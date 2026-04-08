S Petem pohár (ne)vyhrajete. Palát a Rittich mají nového kouče, legendu střídá DeBoer
Byl to docela šok. Jen čtyři zápasy před koncem základní části NHL vyhodili New York Islanders kouče Patricka Roye. Brankářskou legendu vystřídal Peter DeBoer. Tým, kde působí David Rittich a Ondřej Palát, začal ztrácet v nejméně vhodnou dobu. Prohrál sedm z posledních deseti zápasů. Spadl po čáru postupu, kam se ve Východní konferenci tlačí několik celků. Nový kouč má Ostrovany nejprve dostat do play off. A postupně z nich vychovat šampiony.
Naposledy Peter DeBoer vedl Dallas. Loni v červnu po třech sezonách skončil. Bylo ale jasné, že po něm dříve či později někdo skočí. Proč se New York Islanders rozhodli právě teď? „Můžu říct, že jsem připravený. V lize se najde jen 32 míst a je výsada mít jedno z nich,“ vzkázal 57letý trenér o víkendu v rozhovoru pro NHL.com. Načasování se může zdát zvláštní, Islanders však měli dost důvodů to udělat. Třeba ten, aby jim DeBoera nevyfoukli jiní.
„Je to jako získat nejlepšího volného hráče na trhu. Pete je vynikající trenér. Jeho úspěchy mluví samy za sebe. Lidi jako je on nevydrží na trhu moc dlouho. Jeho historie… Byl v pěti z posledních šesti konferenčních finále. Jako trenér to má srovnané. Znám spoustu lidí z kanadského olympijského týmu. Měl na starost beky, hru v obranném pásmu a systém. Byli moc spokojení. V tuhle chvíli je tím, koho jsme potřebovali,“ prohlásil generální manažer Mathieu Darche.
Bývalí svěřenci z DeBoerovy poslední štace v Dallasu jako brankář Jake Oettinger by mluvili možná jinak. Neodcházel v dobrém, porážku ve finále Západní konference s Edmontonem shodil na ně. Nicméně nikdo mu neodpáře, jak dlouhou a záslužnou kariéru má za sebou. S 1261 zápasy a 662 vítězstvími v základní části NHL je šestý v lize mezi aktivními kouči.
Od roku 2008 nechyběl v žádné sezoně na střídačce některého z týmů NHL. Začínal na Floridě, s New Jersey (2012) a San Jose (2016) se prosekal do finále Stanley Cupu. Pokračoval ve Vegas a v předchozích třech sezonách působil v Dallasu. V play off dovedl Stars pokaždé do finále konference. V sedmých zápasech play off se může pyšnit bilancí 9:0.
Jediná věc, která v jeho životopisu stále chybí, je triumf ve Stanley Cupu. Jako asistent trenéra kanadské reprezentace však byl na zlatém mistrovství světa v Praze 2015, loňském turnaji 4 Nations Face-Off, který javorové listy vyhrály, a na únorové olympiádě v Miláně, kde vybojovaly stříbrné medaile. Zřejmě i kvůli zimním hrám se DeBoer nenabízel dřív. Sebevědomí ani chuť mu nechybí. „Věřím v to, že jsem něco dokázal a měl výsledky na různých místech. Obzvlášť hrdý jsem na svou schopnost posunout dál týmy v play off,“ pravil.
Proč Roy skončil?
Ještě před měsícem se řešilo, jestli má Patrick Roy šanci získat hlasy do Jack Adams Award pro nejlepšího kouče NHL. Minulý pátek vzal na sebe vinu za to, že Islanders v zápase s Philadelphií nebyli dost připravení. O den později padli s Carolinou. Darche později vyvracel, že by slavný brankář ztratil kabinu. Nicméně v klubu prý měli pocit, že vystavuje brankáře Ilju Sorokina příliš velkému riziku, tým potřebuje lepší obrannou strukturu, neboť počet šancí soupeřů je neúnosný.
