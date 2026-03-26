NHL ONLINE: Boj o play off vrcholí, hraje se 13 zápasů. V akci Nečas, Hertl i čeští gólmani

Martin Nečas v utkání proti DallasuZdroj: ČTK / Julio Cortez
Český útočník Martin Nečas se jednou prosadil v utkání proti Edmontonu, na výhřu Colorada to ovšem nestačilo
Hokejová NHL má v noci na pátek na programu hned třináct utkání. Rozjetý Martin Nečas se drží v elitní desítce kanadského bodování celé ligy, jeho Colorado hraje na ledě Winnipegu. Vegas s Tomášem Hertlem hostí v atraktivním duelu celků ze Západní konference Edmonton. A představit se může i několik českých gólmanů. Kdo získá v boji o play off důležité body? ONLINE přenosy ze všech utkání NHL sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40801206745
2.Connor McDavidEdmonton40781187211
3.Nathan MacKinnonColorado46691156958
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196690
6.David PastrňákBoston296190676
7.Martin NečasColorado3454886746
8.Mark ScheifeleWinnipeg325486713
9.Nick SuzukiMontreal2462867029
10.Jason RobertsonDallas3946857122

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Buffalo72377820254:21196
2Carolina713213620252:21196
3Tampa70359521257:19593
4Montreal7027121021249:23088
5Boston722911824240:22488
6Columbus7127111122231:21787
7Pittsburgh712961620243:22586
8Ottawa71326924239:21685
9Islanders722614527209:20685
10Detroit712711825207:21184
11Flyers7021131224204:21480
12Washington72305928220:21179
13Toronto732381329229:25575
14Devils702412232193:21374
15Florida70278332211:23373
16Rangers72199935202:23065
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado704161013263:177104
    2Dallas7133101117244:19697
    3Minnesota7225151220236:20892
    4Anaheim712416427240:24584
    5Utah72289629225:20380
    6Edmonton72278928250:24679
    7Vegas722481426225:22578
    8Nashville71259928215:23577
    9Kings7118101825189:21674
    10Winnipeg712461229203:22072
    11Seattle Kraken702561029200:21872
    12San Jose692012631211:24970
    13St. Louis702631130184:22569
    14Calgary71237734180:21967
    15Chicago712071331187:22867
    16Vancouver70147841182:26250

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů