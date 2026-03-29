NHL ONLINE: Boston bojuje o play off, Pastrňák se Zachou hrají na ledě Columbusu
Zámořská NHL začíná i v neděli pro evropské fanoušky v příhodném čase. Už od 19:00 New York Rangers hostí Floridu s českým útočníkem Tomášem Noskem. Od 23:00 pak jdou do akce hokejisté Bostonu na ledě Columbusu, prosadí se duo David Pastrňák - Pavel Zacha? Po půlnoci hraje Dallas s Radkem Faksou proti Philadelphii. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|42
|82
|124
|74
|14
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|81
|121
|68
|45
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|48
|69
|117
|71
|55
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|36
|62
|98
|71
|0
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|63
|92
|68
|7
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|34
|55
|89
|69
|44
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|55
|89
|73
|4
|9.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|64
|88
|72
|30
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|40
|47
|87
|73
|24
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|72
|33
|13
|6
|20
|257:213
|98
|2
Buffalo
|74
|37
|8
|8
|21
|259:218
|98
|3
Tampa
|72
|36
|9
|6
|21
|264:201
|96
|4
Montreal
|72
|29
|12
|10
|21
|255:232
|92
|5
Boston
|73
|30
|11
|8
|24
|246:227
|90
|6
Islanders
|74
|28
|14
|5
|27
|216:209
|89
|7
Pittsburgh
|73
|29
|7
|16
|21
|250:234
|88
|8
Columbus
|73
|27
|11
|11
|24
|234:222
|87
|9
Ottawa
|73
|32
|6
|10
|25
|244:224
|86
|10
Detroit
|73
|28
|11
|8
|26
|215:218
|86
|11
Flyers
|72
|23
|13
|12
|24
|214:218
|84
|12
Washington
|74
|31
|6
|9
|28
|232:219
|83
|13
Devils
|72
|25
|12
|2
|33
|199:220
|76
|14
Toronto
|74
|23
|8
|13
|30
|230:260
|75
|15
Florida
|72
|27
|8
|3
|34
|215:241
|73
|16
Rangers
|73
|20
|9
|9
|35
|208:231
|67
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|72
|42
|6
|10
|14
|268:183
|106
|2
Dallas
|73
|34
|10
|11
|18
|251:201
|99
|3
Minnesota
|74
|26
|15
|12
|21
|242:216
|94
|4
Anaheim
|73
|24
|17
|4
|28
|245:251
|86
|5
Edmonton
|74
|28
|9
|9
|28
|258:251
|83
|6
Utah
|74
|29
|9
|6
|30
|235:212
|82
|7
Vegas
|74
|24
|8
|16
|26
|232:234
|80
|8
Nashville
|73
|25
|9
|9
|30
|218:243
|77
|9
Kings
|73
|19
|10
|18
|26
|195:222
|76
|10
Seattle Kraken
|72
|25
|7
|11
|29
|206:224
|75
|11
Winnipeg
|73
|25
|6
|12
|30
|209:225
|74
|12
St. Louis
|72
|27
|4
|11
|30
|191:227
|73
|13
San Jose
|71
|21
|12
|7
|31
|215:253
|73
|14
Calgary
|73
|24
|7
|8
|34
|189:225
|70
|15
Chicago
|73
|20
|7
|13
|33
|189:239
|67
|16
Vancouver
|72
|14
|7
|8
|43
|185:273
|50