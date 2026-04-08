Pastrňák s Klapkou dvakrát asistovali, Zacha zapsal 30. gól v sezoně. Trefil se i Nečas
Ani gól a přihrávka Pavla Zachy nebo dvě asistence Davida Pastrňáka neodvrátily porážku Bostonu v úterním zápase NHL s Carolinou 5:6 v prodloužení. Dvě přihrávky zapsal rovněž Adam Klapka, zvolený za třetí hvězdu utkání, jeho Calgary ale prohrálo s Dallasem v nastaveném čase 3:4. Také Martin Nečas, který dal vítěznou branku Avalanche při výhře 3:1 nad St. Louis, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Bruins v důležitém utkání proti lídrovi Východní konference z Caroliny skórovali jako první, když si Zacha připsal asistenci na branku Hampuse Lindholma.
Domácí Hurricanes ještě v prvním dějství otočili skóre na 2:1, ovšem nikoliv na dlouho. Po přihrávkách havířovského rodáka Pastrňáka se ještě před koncem první dvacetiminutovky dvakrát prosadil Morgan Geekie a Boston zase vedl 3:2. Druhá asistence nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL se zrodila po jeho nádherném sólu a byla jubilejní sedmdesátou Pastrňákovou přihrávkou v této sezoně.
Carolina však třemi góly z druhé třetiny znovu otočila na 5:3, než Geekie na konci 39. minuty završil druhý hattrick v kariéře.
Prodloužení si v čase 52:33 vynutil devětadvacetiletý Zacha, když se nemýlil střelou z předbrankového prostoru. Ve své zatím nejproduktivnější sezoně v severoamerické soutěži dal už 30. gól.
Bod navíc vystřelil Carolině po třiasedmdesáti sekundách nastavení obránce Jacob Slavin, který se prosadil poprvé v sezoně.
Bruins padli už počtvrté v řadě a jsou na Východě šestí s 96 body, Carolina si zajistila prvenství v Metropolitní divizi.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|44
|84
|128
|78
|15
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|84
|127
|73
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|51
|72
|123
|76
|55
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|41
|66
|107
|76
|4
|5.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|74
|7
|6.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|63
|97
|77
|5
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|68
|96
|78
|37
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|37
|58
|95
|74
|44
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|41
|50
|91
|78
|19