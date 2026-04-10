Dvě ESA, Zacha a pak díra. Nečas má už 98 bodů! Pochopil, že patří mezi nejlepší, tvrdí Vrbata
Hokejový fanoušek na dálku, přesto velmi pozorně, sleduje pouť Martina Nečase za premiérovým vstupem mezi plejery se stobodovou bilancí v NHL. Po Jaromíru Jágrovi a Davidu Pastrňákovi se může stát třetím Čechem, jemuž se podaří za jediný ročník posbírat trojciferný výkon. A vypadá to výborně! V noci na pátek proti Calgary (3:1) zvedl svou sbírku gólem a dvěma asistencemi na 98 bodů. Čtyři zápasy má ještě k dobru.
V éře klesajícího počtu našinců v elitní světové lize, v níž se naopak statečně drží gólmani – jichž utěšeně přibývá – se produkce Martina Nečase a Davida Pastrňáka jeví jako úžasná lichotka zdejšího hokeje. Nevypráví to však nic o radikálním obratu a možném zavalení soutěže hráči s českým pasem v blízkém budoucnu. „Potřebovali bychom mít mnohem víc nadprůměrných hráčů v NHL, takových deset, patnáct hráčů mezi 50 až 70 body,“ míní Radim Vrbata, někdejší dlouholetý útočník a považovaný střelec nejslavnější ligy.
Zastánci teletextu a žlutého zabarvení českých hokejistů nemívají už tak příjemná rána jako před čtvrt stoletím, kdy byli zvyklí explodovat Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Milan Hejduk, Petr Nedvěd, Martin Straka i další. Prvně jmenovaný pětkrát prolomil hráz 100 bodů, ostatní ji významně atakovali. Zároveň však nedaleko za svými zády viděli zástup krajanů, schopných rok co rok ládovat okolo 60 bodů. A i víc při plném zdraví.
Tahle početná družina Krejčích, Prospalů, Sýkorů, Langů, Hudlerů či Voráčků nyní českému hokeji ukrutně schází. „To by pak vypadalo všechno jinak. Měli bychom mnohem větší výběr na olympiádu i na mistrovství světa. Za Pastou a Nečim máme Pavla Zachu, jeho třicet gólů je taky známka velké kvality. Pak ještě Tomáš Hertl, Filip Hronek a dál už je to bodově slabší,“ hledí Vrbata do sezonního výkazu.
Sám prožil v NHL hodnotné roky, dvakrát překonal hranici 30 sezonních tref a 60 bodů. Prvně v dresu Phoenixu (35 gólů, 2011/12), později v barvách Vancouveru (31 gólů, 2014/15). Pamatuje si, že pro takové cifry musel dost udělat, o to víc oceňuje skoro násobně vyšší produkci jiných kanonýrů. „Když jsem dal za sezonu přes třicet gólů, přišlo mi, že je dávám celkem pravidelně. Nedokážu si představit sázet 50 gólů a víc… Nedáte jeden, dva zápasy gól a už si říkáte, že je to o ničem…“ usmívá se.
Tím se dostává k vynikajícím osobním účtům Davida Pastrňáka a Martina Nečase. Pasta se v sobotu může počtvrté za sebou přehoupnout přes nesmírně prestižní stobodový počin. Schází mu jediný gól či povedená asistence. „Stovka u Pasty se bere pomalu automaticky, nikoho to už nepřekvapí, což taky dokazuje jeho obrovskou úroveň,“ zmiňuje přísnou pravdu Radim Vrbata.
Říká to přesně. S Pastrňákem se mezi vyvolenými stovkaři počítá, takže pozornost je nyní upřena spíš k touze Martina Nečase, u nějž by se jednalo o premiéru. „Stovka je velká věc, známka extratřídy, neděje se to každý rok, pokud nejsi McDavid a pár dalších. Jestliže je Neči takhle blízko, napne všechny síly k tomu, aby jí dosáhl. Udělá to,“ nepochybuje vlastník 284 branek a 339 nahrávek v NHL.
Hráčské schopnosti na to jednoznačně má a podle Vrbaty i potřebné sebevědomí, k němuž přidal další vrstvy na únorovém turnaji pod pěti kruhy v Miláně. „Pokud si před olympiádou nemyslel, že patří mezi nejlepší hokejisty na světě, tak po olympiádě o tom musí být přesvědčený,“ vypálí Vrbata a připomene senzačně odehrané čtvrtfinále proti Kanadě.
