NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají proti Dallasu, v akci i Palát a brankáři
Boj o play off hokejové NHL vrcholí dalšími deseti nočními duely. O postup do vyřazovacích bojů hraje Boston s Čechy Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Bruins vyzvou Dallas. New York Islanders se představí na ledě Buffala, šanci by mohl dostat brankář David Rittich, v útoku nastoupí Ondřej Palát. Ve vynikající formě bude chtít pokračovat gólman Jakub Dobeš, jeho Montreal se utká s Tampou. Jaroslav Chmelař dostává prostor v New Yorku Rangers, který čelí svému rivalovi z New Jersey. Útočník Tomáš Nosek hraje za trápící se Floridu proti Ottawě. Všechna utkání sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|73
|37
|9
|6
|21
|267:203
|98
|2
Carolina
|73
|33
|13
|6
|21
|258:216
|98
|3
Buffalo
|74
|37
|8
|8
|21
|259:218
|98
|4
Montreal
|73
|30
|12
|10
|21
|258:233
|94
|5
Boston
|74
|30
|12
|8
|24
|250:230
|92
|6
Pittsburgh
|74
|30
|7
|16
|21
|258:237
|90
|7
Islanders
|75
|28
|14
|5
|28
|219:217
|89
|8
Columbus
|74
|27
|11
|12
|24
|237:226
|88
|9
Ottawa
|73
|32
|6
|10
|25
|244:224
|86
|10
Detroit
|73
|28
|11
|8
|26
|215:218
|86
|10
Flyers
|73
|23
|14
|12
|24
|216:219
|86
|12
Washington
|74
|31
|6
|9
|28
|232:219
|83
|13
Devils
|73
|26
|12
|2
|33
|204:223
|78
|14
Toronto
|75
|23
|9
|13
|30
|235:264
|77
|15
Florida
|73
|27
|8
|3
|35
|216:244
|73
|16
Rangers
|74
|21
|9
|9
|35
|211:232
|69
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|73
|43
|6
|10
|14
|277:185
|108
|2
Dallas
|74
|34
|10
|12
|18
|252:203
|100
|3
Minnesota
|74
|26
|15
|12
|21
|242:216
|94
|4
Anaheim
|74
|24
|17
|5
|28
|249:256
|87
|5
Edmonton
|74
|28
|9
|9
|28
|258:251
|83
|6
Utah
|74
|29
|9
|6
|30
|235:212
|82
|7
Vegas
|75
|25
|8
|16
|26
|236:236
|82
|8
Nashville
|74
|25
|9
|9
|31
|220:246
|77
|9
Kings
|73
|19
|10
|18
|26
|195:222
|76
|10
Seattle Kraken
|72
|25
|7
|11
|29
|206:224
|75
|11
San Jose
|72
|22
|12
|7
|31
|220:257
|75
|12
Winnipeg
|73
|25
|6
|12
|30
|209:225
|74
|13
St. Louis
|73
|27
|4
|11
|31
|195:232
|73
|14
Calgary
|74
|24
|7
|8
|35
|191:234
|70
|15
Chicago
|74
|20
|7
|13
|34
|192:244
|67
|16
Vancouver
|73
|14
|7
|8
|44
|187:277
|50