NHL ONLINE: Důležité zápasy v boji o play off, přímý souboj v Západní konferenci

Hráči Los Angeles se radují z gólu
Program NHL v noci na úterý nabízí čtyři utkání. Základní část míří do finále a vrcholí boje o play off. Los Angeles hostí v duelu týmů na hraně postupu ze Západní konference Nashville, důležité jsou i zápasy Winnipegu se Seattlem nebo San Jose s Chicagem. Ve hře není žádný český hokejista, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton43831267716
2.Nikita KučerovTampa42831257146
3.Nathan MacKinnonColorado51711227554
4.Macklin CelebriniSan Jose4165106753
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.David PastrňákBoston296897736
7.Nick SuzukiMontreal2768957736
8.Martin NečasColorado3658947343
9.Mark ScheifeleWinnipeg346094764
10.Jason RobertsonDallas4049897719

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina773613622275:228104
2Tampa76399622277:211102
3Buffalo77388823266:231100
4Montreal7732131022269:242100
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston783112926259:24095
7Ottawa773461027258:23890
8Flyers7724151226228:23190
9Islanders782814531226:22989
10Columbus7727111227241:23888
11Detroit772911829225:23488
12Washington78336930248:24087
13Devils772812334218:23483
14Toronto772391431242:27578
15Florida77298337230:26277
16Rangers78249936229:23875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado764461016287:196110
    2Dallas7735101220258:211102
    3Minnesota7729151221256:223100
    4Edmonton77309929265:25787
    5Anaheim772417531257:27187
    6Utah76319630248:21886
    7Vegas772781626247:24086
    8Nashville762610931231:25381
    9Kings7619121926208:23481
    10San Jose752412732231:26779
    11Winnipeg762671231215:23278
    12St. Louis762941231205:23878
    13Seattle Kraken752571132210:23775
    14Calgary76257836199:24372
    15Chicago772171435200:25370
    16Vancouver76157846201:29552