V něm zámořský výběr po těžkém boji postoupil až v prodloužení. „Neči byl hlavně s Kanadou extrémně vidět. Výkonem předčil i nejlepší hráče soupeře,“ pomyslel na Connora McDavida či Nathana MacKinnona, jimž se žďárský rodák herně i rychlostně minimálně vyrovnal. „Hned po olympiádě jsem tvrdil, že se výkony na ní přiřadil k absolutní špičce NHL. Myslím si, že i sám sobě dokázal, že může držet krok s absolutně nejlepšími.“
S MacKinnonem bok po boku si mohou navzájem pomoci k co nejlepšímu individuálnímu počinu, byť obletovanému Kanaďanovi jde v jeho letech především o zisk Stanley Cupu a tolik neřeší, zda základní sezonu dokončí se 120 nebo 130 body.
Co tedy můžeme ve finiši dlouhodobé fáze NHL očekávat? „Coloradu se poslední dobou úplně nedaří, potřebují začít hrát před play off, takže se Neči v posledních kolech dostane do mnoha podstatných situací, včetně spousty přesilovek,“ soudí Radim Vrbata.
Obyčeje v NHL zná moc dobře, takže mu je jasné, že kabina Avalanche chce Nečase ke stovce dotáhnout „Colorado ví, co je ve hře a určitě se bude snažit, aby toho Neči dosáhl. Půjdou tomu naproti. Stejně jako kdysi, kdy Milan Hejduk bojoval o padesát gólů, o cenu pro nejlepšího střelce a Peter Forsberg se snažil vyhrát bodování NHL,“ vzpomíná na ročník 2002/03, kdy obě mety klaply. „Tam ta snaha byla jednoznačná a funguje to pořád stejně. Na druhou stranu, vzhledem k aktuálním výkonům se Colorado bude snažit vyladit týmovou formu na play off,“ odhaduje.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|79
|17
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|74
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|77
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|66
|108
|78
|4
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|78
|6
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|74
|7
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|60
|98
|75
|46
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|70
|98
|79
|38
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|42
|50
|92
|79
|20
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|79
|37
|14
|6
|22
|288:235
|108
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|79
|33
|14
|10
|22
|275:246
|104
|4
Tampa
|79
|39
|9
|6
|25
|282:223
|102
|5
Pittsburgh
|79
|34
|7
|16
|22
|285:252
|98
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|79
|36
|6
|10
|27
|269:241
|94
|8
Flyers
|79
|25
|15
|12
|27
|236:238
|92
|9
Islanders
|79
|29
|14
|5
|31
|231:232
|91
|10
Detroit
|79
|30
|11
|9
|29
|234:241
|91
|11
Columbus
|79
|27
|12
|12
|28
|245:246
|90
|12
Washington
|79
|34
|6
|9
|30
|252:240
|89
|13
Devils
|79
|28
|12
|3
|36
|221:244
|83
|14
Florida
|79
|29
|8
|4
|38
|234:271
|78
|15
Toronto
|79
|23
|9
|14
|33
|245:284
|78
|16
Rangers
|79
|24
|9
|9
|37
|232:243
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|78
|46
|6
|10
|16
|293:198
|114
|2
Dallas
|79
|36
|11
|12
|20
|267:218
|106
|3
Minnesota
|79
|30
|15
|12
|22
|265:230
|102
|4
Utah
|78
|32
|10
|6
|30
|258:224
|90
|5
Edmonton
|79
|31
|9
|10
|29
|275:265
|90
|6
Vegas
|79
|28
|8
|17
|26
|252:245
|89
|7
Anaheim
|79
|25
|17
|5
|32
|263:277
|89
|8
Kings
|78
|20
|13
|19
|26
|215:237
|85
|9
Nashville
|79
|27
|10
|10
|32
|239:260
|84
|10
Winnipeg
|78
|28
|7
|12
|31
|224:236
|82
|11
San Jose
|78
|25
|12
|7
|34
|237:280
|81
|12
St. Louis
|78
|29
|4
|12
|33
|208:244
|78
|13
Seattle Kraken
|78
|25
|8
|11
|34
|218:251
|77
|14
Calgary
|78
|25
|7
|9
|37
|203:250
|73
|15
Chicago
|79
|21
|7
|14
|37
|204:263
|70
|16
Vancouver
|78
|15
|7
|8
|48
|203:301
|52