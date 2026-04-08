Kdo o co ještě hraje v NHL: boj (nejen) Pastrňáka o play off. Vejmelka vedle Haška?
Základní část NHL peláší do finále. Sedm z celkových šestnácti účastníků play off je známých, zároveň se ví o stejném počtu mužstev, které se do vyřazovací fáze určitě nepodívají. Přesto v tabulce stále zbývá dost pozic k rozřešení. Zároveň jde ve finiši dlouhodobé etapy zámořské sezony o individuální zápisy, rekordy a zajímavé milníky. Týkají se rovněž českých borců. Web iSport.cz přináší seznam osmi nejatraktivnějších témat, o jejichž odpovědi se ještě hraje.
Udrží Colorado prvenství?
Dominantní Avalanche si 112 body posvětili triumf v Západní konferenci, pořád ovšem mají před sebou metu v podobě Presidents‘ Trophy. Tu obdrží nejlepší mužstvo základní části. Jediným aktivním konkurentem je Carolina, musela by ovšem vyhrát aspoň tři ze zbývajících čtyř duelů, dovést jeden zápas do prodloužení a doufat, že Colorado už ani jednou z pěti případů nezvítězí. Vzhledem k síle party kolem Nathana MacKinnona spíš nerealistický scénář. Avs tak zřejmě získají čtvrtý primát v dějinách, čímž se zařadí na druhé místo historické tabulky za Detroit s šesti triumfy.
Kdo ovládne bodování a soutěž střelců?
Do posledních zápasů se letos bude rozhodovat o Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče i Maurice Richard Trophy, náležící nejlepšímu střelci. V prvním případě jsou horkými aspiranty lídr Oilers Connor McDavid (128) a Nikita Kučerov (127) z Tampy. Při mohutném finiši by ještě mohl šokovat Nathan MacKinnon (123), ten má však blíž koruně krále střelců. S 51 trefami drží náskok před Colem Caufieldem, autorem 49 branek. Do závěrečné chvíle zůstává otevřené též bodování nováčků s Ivanem Děmidovem (61), Matthewem Schaeferem (58) i Beckettem Senneckou (58).
Udrží nejen Pastrňák lístek do play off?
Dotaz, který zajímá české fanoušky. Na Východě nyní nemají nic jisté týmy Pittsburghu a Bostonu s Davidem Pastrňákem i Pavlem Zachou. Ještě výraznější ohrožení sesunu mimo postupovou figuru se týká Ottawy a Philadelphie s gólmanem Danem Vladařem. První dva zmíněné celky drží náskok šesti bodů, avšak Senators a Flyers mají jen dvoubodový polštář. Pastrňákovi a spol. stačí urvat jeden ze zbylých tří zápasů a složitou rovnici neřeší. Zato pozice Philly s pouhými 25 výhrami v základní hrací době je vachrlatá, v případě rovnosti bodů s konkurencí by mohla litovat.
Vejmelka, Hertl, Dostál. Nebo všichni?
Ještě dramatičtější je skládanka na Západě. Kdyby NHL skončila dnes, o Stanley Cup hrají Utah, Edmonton, Vegas (všichni 88 bodů), Anaheim (87) a Nashville (84). Jenže zezadu se pořád tlačí pět vlčáků. Z krajanů musí umístění nejsložitěji obhajovat Lukáš Dostál a Radko Gudas z týmu Ducks. Kritický je v tomto ohledu nadcházející zápas na domácím ledě proti San Jose, do nějž jde Anaheim po ťafce 0:5 od Predators. Pokud by další zkoušku nezvládl, postupem si nemusí být jistý až do závěrečného kola. Úskok do bezpečí stále čeká na Karla Vejmelku nebo Tomáše Hertla.
Kdo už nesmí váhat?
Postup ve vlastních rukou nemá Columbus, Detroit, NY Islanders, Washington a v Západní konferenci Winnipeg, St. Louis, Seattle. Z těch, kteří zatím stále visí pod čarou, svůj osud nejlépe ovlivní v Los Angeles a San Jose. Oba mančafty mají k dispozici utkání k dobru, Sharks dokonce dvě. Pokud je zvládnou, předskočí nyní osmý Nashville. Jestli San Jose v bonusových kláních zaúřaduje, půjde na 85 bodů a vzhledem k počtu výher bez prodloužení či nájezdů přímé soky překoná. Pak už stačí „jen“ vydržet do konce. Ostatní čekatelé musí spoléhat na prohry na jiných stadionech.
Zařadí se Vejmelka vedle Haška?
