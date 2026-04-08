Pastrňák s Klapkou dvakrát asistovali, Zacha zapsal 30. gól v sezoně. Trefil se i Nečas

David Pastrňák v akci proti Carolině
Ani gól a přihrávka Pavla Zachy nebo dvě asistence Davida Pastrňáka neodvrátily porážku Bostonu v úterním zápase NHL s Carolinou 5:6 v prodloužení. Dvě přihrávky zapsal rovněž Adam Klapka, zvolený za třetí hvězdu utkání, jeho Calgary ale prohrálo s Dallasem v nastaveném čase 3:4. Také Martin Nečas, který dal vítěznou branku Avalanche při výhře 3:1 nad St. Louis, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Bruins v důležitém utkání proti lídrovi Východní konference z Caroliny skórovali jako první, když si Zacha připsal asistenci na branku Hampuse Lindholma.

Domácí Hurricanes ještě v prvním dějství otočili skóre na 2:1, ovšem nikoliv na dlouho. Po přihrávkách havířovského rodáka Pastrňáka se ještě před koncem první dvacetiminutovky dvakrát prosadil Morgan Geekie a Boston zase vedl 3:2. Druhá asistence nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL se zrodila po jeho nádherném sólu a byla jubilejní sedmdesátou Pastrňákovou přihrávkou v této sezoně.

Carolina však třemi góly z druhé třetiny znovu otočila na 5:3, než Geekie na konci 39. minuty završil druhý hattrick v kariéře.

Prodloužení si v čase 52:33 vynutil devětadvacetiletý Zacha, když se nemýlil střelou z předbrankového prostoru. Ve své zatím nejproduktivnější sezoně v severoamerické soutěži dal už 30. gól.

Bod navíc vystřelil Carolině po třiasedmdesáti sekundách nastavení obránce Jacob Slavin, který se prosadil poprvé v sezoně.

Bruins padli už počtvrté v řadě a jsou na Východě šestí s 96 body, Carolina si zajistila prvenství v Metropolitní divizi.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton44841287815
2.Nikita KučerovTampa43841277344
3.Nathan MacKinnonColorado51721237655
4.Macklin CelebriniSan Jose4166107764
5.David PastrňákBoston297099747
6.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
7.Mark ScheifeleWinnipeg346397775
8.Nick SuzukiMontreal2868967837
9.Martin NečasColorado3758957444
10.Jason RobertsonDallas4150917819

