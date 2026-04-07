NHL ONLINE: Kučerov zaznamenal 400. gól, Tampa i tak padla. Výprask Seattlu s Jets
Hokejisté Buffala porazili v pondělním zápase NHL Tampu Bay 4:2 a dotáhli se na ni v čele Atlantické divize. Nikita Kučerov dal za Lightning svůj jubilejní 400. gól. Winnipeg porazil Seattle 6:2 a nadále živí v Západní konferenci naději na postup do play off.
Sabres vstoupili do posledního divizní derby v základní části sezony lépe, na jejich úvodní branku ale ještě v první třetině odpověděl v početní převaze 43. gólem v sezoně Kučerov. A jako osmý ruský hokejista v historii NHL a druhý hráč Lightning po Stevenu Stamkosovi dosáhl na metu 400. branek.
Podruhé hosté z Tampy srovnali skóre na startu druhé třetiny po ráně Jakea Guentzela. Rozdílovou trefu utkání si pak v 28. minutě připsal Jason Zucker. Finální tečku na výhru Sabres přidal krátce před jeho koncem do prázdné branky Jack Quinn.
Hokejisté Jets přehráli trápící se Seattle především v přesilovkách, kanadský celek využil hned tři. Pod důležitou výhru Winnipegu se dvěma góly podepsal Kyle Connor a třemi asistencemi Mark Scheifele, který zároveň pokořil hranici 900. bodů v NHL.
Kraken prohráli deváté utkání z posledních deseti, naopak Jets zvítězili ve čtvrtém z pěti duelů.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|83
|126
|72
|45
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|43
|83
|126
|77
|16
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|51
|71
|122
|75
|54
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|41
|66
|107
|76
|4
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|63
|97
|77
|5
|7.
|David Pastrňák
Boston
|29
|68
|97
|73
|6
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|27
|68
|95
|77
|36
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|36
|58
|94
|73
|43
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|40
|49
|89
|77
|19
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|77
|36
|13
|6
|22
|275:228
|104
|2
Tampa
|77
|39
|9
|6
|23
|279:215
|102
|3
Buffalo
|78
|39
|8
|8
|23
|270:233
|102
|4
Montreal
|77
|32
|13
|10
|22
|269:242
|100
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|78
|31
|12
|9
|26
|259:240
|95
|7
Ottawa
|77
|34
|6
|10
|27
|258:238
|90
|8
Flyers
|77
|24
|15
|12
|26
|228:231
|90
|9
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|10
Columbus
|77
|27
|11
|12
|27
|241:238
|88
|11
Detroit
|77
|29
|11
|8
|29
|225:234
|88
|12
Washington
|78
|33
|6
|9
|30
|248:240
|87
|13
Devils
|77
|28
|12
|3
|34
|218:234
|83
|14
Toronto
|77
|23
|9
|14
|31
|242:275
|78
|15
Florida
|77
|29
|8
|3
|37
|230:262
|77
|16
Rangers
|78
|24
|9
|9
|36
|229:238
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|76
|44
|6
|10
|16
|287:196
|110
|2
Dallas
|77
|35
|10
|12
|20
|258:211
|102
|3
Minnesota
|77
|29
|15
|12
|21
|256:223
|100
|4
Edmonton
|77
|30
|9
|9
|29
|265:257
|87
|5
Anaheim
|77
|24
|17
|5
|31
|257:271
|87
|6
Utah
|76
|31
|9
|6
|30
|248:218
|86
|7
Vegas
|77
|27
|8
|16
|26
|247:240
|86
|8
Nashville
|76
|26
|10
|9
|31
|231:253
|81
|9
Kings
|76
|19
|12
|19
|26
|208:234
|81
|10
San Jose
|76
|25
|12
|7
|32
|234:269
|81
|11
Winnipeg
|77
|27
|7
|12
|31
|221:234
|80
|12
St. Louis
|76
|29
|4
|12
|31
|205:238
|78
|13
Seattle Kraken
|76
|25
|7
|11
|33
|212:243
|75
|14
Calgary
|76
|25
|7
|8
|36
|199:243
|72
|15
Chicago
|78
|21
|7
|14
|36
|202:256
|70
|16
Vancouver
|76
|15
|7
|8
|46
|201:295
|52