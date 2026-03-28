NHL ONLINE: Boston v akci proti Minnesotě, Dostál u porážky Anaheimu v Edmontonu
Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou hraje v NHL v sobotu ve 22:00 SEČ proti Minnesotě. Edmonton porazil Anaheim 4:2, za poražené odchytal celý zápas Lukáš Dostál. V noci jsou na programu také další zápasy. Všechny duely sledujte ONLINE na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|42
|82
|124
|74
|14
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|81
|121
|68
|45
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|48
|69
|117
|70
|57
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|61
|96
|70
|-2
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|61
|90
|67
|6
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|34
|55
|89
|68
|45
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|54
|88
|72
|4
|9.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|62
|86
|71
|29
|10.
|Evan Bouchard
Edmonton
|20
|66
|86
|74
|21
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|72
|36
|9
|6
|21
|264:201
|96
|2
Carolina
|71
|32
|13
|6
|20
|252:211
|96
|3
Buffalo
|73
|37
|7
|8
|21
|256:216
|96
|4
Montreal
|71
|28
|12
|10
|21
|251:231
|90
|5
Islanders
|74
|28
|14
|5
|27
|216:209
|89
|6
Pittsburgh
|72
|29
|7
|16
|20
|247:228
|88
|7
Boston
|72
|29
|11
|8
|24
|240:224
|88
|8
Columbus
|72
|27
|11
|11
|23
|232:219
|87
|9
Ottawa
|73
|32
|6
|10
|25
|244:224
|86
|10
Detroit
|72
|28
|11
|8
|25
|212:213
|86
|11
Flyers
|71
|22
|13
|12
|24
|209:215
|82
|12
Washington
|73
|31
|5
|9
|28
|227:215
|81
|13
Devils
|71
|25
|12
|2
|32
|197:215
|76
|14
Toronto
|73
|23
|8
|13
|29
|229:255
|75
|15
Florida
|72
|27
|8
|3
|34
|215:241
|73
|16
Rangers
|73
|20
|9
|9
|35
|208:231
|67
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|71
|42
|6
|10
|13
|266:179
|106
|2
Dallas
|72
|33
|10
|11
|18
|245:198
|97
|3
Minnesota
|73
|26
|15
|12
|20
|239:210
|94
|4
Anaheim
|73
|24
|17
|4
|28
|245:251
|86
|5
Edmonton
|74
|28
|9
|9
|28
|258:251
|83
|6
Utah
|73
|28
|9
|6
|30
|229:210
|80
|7
Vegas
|73
|24
|8
|15
|26
|228:229
|79
|8
Nashville
|72
|25
|9
|9
|29
|217:239
|77
|9
Kings
|72
|19
|10
|18
|25
|193:216
|76
|10
Seattle Kraken
|71
|25
|7
|10
|29
|204:221
|74
|11
Winnipeg
|72
|24
|6
|12
|30
|205:223
|72
|12
San Jose
|70
|20
|12
|7
|31
|212:251
|71
|13
St. Louis
|71
|26
|4
|11
|30
|186:226
|71
|14
Calgary
|72
|23
|7
|8
|34
|182:222
|68
|15
Chicago
|73
|20
|7
|13
|33
|189:239
|67
|16
Vancouver
|71
|14
|7
|8
|42
|182:266
|50