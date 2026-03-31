NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají proti Dallasu, v akci i Palát a brankáři

Pavel Zacha v prodloužení rozhodl o výhře Bostonu v Buffalu
Hráči Bostonu slaví důležitou výhru
Klíčový obránce Bostonu Charlie McAvoy
David Pastrňák se na ledě Buffala střelecky prosadil
Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Daří se i Davidu Pastrňákovi
Útočník Floridy Tomáš Nosek v zápase proti Calgary
Český útočník Tomáš Nosek v dresu Florida Panthers
Boj o play off hokejové NHL vrcholí dalšími deseti nočními duely. O postup do vyřazovacích bojů hraje Boston s Čechy Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Bruins vyzvou Dallas. New York Islanders se představí na ledě Buffala, šanci by mohl dostat brankář David Rittich, v útoku nastoupí Ondřej Palát. Ve vynikající formě bude chtít pokračovat gólman Jakub Dobeš, jeho Montreal se utká s Tampou. Jaroslav Chmelař dostává prostor v New Yorku Rangers, který čelí svému rivalovi z New Jersey. Útočník Tomáš Nosek hraje za trápící se Floridu proti Ottawě. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa73379621267:20398
2Carolina733313621258:21698
3Buffalo74378821259:21898
4Montreal7330121021258:23394
5Boston743012824250:23092
6Pittsburgh743071621258:23790
7Islanders752814528219:21789
8Columbus7427111224237:22688
9Ottawa733261025244:22486
10Detroit732811826215:21886
10Flyers7323141224216:21986
12Washington74316928232:21983
13Devils732612233204:22378
14Toronto752391330235:26477
15Florida73278335216:24473
16Rangers74219935211:23269
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado734361014277:185108
    2Dallas7434101218252:203100
    3Minnesota7426151221242:21694
    4Anaheim742417528249:25687
    5Edmonton74289928258:25183
    6Utah74299630235:21282
    7Vegas752581626236:23682
    8Nashville74259931220:24677
    9Kings7319101826195:22276
    10Seattle Kraken722571129206:22475
    11San Jose722212731220:25775
    12Winnipeg732561230209:22574
    13St. Louis732741131195:23273
    14Calgary74247835191:23470
    15Chicago742071334192:24467
    16Vancouver73147844187:27750
