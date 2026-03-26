Boston se rve o play off, Češi řídili cennou výhru. Pastrňák byl u tří gólů, Zacha rozhodl

Pavel Zacha v prodloužení rozhodl o výhře Bostonu v Buffalu
David Pastrňák se na ledě Buffala střelecky prosadil
Klíčový obránce Bostonu Charlie McAvoy
Hráči Bostonu slaví důležitou výhru
 České duo řídilo v středečním zápase NHL výhru hokejistů Bostonu 4:3 v prodloužení nad Buffalem. David Pastrňák třemi body a Pavel Zacha vítězným gólem a asistencí. Pastrňák byl zvolen první hvězdou utkání, Zacha tou třetí.

Havířovský rodák Pastrňák otevřel brankový účet v čase 11:07, když si připsal už svůj devětadvacátý gól v sezoně. Za domácí Sabres pak na 1:1 srovnal v 16. minutě Jason Zucker.

Podruhé v utkání šli Bruins do vedení patnáct sekund před polovinou zápasu, když po jubilejní šedesáté Pastrňákově asistenci v tomto ročníku skóroval Švéd Viktor Arvidsson.

V třetím dějství Buffalo bleskově otočilo skóre, když góly Zacha Bensona v 46. minutě a Zuckera dělilo pouhých třiatřicet sekund.

Prodloužení si po přihrávce Zachy vynutil sedmadvacetiletý Casey Mittelstadt, který tak brankou ozdobil svůj 500. start v NHL.

V nastavené pětiminutovce se hrálo jen třicet osm sekund, než Pastrňák našel v levém kruhu volného Zachu a ten vystřelil Bostonu bod navíc. Pastrňák zaokrouhlil počet kanadských bodů v sezoně na devadesát a je momentálně nejproduktivnějším Čechem v soutěži.

Bruins bodovali v šestém z posledních sedmi utkání a jsou ve Východní konferenci NHL s 88 body pátí, Buffalo i přes porážku v prodloužení dotáhlo lídra Východu z Caroliny.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40801206745
2.Connor McDavidEdmonton40781187211
3.Nathan MacKinnonColorado46691156958
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196690
6.David PastrňákBoston296190676
7.Martin NečasColorado3454886746
8.Mark ScheifeleWinnipeg325486713
9.Nick SuzukiMontreal2462867029
10.Jason RobertsonDallas3946857122

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Buffalo72377820254:21196
2Carolina713213620252:21196
3Tampa70359521257:19593
4Montreal7027121021249:23088
5Boston722911824240:22488
6Columbus7127111122231:21787
7Pittsburgh712961620243:22586
8Ottawa71326924239:21685
9Islanders722614527209:20685
10Detroit712711825207:21184
11Flyers7021131224204:21480
12Washington72305928220:21179
13Toronto732381329229:25575
14Devils702412232193:21374
15Florida70278332211:23373
16Rangers72199935202:23065
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado704161013263:177104
    2Dallas7133101117244:19697
    3Minnesota7225151220236:20892
    4Anaheim712416427240:24584
    5Utah72289629225:20380
    6Edmonton72278928250:24679
    7Vegas722481426225:22578
    8Nashville71259928215:23577
    9Kings7118101825189:21674
    10Winnipeg712461229203:22072
    11Seattle Kraken702561029200:21872
    12San Jose692012631211:24970
    13St. Louis702631130184:22569
    14Calgary71237734180:21967
    15Chicago712071331187:22867
    16Vancouver70147841182:26250

