Nečas hvězdou zápasu, byl u všech gólů Colorada! Výhry tří českých gólmanů, Alscherův debut
Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl 17 zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasovali ve čtvrtečních zápasech i další dva čeští brankáři. Karel Vejmelka zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem a Anaheim porazil i díky 18 zákrokům Lukáše Dostála doma San Jose 6:1.
Naopak Daniel Vladař byl střídán ve 25. minutě po čtyřech inkasovaných gólech z osmi střel a Philadelphia nakonec prohrála v Detroitu 3:6. Obránce Marek Alscher při debutu v NHL prohrál s Floridou v Ottawě 1:5. Ondřej Palát zaznamenal asistenci při vítězství New Yorku Islanders 5:3 nad Torontem. Tomáš Hertl přihrál na jeden gól Vegas, které podlehlo v Seattlu 3:4 po nájezdech.
Nečas si připsal první bod v 19. minutě, kdy se zapojil do kombinace, kterou zakončil zblízka Gabriel Landeskog. Český útočník v závěru prostřední třetiny zvýšil po průniku, ve kterém obelstil obránce i gólmana a pohodlně zakončil do odkryté branky. Třetí bod získal Nečas v závěrečné minutě při power play Calgary. Po napadání vybojoval puk, který předložil před prázdnou branku Nathanu MacKinnonovi.
Colorado si výhrou zajistilo trofej pro vítěze v základní části. Nečas si upevnil pozici v elitní desítce produktivity soutěže. Zároveň zvýšil šanci, že poprvé v kariéře a jako třetí český hokejista v historii NHL překoná v základní části hranici 100 bodů. Na kontě má 98 bodů (38+60) a Avalanche zbývá odehrát čtyři zápasy.
Dobeše připravil v předposlední minutě o první nulu v sezoně Darren Raddysh, který při hře Tampy Bay bez gólmana vyrovnal střelou bez přípravy z pravého kruhu. Už za 47 sekund rozhodl o výhře Montrealu Juraj Slafkovský.
Skóre otevřel ve 27. minutě Cole Caufield a vysloužil si od fanoušků Canadiens dlouhý potlesk ve stoje. Domácí kanonýr je prvním hráčem Montrealu po 35 letech, který nasázel v základní části 50 branek, a sedmým celkově.
Vejmelka odolával až do 51. minuty a o čisté konto přišel smolně během přesilové hry soupeře. Český gólman chtěl ukrýt odražený puk od zadního mantinelu pod sebe, ale kotouč mu prošel pod chrániči do brankoviště, kde jej doklepl Erik Haula a upravil na konečných 1:4. Vejmelka byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Clayton Keller, který přihrál na tři góly.
Naději na svou první nulu v sezoně držel dlouho i Dostál, který inkasoval až v 53. minutě střelou Šakira Muchamadullina z mezikruží. Hlavním strůjcem výhry Anaheimu byl zkušený obránce John Carlson, který vstřelil svůj první hattrick v soutěži.
Detroit vyhnal Vladaře na střídačku gólovou smrští v úvodu prostřední třetiny, ve které třemi trefami během pěti minut odskočil Philadelphii na 4:1. Red Wings vstřelili první tři branky v přesilové hře. Dylan Larkin se blýskl hattrickem a obránce Moritz Seider pěti body (1+4).
Alscher nastupoval ve třetí obranné dvojici Floridy a odehrál téměř 20 minut. Dvaadvacetiletý český bek dvakrát vystřelil, připsal si jeden blok i hit a navzdory vysoké prohře zůstal ve statistice +/- na nule.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|79
|17
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|74
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|77
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|66
|108
|78
|4
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|78
|6
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|74
|7
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|60
|98
|75
|46
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|70
|98
|79
|38
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|42
|50
|92
|79
|20
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|79
|37
|14
|6
|22
|288:235
|108
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|79
|33
|14
|10
|22
|275:246
|104
|4
Tampa
|79
|39
|9
|6
|25
|282:223
|102
|5
Pittsburgh
|79
|34
|7
|16
|22
|285:252
|98
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|79
|36
|6
|10
|27
|269:241
|94
|8
Flyers
|79
|25
|15
|12
|27
|236:238
|92
|9
Islanders
|79
|29
|14
|5
|31
|231:232
|91
|10
Detroit
|79
|30
|11
|9
|29
|234:241
|91
|11
Columbus
|79
|27
|12
|12
|28
|245:246
|90
|12
Washington
|79
|34
|6
|9
|30
|252:240
|89
|13
Devils
|79
|28
|12
|3
|36
|221:244
|83
|14
Florida
|79
|29
|8
|4
|38
|234:271
|78
|15
Toronto
|79
|23
|9
|14
|33
|245:284
|78
|16
Rangers
|79
|24
|9
|9
|37
|232:243
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|78
|46
|6
|10
|16
|293:198
|114
|2
Dallas
|79
|36
|11
|12
|20
|267:218
|106
|3
Minnesota
|79
|30
|15
|12
|22
|265:230
|102
|4
Utah
|78
|32
|10
|6
|30
|258:224
|90
|5
Edmonton
|79
|31
|9
|10
|29
|275:265
|90
|6
Vegas
|79
|28
|8
|17
|26
|252:245
|89
|7
Anaheim
|79
|25
|17
|5
|32
|263:277
|89
|8
Kings
|78
|20
|13
|19
|26
|215:237
|85
|9
Nashville
|79
|27
|10
|10
|32
|239:260
|84
|10
Winnipeg
|78
|28
|7
|12
|31
|224:236
|82
|11
San Jose
|78
|25
|12
|7
|34
|237:280
|81
|12
St. Louis
|78
|29
|4
|12
|33
|208:244
|78
|13
Seattle Kraken
|78
|25
|8
|11
|34
|218:251
|77
|14
Calgary
|78
|25
|7
|9
|37
|203:250
|73
|15
Chicago
|79
|21
|7
|14
|37
|204:263
|70
|16
Vancouver
|78
|15
|7
|8
|48
|203:301
|52