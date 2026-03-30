Léčba šokem ve Vegas. Známý rapl byl rok bez angažmá, teď má pomoct v play off
Vedení Vegas Golden Knights v neděli prásklo do stolu a po více než třech a půl sezonách sáhlo k trenérské změně. Bruce Cassidyho nahradil John Tortorella, dobře známý rapl a bouřlivák. Rytíře chce vyvést z krize, z posledních patnácti zápasů totiž získali jen deset bodů. „Věříme, že změna je nezbytná pro to, abychom se vrátili na úroveň hry, která se od našeho klubu očekává,“ uvedl generální manažer Golden Knights Kelly McCrimmon.
Rázný, přísný, nekompromisní. Taková je stručná charakteristika sedmašedesátiletého Johna Tortorelly, jenž v roli hlavního kouče zavítá na šestou adresu v NHL. V minulosti vedl Tampu Bay, Rangers, Vancouver, Columbus i Philadelphii, tentokrát na něj ukázali ve Vegas.
„Přivádíme vítěze Stanley Cupu a také jednoho z nezkušenějších a nejuznávanějších trenérů v NHL. V klíčovém okamžiku sezony pro nás bude velkým přínosem,“ hlásil GM Vegas Kelly McCrimmon.
Jeden z hlavních aspirantů na pohár se od olympijské pauzy trápí, v tabulce posledních patnácti utkání je v Západní konferenci druhý nejhorší. V Pacifické divizi drží postupové třetí místo, jenže jeho náskok na čtvrté Los Angeles je už jen čtyřbodový.
Nepříznivé výsledky odnesl kouč Bruce Cassidy, jenž v roce 2023 dovedl Golden Knights k historicky prvnímu Stanley Cupu. Stihl to jen rok po odchodu z Bostonu, kde vedl Davida Pastrňáka a spol. dlouhých šest let.
Které týmy NHL John Tortorella ve své kariéře vedl?
Sezony
Pozice
Tým
1989–95
asistent trenéra
Buffalo Sabres
1997–99
asistent trenéra
Phoenix Coyotes
1999/00
asistent trenéra
New York Rangers
2001–08
hlavní trenér
Tampa Bay Lightning
2008–13
hlavní trenér
New York Rangers
2013/14
hlavní trenér
Vancouver Canucks
2015–21
hlavní trenér
Columbus Blue Jackets
2022–25
hlavní trenér
Philadelphia Flyers
Generální manažer Vegas si vyhlédl vskutku nečekanou náhradu. Přivedl muže, jehož trenérské metody některým hokejistům nevoní. Mnozí o něm mluví jako o přísném, ale férovém chlapíkovi, jiní jej zpětně kritizují. Třeba Fin Patrik Laine.
„Tortorella nedal nikomu svobodu. Útočníci chtěli kreativně tvořit, ale to nebylo možné, když trenér uvažoval odlišně. Nicméně dělal jsem všechno, co mi říkal,“ popisoval problémový útočník po Tortorellově odchodu z Columbusu.
Hromadu emocí spustilo Američanovo poslední angažmá ve Philadelphii, odkud byl propuštěn v březnu minulého roku. Hodně se řešilo, když hokejistům například zakázal využívat na střídačce tablety, které podle něj strhávaly pozornost jinam.
TOP 10 trenérů s historicky nejvyšším počtem výher v ZČ NHL
Trenér
Počet výher
Počet zápasů
Scotty Bowman
1244
2141
Joel Quenneville
1010
1841
Paul Maurice
951
2003
Lindy Ruff
945
1930
Barry Trotz
914
1812
Ken Hitchcock
849
1598
Peter Laviolette
846
1594
Al Arbour
782
1607
John Tortorella
770
1620
Darryl Sutter
737
1479
Závěr jeho štace u Flyers byl pořádně napjatý. Tortorella tam skončil téměř na den přesně před rokem, kdy sesbíral jedenáct porážek ve dvanácti zápasech. Za jeho vyhazovem údajně stála i hádka mezi ním a obráncem Camem Yorkem.
„Nebudu se v tom pitvat. Beru za své jednání plnou odpovědnost. V kabině jsme si to vyříkali a jdeme dál. Do konce sezony zbývá osm zápasů, na což se teď soustředím,“ hlásil York po debaklu 2:7 v Torontu. Ve zmíněném duelu ho Tortorella posadil.
Právě výprask na ledě Maple Leafs se stal pro trenéra osudným, u týmu hned následně skončil. „Takové výsledky jdou za mnou. Musím to dělat lépe,“ sypal si popel na hlavu.
Poté, co byl rok bez práce v NHL, dostává vítěz Stanleyova poháru s Tampou novou šanci. V únoru stál na střídačce amerického výběru při olympijských hrách, kde se v roli asistenta zasloužil o zisk zlata po šestačtyřiceti letech. V úspěšném týmu vedl i dva hráče z Vegas, útočníka Jacka Eichela a obránce Noaha Hanifina.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|73
|37
|9
|6
|21
|267:203
|98
|2
Carolina
|73
|33
|13
|6
|21
|258:216
|98
|3
Buffalo
|74
|37
|8
|8
|21
|259:218
|98
|4
Montreal
|73
|30
|12
|10
|21
|258:233
|94
|5
Boston
|74
|30
|12
|8
|24
|250:230
|92
|6
Islanders
|74
|28
|14
|5
|27
|216:209
|89
|7
Pittsburgh
|73
|29
|7
|16
|21
|250:234
|88
|8
Columbus
|74
|27
|11
|12
|24
|237:226
|88
|9
Ottawa
|73
|32
|6
|10
|25
|244:224
|86
|10
Flyers
|73
|23
|14
|12
|24
|216:219
|86
|10
Detroit
|73
|28
|11
|8
|26
|215:218
|86
|12
Washington
|74
|31
|6
|9
|28
|232:219
|83
|13
Devils
|73
|26
|12
|2
|33
|204:223
|78
|14
Toronto
|74
|23
|8
|13
|30
|230:260
|75
|15
Florida
|73
|27
|8
|3
|35
|216:244
|73
|16
Rangers
|74
|21
|9
|9
|35
|211:232
|69
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|72
|42
|6
|10
|14
|268:183
|106
|2
Dallas
|74
|34
|10
|12
|18
|252:203
|100
|3
Minnesota
|74
|26
|15
|12
|21
|242:216
|94
|4
Anaheim
|73
|24
|17
|4
|28
|245:251
|86
|5
Edmonton
|74
|28
|9
|9
|28
|258:251
|83
|6
Utah
|74
|29
|9
|6
|30
|235:212
|82
|7
Vegas
|74
|24
|8
|16
|26
|232:234
|80
|8
Nashville
|74
|25
|9
|9
|31
|220:246
|77
|9
Kings
|73
|19
|10
|18
|26
|195:222
|76
|10
Seattle Kraken
|72
|25
|7
|11
|29
|206:224
|75
|11
Winnipeg
|73
|25
|6
|12
|30
|209:225
|74
|12
St. Louis
|72
|27
|4
|11
|30
|191:227
|73
|13
San Jose
|71
|21
|12
|7
|31
|215:253
|73
|14
Calgary
|73
|24
|7
|8
|34
|189:225
|70
|15
Chicago
|74
|20
|7
|13
|34
|192:244
|67
|16
Vancouver
|72
|14
|7
|8
|43
|185:273
|50