„V žádném případě nejde jen o Patricka. Někdy se okolnosti sejdou tak, že potřebujete změnu, jiný hlas. Teď byla správná doba,“ uvedl Darche. Roy se stal čtvrtým koučem, který v této sezoně přišel o místo. V lednu Rick Bowness nahradil Deana Evasona v Columbusu, začátkem března D.J. Smith převzal celek Los Angeles po Jimu Hillerovi. Koncem minulého měsíce skončil Bruce Cassidy ve Vegas a místo něj přišel John Tortorella.
„Upřímně řečeno, tohle mě opravdu zaskočilo,“ uvedl v pondělí DeBoer, který po třech trénincích povede tým poprvé ve čtvrtek proti Torontu. „Poprvé jsem s Mathieuem mluvil po sobotním zápase s Carolinou. Moje první reakce byla přesně v duchu: ‚Zbývají dva týdny, kam ten spěch?‘ Druhý den jsme všechno podrobně probrali. Přesvědčil mě. Nejdůležitější byla jeho vize,“ líčil.
DeBoer údajně podepsal smlouvu na čtyři roky, což znamená, že Darche s ním počítá minimálně do doby, než zázračnému nováčkovi v obraně Matthew Schaeferovi bude 22 let a podepíše svůj druhý kontrakt. Kolem hráčů jako on se tvoří jádro týmu, který má vrátit úspěch na Long Island. Bezprostřední úkol zní postoupit do play off. Příští sezony budou klíčové pro další směřování. „S Petem nikdy pohár nevyhrajete!“ zněl jeden z prvních ohlasů na sítích. V Islanders si myslí opak.
Kde v NHL trénoval DeBoer
Florida (2008-11)
New Jersey (2011-2014/15)
San Jose (2015-2019/20)
Vegas (2019/20 – 22)
Dallas (2022-25)
NY Islanders (2025/26)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|78
|36
|14
|6
|22
|281:233
|106
|2
Tampa
|78
|39
|9
|6
|24
|281:221
|102
|3
Buffalo
|78
|39
|8
|8
|23
|270:233
|102
|4
Montreal
|78
|32
|14
|10
|22
|273:245
|102
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|78
|35
|6
|10
|27
|264:240
|92
|8
Flyers
|78
|25
|15
|12
|26
|233:232
|92
|9
Columbus
|78
|27
|12
|12
|27
|245:241
|90
|10
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|11
Detroit
|78
|29
|11
|9
|29
|228:238
|89
|12
Washington
|78
|33
|6
|9
|30
|248:240
|87
|13
Devils
|78
|28
|12
|3
|35
|219:239
|83
|14
Toronto
|77
|23
|9
|14
|31
|242:275
|78
|14
Florida
|78
|29
|8
|4
|37
|233:266
|78
|16
Rangers
|78
|24
|9
|9
|36
|229:238
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|77
|45
|6
|10
|16
|290:197
|112
|2
Dallas
|78
|35
|11
|12
|20
|262:214
|104
|3
Minnesota
|78
|30
|15
|12
|21
|261:225
|102
|4
Utah
|77
|31
|10
|6
|30
|254:223
|88
|5
Vegas
|78
|28
|8
|16
|26
|249:241
|88
|6
Edmonton
|78
|30
|9
|10
|29
|270:263
|88
|7
Anaheim
|78
|24
|17
|5
|32
|257:276
|87
|8
Nashville
|78
|27
|10
|10
|31
|238:256
|84
|9
Kings
|77
|19
|13
|19
|26
|211:236
|83
|10
San Jose
|76
|25
|12
|7
|32
|234:269
|81
|11
Winnipeg
|77
|27
|7
|12
|31
|221:234
|80
|12
St. Louis
|77
|29
|4
|12
|32
|206:241
|78
|13
Seattle Kraken
|77
|25
|7
|11
|34
|214:248
|75
|14
Calgary
|77
|25
|7
|9
|36
|202:247
|73
|15
Chicago
|78
|21
|7
|14
|36
|202:256
|70
|16
Vancouver
|77
|15
|7
|8
|47
|202:297
|52