Už 36 výher sebral brankář Utahu Karel Vejmelka. V tomto ohledu se na čele pere s Andrejem Vasilevským z Tampy. Zajímavý je ovšem také náhled do historie. Utahu zbývá do konce pět zápasů, mezi každým z nich mají den volna. Kdyby notně vytěžovaný rodák z Třebíče teoreticky zvládl zbytek programu vítězně, zapíše v ročníku 41 skalpů, což je počin rovný nejlepšímu výkonu Dominika Haška za Detroit v sezoně 2001/02. Z krajanů by byl lepší už jen Roman Turek (42). Jenže pokud si Mammoth zajistí play off, nejspíš svou jedničku pošetří na podstatnější chvíle.
Zvládne McDavid nenápadnou stovku?
Z hlediska dlouhodobých milníků velkých hráčů už se v závěrečných utkáních moc zaokrouhlovat nebude. Jamie Benn z Dallasu míří na 1000 bodů, ale stále mu zbývá devět zápisů, což je ve čtyřech partiích téměř neřešitelný rébus. Jeden méně nápadný milník však může skolit Connor McDavid. Proti Karlu Vejmelkovi se brutální individuální akcí prosadil 99. přesilovkovým gólem. Zbývá mu jeden, aby se dostal na stovku. Oilers ještě potkají San Jose, Los Angeles, Colorado a hlavně Vancouver, který beznadějně zapadnul na poslední flek NHL. Tam se naskýtá dobrá šance.
Dočká se Česko dvou stovkařů?
I když se tuzemské reprezentaci neustále snižuje možnost vybírat zástupce z NHL, protože jejich počty klesají, poprvé v historii se Česko může dočkat hned dvou borců na kótě 100 bodů. David Pastrňák a Martin Nečas na dálku rozjeli symbiózu, kterou nedotáhli Jágr, Eliáš, Hejduk, Krejčí, Voráček i další. Ani letos není famózní dvojitý zářez samozřejmostí. Nečasovi zbývá ke zboření monumentálního numera pět utkání, musí si tak držet průměr jednoho bodu na zápas. Pastrňáka žene touha po play off, k zaokrouhlení nicméně dostane už jen tři šance. Dočká se Česko?
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|44
|84
|128
|78
|15
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|84
|127
|73
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|51
|72
|123
|76
|55
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|41
|66
|107
|76
|4
|5.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|74
|7
|6.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|7.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|63
|97
|77
|5
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|68
|96
|78
|37
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|37
|58
|95
|74
|44
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|41
|50
|91
|78
|19
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|78
|36
|14
|6
|22
|281:233
|106
|2
Tampa
|78
|39
|9
|6
|24
|281:221
|102
|3
Buffalo
|78
|39
|8
|8
|23
|270:233
|102
|4
Montreal
|78
|32
|14
|10
|22
|273:245
|102
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|78
|35
|6
|10
|27
|264:240
|92
|8
Flyers
|78
|25
|15
|12
|26
|233:232
|92
|9
Columbus
|78
|27
|12
|12
|27
|245:241
|90
|10
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|11
Detroit
|78
|29
|11
|9
|29
|228:238
|89
|12
Washington
|78
|33
|6
|9
|30
|248:240
|87
|13
Devils
|78
|28
|12
|3
|35
|219:239
|83
|14
Toronto
|77
|23
|9
|14
|31
|242:275
|78
|14
Florida
|78
|29
|8
|4
|37
|233:266
|78
|16
Rangers
|78
|24
|9
|9
|36
|229:238
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|77
|45
|6
|10
|16
|290:197
|112
|2
Dallas
|78
|35
|11
|12
|20
|262:214
|104
|3
Minnesota
|78
|30
|15
|12
|21
|261:225
|102
|4
Utah
|77
|31
|10
|6
|30
|254:223
|88
|5
Vegas
|78
|28
|8
|16
|26
|249:241
|88
|6
Edmonton
|78
|30
|9
|10
|29
|270:263
|88
|7
Anaheim
|78
|24
|17
|5
|32
|257:276
|87
|8
Nashville
|78
|27
|10
|10
|31
|238:256
|84
|9
Kings
|77
|19
|13
|19
|26
|211:236
|83
|10
San Jose
|76
|25
|12
|7
|32
|234:269
|81
|11
Winnipeg
|77
|27
|7
|12
|31
|221:234
|80
|12
St. Louis
|77
|29
|4
|12
|32
|206:241
|78
|13
Seattle Kraken
|77
|25
|7
|11
|34
|214:248
|75
|14
Calgary
|77
|25
|7
|9
|36
|202:247
|73
|15
Chicago
|78
|21
|7
|14
|36
|202:256
|70
|16
Vancouver
|77
|15
|7
|8
|47
|202:297
|52