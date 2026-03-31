Tříbodový Nečas u demolice: Colorado smetlo Calgary 9:2! Gudas se postavil zlobě Toronta
Další parádní večer českého tahouna. Útočník Martin Nečas pomohl hokejistům Colorada gólem a dvěma asistencemi k drtivé výhře 9:2 nad Calgary. Hlavní pozornost NHL ovšem směřoval k utkání Anaheim – Toronto (4:5p), ve kterém Radko Gudas i přes zranění už po úvodním buly čelil zlobě Maple Leafs poté, co nedávno vyřadil do konce sezony jejich kapitána Austona Matthewse. Tomáš Hertl v dresu Las Vegas asistoval u vítězství 4:2 nad Vancouverem. Golden Knights poprvé vedl John Tortorella.
Poprvé se Nečas na Moravě zapsal do statistik v 7. minutě, když při početní převaze vybídl ke střele Nazema Kadriho a ten poslal Avalanche do vedení 2:0.
Colorado přehrávalo kanadského soupeře ve všech herních aspektech. Sedmadvacetiletý Nečas zapsal 35. gól v sezoně z předbrankového prostoru v čase 46:24 a klub z Denveru díky tomu navýšil průběžný náskok už na 7:1.
Jako poslední se pak na konci 57. minuty svým dvacátým gólem v tomto ročníku prosadil Fin Artturi Lehkonen. Pod jeho jubilejní trefu se Nečas podepsal přihrávkou. Zaznamenal tak 92. bod v sezoně a dotáhl se na Davida Pastrňáka. V produktivitě celé NHL se teď oba čeští hokejisté dělí o šestou pozici.
Za Avalanche měli mimo Nečase po třech bodech ještě další čtyři hokejisté, konkrétně, Jack Drury, Parker Kelly, Nathan MacKinnon a Cale Makar.
Český dlouhán Adam Klapka v dresu Calgary strávil na ledě téměř 12 minut a měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách minus 3.
Colorado bodovalo v šestém z posledních sedmi zápasů a nadále zůstává největším kandidátem na zisk Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části. Flames naopak nebodovali poprvé po šesti duelech.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|42
|82
|124
|74
|14
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|81
|121
|68
|45
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|49
|71
|120
|72
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|38
|63
|101
|72
|1
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|35
|57
|92
|70
|45
|7.
|David Pastrňák
Boston
|29
|63
|92
|69
|6
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|26
|65
|91
|73
|32
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|55
|89
|73
|4
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|40
|47
|87
|74
|24
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|73
|37
|9
|6
|21
|267:203
|98
|2
Carolina
|73
|33
|13
|6
|21
|258:216
|98
|3
Buffalo
|74
|37
|8
|8
|21
|259:218
|98
|4
Montreal
|73
|30
|12
|10
|21
|258:233
|94
|5
Boston
|74
|30
|12
|8
|24
|250:230
|92
|6
Pittsburgh
|74
|30
|7
|16
|21
|258:237
|90
|7
Islanders
|75
|28
|14
|5
|28
|219:217
|89
|8
Columbus
|74
|27
|11
|12
|24
|237:226
|88
|9
Ottawa
|73
|32
|6
|10
|25
|244:224
|86
|10
Detroit
|73
|28
|11
|8
|26
|215:218
|86
|10
Flyers
|73
|23
|14
|12
|24
|216:219
|86
|12
Washington
|74
|31
|6
|9
|28
|232:219
|83
|13
Devils
|73
|26
|12
|2
|33
|204:223
|78
|14
Toronto
|75
|23
|9
|13
|30
|235:264
|77
|15
Florida
|73
|27
|8
|3
|35
|216:244
|73
|16
Rangers
|74
|21
|9
|9
|35
|211:232
|69
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|73
|43
|6
|10
|14
|277:185
|108
|2
Dallas
|74
|34
|10
|12
|18
|252:203
|100
|3
Minnesota
|74
|26
|15
|12
|21
|242:216
|94
|4
Anaheim
|74
|24
|17
|5
|28
|249:256
|87
|5
Edmonton
|74
|28
|9
|9
|28
|258:251
|83
|6
Utah
|74
|29
|9
|6
|30
|235:212
|82
|7
Vegas
|75
|25
|8
|16
|26
|236:236
|82
|8
Nashville
|74
|25
|9
|9
|31
|220:246
|77
|9
Kings
|73
|19
|10
|18
|26
|195:222
|76
|10
Seattle Kraken
|72
|25
|7
|11
|29
|206:224
|75
|11
San Jose
|72
|22
|12
|7
|31
|220:257
|75
|12
Winnipeg
|73
|25
|6
|12
|30
|209:225
|74
|13
St. Louis
|73
|27
|4
|11
|31
|195:232
|73
|14
Calgary
|74
|24
|7
|8
|35
|191:234
|70
|15
Chicago
|74
|20
|7
|13
|34
|192:244
|67
|16
Vancouver
|73
|14
|7
|8
|44
|187:277
|50