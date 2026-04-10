Nečas hvězdou zápasu, byl u všech gólů Colorada! Dobeš s Vejmelkou slaví výhry
Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl sedmnácti zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasoval ve čtvrtečním programu také Karel Vejmelka, který zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem.
Naopak Daniel Vladař byl střídán ve 25 minutě po čtyřech gólech z osmi střel a Phladelphia nakonec prohrála v Detroitu 3:6. Marek Alscher debutoval v soutěži a s Floridou prohrál v Ottawě 1:5. Ondřej Palát zaznamenal asistenci při vítězství New Yorku Islanders 5:3 nad Torontem.
Nečas si připsal první bod v 19. minutě, když byl v přesilové hře součástí kombinace, kterou zakončil zblízka Gabriel Landeskog. Český útočník v závěru prostřední třetiny zvýšil po průniku, ve kterém obelstil obránce i gólmana a pohodlně zakončil akci do odkryté branky. Třetí bod získal Nečas v závěrečné minutě při power play Calgary. Po napadání vybojoval puk, který předložil před prázdnou branku Nathanu MacKinnonovi.
Colorado si výhrou zajistilo trofej pro vítězství v základní části. Nečas si svým výkonem upevnil pozici v elitní desítce produktivity soutěže. Zároveň zvýšil šanci, že poprvé v kariéře a jako třetí český hokejista v historii NHL překoná v základní části hranici sta bodů. Na kontě má 98 bodů (38+60) a Avalanche zbývají odehrát čtyři zápasy.
Dobeše připravil v předposlední minutě o první nulu v sezoně Darren Raddysh, který při hře Tampy Bay bez gólmana vyrovnal střelou bez přípravy z pravého kruhu. Už za 47 sekund rozhodl o výhře Montrealu Juraj Slafkovský.
Skóre otevřel ve 27. minutě Cole Caufield a vysloužil si od fanoušků Canadiens dlouhý potlesk ve stoje. Domácí kanonýr je v historii klubu prvním hráčem po 35 letech, který nasázel v základní části padesát branek a sedmým celkově.
Alscher nastupoval ve třetí obranné dvojici Floridy a odehrál téměř dvacet minut. Dvaadvacetiletý český bek dvakrát vystřelil, připsal si jeden blok i hit a navzdory vysoké prohře zůstal ve statistice +/- na nule.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|79
|17
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|74
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|77
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|66
|108
|78
|4
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|78
|6
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|74
|7
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|60
|98
|75
|46
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|70
|98
|79
|38
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|42
|50
|92
|79
|20
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|79
|37
|14
|6
|22
|288:235
|108
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|79
|33
|14
|10
|22
|275:246
|104
|4
Tampa
|79
|39
|9
|6
|25
|282:223
|102
|5
Pittsburgh
|79
|34
|7
|16
|22
|285:252
|98
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|79
|36
|6
|10
|27
|269:241
|94
|8
Flyers
|79
|25
|15
|12
|27
|236:238
|92
|9
Islanders
|79
|29
|14
|5
|31
|231:232
|91
|10
Detroit
|79
|30
|11
|9
|29
|234:241
|91
|11
Columbus
|79
|27
|12
|12
|28
|245:246
|90
|12
Washington
|79
|34
|6
|9
|30
|252:240
|89
|13
Devils
|79
|28
|12
|3
|36
|221:244
|83
|14
Florida
|79
|29
|8
|4
|38
|234:271
|78
|15
Toronto
|79
|23
|9
|14
|33
|245:284
|78
|16
Rangers
|79
|24
|9
|9
|37
|232:243
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|78
|46
|6
|10
|16
|293:198
|114
|2
Dallas
|79
|36
|11
|12
|20
|267:218
|106
|3
Minnesota
|79
|30
|15
|12
|22
|265:230
|102
|4
Utah
|78
|32
|10
|6
|30
|258:224
|90
|5
Edmonton
|79
|31
|9
|10
|29
|275:265
|90
|6
Vegas
|79
|28
|8
|17
|26
|252:245
|89
|7
Anaheim
|79
|25
|17
|5
|32
|263:277
|89
|8
Nashville
|79
|27
|10
|10
|32
|239:260
|84
|9
Kings
|77
|19
|13
|19
|26
|211:236
|83
|10
Winnipeg
|78
|28
|7
|12
|31
|224:236
|82
|11
San Jose
|78
|25
|12
|7
|34
|237:280
|81
|12
St. Louis
|78
|29
|4
|12
|33
|208:244
|78
|13
Seattle Kraken
|78
|25
|8
|11
|34
|218:251
|77
|14
Calgary
|78
|25
|7
|9
|37
|203:250
|73
|15
Chicago
|79
|21
|7
|14
|37
|204:263
|70
|16
Vancouver
|77
|15
|7
|8
|47
|202:297
|52