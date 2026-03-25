NHL ONLINE: Pastrňák proti Buffalu, zabojuje s Bruins o play off? Toronto vs. Rangers

Video placeholder
Pastrňák má v NHL 500 asistencí! Proti Detroitu bral dva body (1+1) • Zdroj: nhl.com
Daří se i Davidu Pastrňákovi
Pavel Zacha.
Buffalo se semklo, po 15 letech míří do play off
Tage Thompson táhne Sabres svými body
Brankář Flyers Daniel Vladař neprožívá proti Rangers vůbec dobrý start
Dvěma zápasy pokračuje program NHL v noci ze středy na čtvrtek. David Pastrňák čerstvě překonal milník 500 asistencí a další kanadské body může s Bostonem zapsat proti senzaci aktuální sezony z Buffala. Sabres jsou ve Východní konferenci pouze o bod za vedoucí Carolinou. Naopak Bruins potřebují každý bod k tomu, aby proklouzli do play off, v němž před rokem chyběli. Spíš o čest půjde v souboji Toronta s Rangers, jimž tento ročník vůbec nevychází a nachází se u dna tabulky. ONLINE přenosy z obou utkání můžete sledovat na webu iSport.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40801206745
2.Connor McDavidEdmonton40781187211
3.Nathan MacKinnonColorado46691156958
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196690
6.Martin NečasColorado3454886746
7.David PastrňákBoston285987663
8.Mark ScheifeleWinnipeg325486713
9.Nick SuzukiMontreal2462867029
10.Jason RobertsonDallas3946857122

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina713213620252:21196
2Buffalo71377720251:20795
3Tampa70359521257:19593
4Montreal7027121021249:23088
5Columbus7127111122231:21787
6Pittsburgh712961620243:22586
7Boston712910824236:22186
8Ottawa71326924239:21685
9Islanders722614527209:20685
10Detroit712711825207:21184
11Flyers7021131224204:21480
12Washington72305928220:21179
13Devils702412232193:21374
14Florida70278332211:23373
15Toronto722281329225:25273
16Rangers71199934199:22665
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado704161013263:177104
    2Dallas7133101117244:19697
    3Minnesota7225151220236:20892
    4Anaheim712416427240:24584
    5Utah72289629225:20380
    6Edmonton72278928250:24679
    7Vegas722481426225:22578
    8Nashville71259928215:23577
    9Kings7118101825189:21674
    10Winnipeg712461229203:22072
    11Seattle Kraken702561029200:21872
    12San Jose692012631211:24970
    13St. Louis702631130184:22569
    14Calgary71237734180:21967
    15Chicago712071331187:22867
    16Vancouver70147841182:26250

