Tříbodový Nečas u demolice: Colorado smetlo Calgary 9:2! Gudas se postavil zlobě Toronta

Hokejisté Colorada oslavují gól Nazema Kadriho (uprostřed), na kterým se podílí i Martin Nečas
Radko Gudas se okamžitě po úvodním buly utkání rve s útočníkem Toronta Maxem Domim
Trenré Colorada Jared Bednar se baví s Martinem Nečasem na střídačce
Michael Pezzetta z Toronta hodně nevybíravě šije do Radka Gudase
Kapitán Anaheimu Radko Gudas chce proti Torontu nastoupit za jakoukoliv cenu
Martin Nečas se raduje ze své trefy
Bek Anaheimu Radko Gudas po hitu nešikovně padá na svoji nohu
Martin Nečas slaví se spoluhráči gól
Další parádní večer českého tahouna. Útočník Martin Nečas pomohl hokejistům Colorada gólem a dvěma asistencemi k drtivé výhře 9:2 nad Calgary. Hlavní pozornost NHL ovšem směřoval k utkání Anaheim – Toronto (4:5p), ve kterém Radko Gudas i přes zranění už po úvodním buly čelil zlobě Maple Leafs poté, co nedávno vyřadil do konce sezony jejich kapitána Austona Matthewse. Tomáš Hertl v dresu Las Vegas asistoval u vítězství 4:2 nad Vancouverem. Golden Knights poprvé vedl John Tortorella.

Poprvé se Nečas na Moravě zapsal do statistik v 7. minutě, když při početní převaze vybídl ke střele Nazema Kadriho a ten poslal Avalanche do vedení 2:0.

Colorado přehrávalo kanadského soupeře ve všech herních aspektech. Sedmadvacetiletý Nečas zapsal 35. gól v sezoně z předbrankového prostoru v čase 46:24 a klub z Denveru díky tomu navýšil průběžný náskok už na 7:1.

Jako poslední se pak na konci 57. minuty svým dvacátým gólem v tomto ročníku prosadil Fin Artturi Lehkonen. Pod jeho jubilejní trefu se Nečas podepsal přihrávkou. Zaznamenal tak 92. bod v sezoně a dotáhl se na Davida Pastrňáka. V produktivitě celé NHL se teď oba čeští hokejisté dělí o šestou pozici.

Za Avalanche měli mimo Nečase po třech bodech ještě další čtyři hokejisté, konkrétně, Jack Drury, Parker Kelly, Nathan MacKinnon a Cale Makar.

Český dlouhán Adam Klapka v dresu Calgary strávil na ledě téměř 12 minut a měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách minus 3.

Colorado bodovalo v šestém z posledních sedmi zápasů a nadále zůstává největším kandidátem na zisk Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části. Flames naopak nebodovali poprvé po šesti duelech.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton42821247414
2.Nikita KučerovTampa40811216845
3.Nathan MacKinnonColorado49711207256
4.Macklin CelebriniSan Jose3863101721
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.Martin NečasColorado3557927045
7.David PastrňákBoston296392696
8.Nick SuzukiMontreal2665917332
9.Mark ScheifeleWinnipeg345589734
10.Jason RobertsonDallas4047877424

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa73379621267:20398
2Carolina733313621258:21698
3Buffalo74378821259:21898
4Montreal7330121021258:23394
5Boston743012824250:23092
6Pittsburgh743071621258:23790
7Islanders752814528219:21789
8Columbus7427111224237:22688
9Ottawa733261025244:22486
10Detroit732811826215:21886
10Flyers7323141224216:21986
12Washington74316928232:21983
13Devils732612233204:22378
14Toronto752391330235:26477
15Florida73278335216:24473
16Rangers74219935211:23269
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado734361014277:185108
    2Dallas7434101218252:203100
    3Minnesota7426151221242:21694
    4Anaheim742417528249:25687
    5Edmonton74289928258:25183
    6Utah74299630235:21282
    7Vegas752581626236:23682
    8Nashville74259931220:24677
    9Kings7319101826195:22276
    10Seattle Kraken722571129206:22475
    11San Jose722212731220:25775
    12Winnipeg732561230209:22574
    13St. Louis732741131195:23273
    14Calgary74247835191:23470
    15Chicago742071334192:24467
    16Vancouver73147844187:27750

