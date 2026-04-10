Nečas hvězdou zápasu, byl u všech gólů Colorada! Výhry tří českých gólmanů, Alscherův debut

iSport.cz, ČTK
NHL
Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl 17 zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasovali ve čtvrtečních zápasech i další dva čeští brankáři. Karel Vejmelka zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem a Anaheim porazil i díky 18 zákrokům Lukáše Dostála doma San Jose 6:1.

Naopak Daniel Vladař byl střídán ve 25. minutě po čtyřech inkasovaných gólech z osmi střel a Philadelphia nakonec prohrála v Detroitu 3:6. Obránce Marek Alscher při debutu v NHL prohrál s Floridou v Ottawě 1:5. Ondřej Palát zaznamenal asistenci při vítězství New Yorku Islanders 5:3 nad Torontem. Tomáš Hertl přihrál na jeden gól Vegas, které podlehlo v Seattlu 3:4 po nájezdech.

Nečas si připsal první bod v 19. minutě, kdy se zapojil do kombinace, kterou zakončil zblízka Gabriel Landeskog. Český útočník v závěru prostřední třetiny zvýšil po průniku, ve kterém obelstil obránce i gólmana a pohodlně zakončil do odkryté branky. Třetí bod získal Nečas v závěrečné minutě při power play Calgary. Po napadání vybojoval puk, který předložil před prázdnou branku Nathanu MacKinnonovi.

Colorado si výhrou zajistilo trofej pro vítěze v základní části. Nečas si upevnil pozici v elitní desítce produktivity soutěže. Zároveň zvýšil šanci, že poprvé v kariéře a jako třetí český hokejista v historii NHL překoná v základní části hranici 100 bodů. Na kontě má 98 bodů (38+60) a Avalanche zbývá odehrát čtyři zápasy.

Dobeše připravil v předposlední minutě o první nulu v sezoně Darren Raddysh, který při hře Tampy Bay bez gólmana vyrovnal střelou bez přípravy z pravého kruhu. Už za 47 sekund rozhodl o výhře Montrealu Juraj Slafkovský.

Skóre otevřel ve 27. minutě Cole Caufield a vysloužil si od fanoušků Canadiens dlouhý potlesk ve stoje. Domácí kanonýr je prvním hráčem Montrealu po 35 letech, který nasázel v základní části 50 branek, a sedmým celkově.

Vejmelka odolával až do 51. minuty a o čisté konto přišel smolně během přesilové hry soupeře. Český gólman chtěl ukrýt odražený puk od zadního mantinelu pod sebe, ale kotouč mu prošel pod chrániči do brankoviště, kde jej doklepl Erik Haula a upravil na konečných 1:4. Vejmelka byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Clayton Keller, který přihrál na tři góly.

Naději na svou první nulu v sezoně držel dlouho i Dostál, který inkasoval až v 53. minutě střelou Šakira Muchamadullina z mezikruží. Hlavním strůjcem výhry Anaheimu byl zkušený obránce John Carlson, který vstřelil svůj první hattrick v soutěži.

Detroit vyhnal Vladaře na střídačku gólovou smrští v úvodu prostřední třetiny, ve které třemi trefami během pěti minut odskočil Philadelphii na 4:1. Red Wings vstřelili první tři branky v přesilové hře. Dylan Larkin se blýskl hattrickem a obránce Moritz Seider pěti body (1+4).

Alscher nastupoval ve třetí obranné dvojici Floridy a odehrál téměř 20 minut. Dvaadvacetiletý český bek dvakrát vystřelil, připsal si jeden blok i hit a navzdory vysoké prohře zůstal ve statistice +/- na nule.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton47861337917
2.Nikita KučerovTampa43851287444
3.Nathan MacKinnonColorado52741267756
4.Macklin CelebriniSan Jose4266108784
5.Mark ScheifeleWinnipeg346599786
6.David PastrňákBoston297099747
7.Martin NečasColorado3860987546
8.Nick SuzukiMontreal2870987938
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4250927920

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina793714622288:235108
2Buffalo80418823280:236106
3Montreal7933141022275:246104
4Tampa79399625282:223102
5Pittsburgh793471622285:25298
6Boston7931121026264:24696
7Ottawa793661027269:24194
8Flyers7925151227236:23892
9Islanders792914531231:23291
10Detroit793011929234:24191
11Columbus7927121228245:24690
12Washington79346930252:24089
13Devils792812336221:24483
14Florida79298438234:27178
15Toronto792391433245:28478
16Rangers79249937232:24375
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado784661016293:198114
    2Dallas7936111220267:218106
    3Minnesota7930151222265:230102
    4Utah783210630258:22490
    5Edmonton793191029275:26590
    6Vegas792881726252:24589
    7Anaheim792517532263:27789
    8Kings7820131926215:23785
    9Nashville7927101032239:26084
    10Winnipeg782871231224:23682
    11San Jose782512734237:28081
    12St. Louis782941233208:24478
    13Seattle Kraken782581134218:25177
    14Calgary78257937203:25073
    15Chicago792171437204:26370
    16Vancouver78157848203:30152

