Léčba šokem ve Vegas. Známý rapl byl rok bez angažmá, teď má pomoct v play off

Vedení Vegas Golden Knights v neděli prásklo do stolu a po více než třech a půl sezonách sáhlo k trenérské změně. Bruce Cassidyho nahradil John Tortorella, dobře známý rapl a bouřlivák. Rytíře chce vyvést z krize, z posledních patnácti zápasů totiž získali jen deset bodů. „Věříme, že změna je nezbytná pro to, abychom se vrátili na úroveň hry, která se od našeho klubu očekává,“ uvedl generální manažer Golden Knights Kelly McCrimmon.

Rázný, přísný, nekompromisní. Taková je stručná charakteristika sedmašedesátiletého Johna Tortorelly, jenž v roli hlavního kouče zavítá na šestou adresu v NHL. V minulosti vedl Tampu Bay, Rangers, Vancouver, Columbus i Philadelphii, tentokrát na něj ukázali ve Vegas.

„Přivádíme vítěze Stanley Cupu a také jednoho z nezkušenějších a nejuznávanějších trenérů v NHL. V klíčovém okamžiku sezony pro nás bude velkým přínosem,“ hlásil GM Vegas Kelly McCrimmon.

Jeden z hlavních aspirantů na pohár se od olympijské pauzy trápí, v tabulce posledních patnácti utkání je v Západní konferenci druhý nejhorší. V Pacifické divizi drží postupové třetí místo, jenže jeho náskok na čtvrté Los Angeles je už jen čtyřbodový.

Nepříznivé výsledky odnesl kouč Bruce Cassidy, jenž v roce 2023 dovedl Golden Knights k historicky prvnímu Stanley Cupu. Stihl to jen rok po odchodu z Bostonu, kde vedl Davida Pastrňáka a spol. dlouhých šest let.

Které týmy NHL John Tortorella ve své kariéře vedl?

Sezony

Pozice

Tým

1989–95

asistent trenéra

Buffalo Sabres

1997–99

asistent trenéra

Phoenix Coyotes

1999/00

asistent trenéra

New York Rangers

2001–08

hlavní trenér

Tampa Bay Lightning

2008–13

hlavní trenér

New York Rangers

2013/14

hlavní trenér

Vancouver Canucks

2015–21

hlavní trenér

Columbus Blue Jackets

2022–25

hlavní trenér

Philadelphia Flyers

„Pod Bruceovým vedením jsme v roce 2023 dosáhli našeho velkého cíle, do Vegas jsme přivezli Stanley Cup. Bruce si v naší organizaci navždy zaslouží největší úctu za to, čeho zde dosáhl,“ navázal McCrimmon.

Generální manažer Vegas si vyhlédl vskutku nečekanou náhradu. Přivedl muže, jehož trenérské metody některým hokejistům nevoní. Mnozí o něm mluví jako o přísném, ale férovém chlapíkovi, jiní jej zpětně kritizují. Třeba Fin Patrik Laine.

„Tortorella nedal nikomu svobodu. Útočníci chtěli kreativně tvořit, ale to nebylo možné, když trenér uvažoval odlišně. Nicméně dělal jsem všechno, co mi říkal,“ popisoval problémový útočník po Tortorellově odchodu z Columbusu.

Hromadu emocí spustilo Američanovo poslední angažmá ve Philadelphii, odkud byl propuštěn v březnu minulého roku. Hodně se řešilo, když hokejistům například zakázal využívat na střídačce tablety, které podle něj strhávaly pozornost jinam.

TOP 10 trenérů s historicky nejvyšším počtem výher v ZČ NHL

Trenér

Počet výher

Počet zápasů

Scotty Bowman

1244

2141

Joel Quenneville

1010

1841

Paul Maurice

951

2003

Lindy Ruff

945

1930

Barry Trotz

914

1812

Ken Hitchcock

849

1598

Peter Laviolette

846

1594

Al Arbour

782

1607

John Tortorella

770

1620

Darryl Sutter

737

1479

„Pokud chceme, aby hráči rostli, musí se soustředit na každé střídání,“ zdůvodnil Tortorella své rozhodnutí. „S tabletem v ruce hledáte každou prkotinu. Chyby, které se stanou, mají vidět trenéři. My jim něco řekneme, ale oni se pak dívají na tablet. Mají toho plnou hlavu. Měli by se soustředit na další střídání.“

Závěr jeho štace u Flyers byl pořádně napjatý. Tortorella tam skončil téměř na den přesně před rokem, kdy sesbíral jedenáct porážek ve dvanácti zápasech. Za jeho vyhazovem údajně stála i hádka mezi ním a obráncem Camem Yorkem.

„Nebudu se v tom pitvat. Beru za své jednání plnou odpovědnost. V kabině jsme si to vyříkali a jdeme dál. Do konce sezony zbývá osm zápasů, na což se teď soustředím,“ hlásil York po debaklu 2:7 v Torontu. Ve zmíněném duelu ho Tortorella posadil.

Právě výprask na ledě Maple Leafs se stal pro trenéra osudným, u týmu hned následně skončil. „Takové výsledky jdou za mnou. Musím to dělat lépe,“ sypal si popel na hlavu.

Poté, co byl rok bez práce v NHL, dostává vítěz Stanleyova poháru s Tampou novou šanci. V únoru stál na střídačce amerického výběru při olympijských hrách, kde se v roli asistenta zasloužil o zisk zlata po šestačtyřiceti letech. V úspěšném týmu vedl i dva hráče z Vegas, útočníka Jacka Eichela a obránce Noaha Hanifina.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa73379621267:20398
2Carolina733313621258:21698
3Buffalo74378821259:21898
4Montreal7330121021258:23394
5Boston743012824250:23092
6Islanders742814527216:20989
7Pittsburgh732971621250:23488
8Columbus7427111224237:22688
9Ottawa733261025244:22486
10Flyers7323141224216:21986
10Detroit732811826215:21886
12Washington74316928232:21983
13Devils732612233204:22378
14Toronto742381330230:26075
15Florida73278335216:24473
16Rangers74219935211:23269
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado724261014268:183106
    2Dallas7434101218252:203100
    3Minnesota7426151221242:21694
    4Anaheim732417428245:25186
    5Edmonton74289928258:25183
    6Utah74299630235:21282
    7Vegas742481626232:23480
    8Nashville74259931220:24677
    9Kings7319101826195:22276
    10Seattle Kraken722571129206:22475
    11Winnipeg732561230209:22574
    12St. Louis722741130191:22773
    13San Jose712112731215:25373
    14Calgary73247834189:22570
    15Chicago742071334192:24467
    16Vancouver72147843185:27350

