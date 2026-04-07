Kučerov zaznamenal 400. gól v NHL, Tampa i tak padla. Výprask Seattlu s Jets

Nikita Kučerov zaznamenal svůj 400. gól v NHL
Hokejisté Buffala porazili v pondělním zápase NHL Tampu Bay 4:2 a dotáhli se na ni v čele Atlantické divize. Nikita Kučerov dal za Lightning svůj jubilejní 400. gól. Winnipeg porazil Seattle 6:2 a nadále živí v Západní konferenci naději na postup do play off.

Sabres vstoupili do posledního divizní derby v základní části sezony lépe, na jejich úvodní branku ale ještě v první třetině odpověděl v početní převaze 43. gólem v sezoně Kučerov. A jako osmý ruský hokejista v historii NHL a druhý hráč Lightning po Stevenu Stamkosovi dosáhl na metu 400. branek.

Podruhé hosté z Tampy srovnali skóre na startu druhé třetiny po ráně Jakea Guentzela. Rozdílovou trefu utkání si pak v 28. minutě připsal Jason Zucker. Finální tečku na výhru Sabres přidal krátce před jeho koncem do prázdné branky Jack Quinn.

Hokejisté Jets přehráli trápící se Seattle především v přesilovkách, kanadský celek využil hned tři. Pod důležitou výhru Winnipegu se dvěma góly podepsal Kyle Connor a třemi asistencemi Mark Scheifele, který zároveň pokořil hranici 900. bodů v NHL.

Kraken prohráli deváté utkání z posledních deseti, naopak Jets zvítězili ve čtvrtém z pěti duelů.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa43831267245
2.Connor McDavidEdmonton43831267716
3.Nathan MacKinnonColorado51711227554
4.Macklin CelebriniSan Jose4166107764
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.Mark ScheifeleWinnipeg346397775
7.David PastrňákBoston296897736
8.Nick SuzukiMontreal2768957736
9.Martin NečasColorado3658947343
10.Jason RobertsonDallas4049897719

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina773613622275:228104
2Tampa77399623279:215102
3Buffalo78398823270:233102
4Montreal7732131022269:242100
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston783112926259:24095
7Ottawa773461027258:23890
8Flyers7724151226228:23190
9Islanders782814531226:22989
10Columbus7727111227241:23888
11Detroit772911829225:23488
12Washington78336930248:24087
13Devils772812334218:23483
14Toronto772391431242:27578
15Florida77298337230:26277
16Rangers78249936229:23875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado764461016287:196110
    2Dallas7735101220258:211102
    3Minnesota7729151221256:223100
    4Edmonton77309929265:25787
    5Anaheim772417531257:27187
    6Utah76319630248:21886
    7Vegas772781626247:24086
    8Kings7719131926211:23683
    9Nashville7726101031233:25682
    10San Jose762512732234:26981
    11Winnipeg772771231221:23480
    12St. Louis762941231205:23878
    13Seattle Kraken762571133212:24375
    14Calgary76257836199:24372
    15Chicago782171436202:25670
    16Vancouver76157846201:29552

