výhru. Pastrňák byl u tří gólů, Zacha rozhodl
České duo řídilo v středečním zápase NHL výhru hokejistů Bostonu 4:3 v prodloužení nad Buffalem. David Pastrňák třemi body a Pavel Zacha vítězným gólem a asistencí. Pastrňák byl zvolen první hvězdou utkání, Zacha tou třetí.
Havířovský rodák Pastrňák otevřel brankový účet v čase 11:07, když si připsal už svůj devětadvacátý gól v sezoně. Za domácí Sabres pak na 1:1 srovnal v 16. minutě Jason Zucker.
Podruhé v utkání šli Bruins do vedení patnáct sekund před polovinou zápasu, když po jubilejní šedesáté Pastrňákově asistenci v tomto ročníku skóroval Švéd Viktor Arvidsson.
V třetím dějství Buffalo bleskově otočilo skóre, když góly Zacha Bensona v 46. minutě a Zuckera dělilo pouhých třiatřicet sekund.
Prodloužení si po přihrávce Zachy vynutil sedmadvacetiletý Casey Mittelstadt, který tak brankou ozdobil svůj 500. start v NHL.
V nastavené pětiminutovce se hrálo jen třicet osm sekund, než Pastrňák našel v levém kruhu volného Zachu a ten vystřelil Bostonu bod navíc. Pastrňák zaokrouhlil počet kanadských bodů v sezoně na devadesát a je momentálně nejproduktivnějším Čechem v soutěži.
Bruins bodovali v šestém z posledních sedmi utkání a jsou ve Východní konferenci NHL s 88 body pátí, Buffalo i přes porážku v prodloužení dotáhlo lídra Východu z Caroliny.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|80
|120
|67
|45
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|40
|78
|118
|72
|11
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|46
|69
|115
|69
|58
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|61
|96
|69
|0
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|61
|90
|67
|6
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|34
|54
|88
|67
|46
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|32
|54
|86
|71
|3
|9.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|62
|86
|70
|29
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|39
|46
|85
|71
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Buffalo
|72
|37
|7
|8
|20
|254:211
|96
|2
Carolina
|71
|32
|13
|6
|20
|252:211
|96
|3
Tampa
|70
|35
|9
|5
|21
|257:195
|93
|4
Montreal
|70
|27
|12
|10
|21
|249:230
|88
|5
Boston
|72
|29
|11
|8
|24
|240:224
|88
|6
Columbus
|71
|27
|11
|11
|22
|231:217
|87
|7
Pittsburgh
|71
|29
|6
|16
|20
|243:225
|86
|8
Ottawa
|71
|32
|6
|9
|24
|239:216
|85
|9
Islanders
|72
|26
|14
|5
|27
|209:206
|85
|10
Detroit
|71
|27
|11
|8
|25
|207:211
|84
|11
Flyers
|70
|21
|13
|12
|24
|204:214
|80
|12
Washington
|72
|30
|5
|9
|28
|220:211
|79
|13
Toronto
|73
|23
|8
|13
|29
|229:255
|75
|14
Devils
|70
|24
|12
|2
|32
|193:213
|74
|15
Florida
|70
|27
|8
|3
|32
|211:233
|73
|16
Rangers
|72
|19
|9
|9
|35
|202:230
|65
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|70
|41
|6
|10
|13
|263:177
|104
|2
Dallas
|71
|33
|10
|11
|17
|244:196
|97
|3
Minnesota
|72
|25
|15
|12
|20
|236:208
|92
|4
Anaheim
|71
|24
|16
|4
|27
|240:245
|84
|5
Utah
|72
|28
|9
|6
|29
|225:203
|80
|6
Edmonton
|72
|27
|8
|9
|28
|250:246
|79
|7
Vegas
|72
|24
|8
|14
|26
|225:225
|78
|8
Nashville
|71
|25
|9
|9
|28
|215:235
|77
|9
Kings
|71
|18
|10
|18
|25
|189:216
|74
|10
Winnipeg
|71
|24
|6
|12
|29
|203:220
|72
|11
Seattle Kraken
|70
|25
|6
|10
|29
|200:218
|72
|12
San Jose
|69
|20
|12
|6
|31
|211:249
|70
|13
St. Louis
|70
|26
|3
|11
|30
|184:225
|69
|14
Calgary
|71
|23
|7
|7
|34
|180:219
|67
|15
Chicago
|71
|20
|7
|13
|31
|187:228
|67
|16
Vancouver
|70
|14
|7
|8
|41
|182:262
|50