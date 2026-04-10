McDavid zadělal na sklizeň individuálních trofejí. Bouchard: Lehké, stačí mu poslat puk
Velkolepý finiš a další důkaz, kdo je nejlepší na světě. Útočník Connor McDavid znovu posouvá hranice a při absenci ofenzivních kolegů Leona Draisaitla a Zacha Hymana ukazuje, že je schopný Edmonton odtáhnout sám. Oilers jsou bez velkých hvězd blizoučko postupu do play off a zdá se, že díky slavnému Kanaďanovi budou mít po tříleté odmlce znovu vítěze bodování. McDavid v závěru všem utíká. „Bere to na sebe, v každém střídání je nebezpečný,“ všiml si trenér Edmontonu Kris Knoblauch.
V kabině San Jose o tom cíli věděl každý. Pokud by Sharks zvládli zápasy k dobru, které vůči své konkurenci měli, automaticky by se katapultovali na pozici zajišťující vyřazovací fázi. Jenže to by Connor McDavid z Edmontonu nesměl mít vlastní plán.
Pětibodovou erupcí ve čtvrtečním utkání proti San Jose zařídil kanadskému mužstvu vítězství 5:2 a významně ho nasměroval k bojům o Stanley Cup. V době, kdy Leon Draisaitl nuceně odpočívá na marodce, dokázali Oilers opanovat šest z osmi posledních duelů a v sedmi z nich aspoň bodovali. A třebaže Edmonton už není jen klubem dvou mužů, McDavidova stopa na pozitivních výsledcích je zcela zásadní a nelze ji rozporovat.
Jako jeden z mála na nejvyšší úrovni zvládá udeřit „z ničeho“. Na vlastní kůži to ostatně poznal český brankář ve službách Utahu Karel Vejmelka. V divoké přestřelce, kterou v tomto týdnu jeho mužstvo ovládlo 6:5 v prodloužení, inkasoval gól z hole kanadského velikána a ocitl se v sestřizích na všech zámořských televizních stanicích.
McDavid si totiž kotouč sebral už v obranném pásmu. Po pravé straně ho posunul s pomocí mantinelu okolo obránce, pak oklamal dalšího beka protisměrnou kličkou, aby nakonec pohodově zasunul za Vejmelkův beton. Dílo mimořádného hráče!
„Musíme si uvědomit, že se díváme na borce, který měl 123, 153, 132, 100 a teď 133 bodů. To je další neskutečná sezona. Dokáže doručit masivní body vlastně každý rok. Občas se člověk přistihne při slovech: Panebože! Na ledě toho zvládá opravdu hodně,“ líčila sportovní komentátorka a reportérka významného serveru The Athletic Hailey Salvianová.
„Viděl jsem Connora už v mnoha vynikajících zápasech. Ten proti San Jose ovšem stoprocentně patřil mezi nejlepší,“ komentoval nadpozemskou formu svého nejdůležitějšího svěřence kouč Knoblauch. „Vlastně to vypadá lehce, stačí poslat puk Connorovi. Dokáže věci, které jen tak někdo nezvládne,“ doplnil spoluhráč Evan Bouchard.
Výsledkem je, že McDavid znovu útočí na Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče a bude minimálně horkým aspirantem na Hart Trophy, vůbec nejuznávanější individuální ocenění. Před druhým Nikitou Kučerovem z Tampy Bay si vytvořil už pětibodový trhák. Ještě stále ovšem devětadvacetiletému útočníkovi chybí zásadní týmový úspěch. Dočká se letos?
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|79
|17
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|74
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|77
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|66
|108
|78
|4
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|78
|6
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|74
|7
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|60
|98
|75
|46
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|70
|98
|79
|38
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|42
|50
|92
|79
|20
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|79
|37
|14
|6
|22
|288:235
|108
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|79
|33
|14
|10
|22
|275:246
|104
|4
Tampa
|79
|39
|9
|6
|25
|282:223
|102
|5
Pittsburgh
|79
|34
|7
|16
|22
|285:252
|98
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|79
|36
|6
|10
|27
|269:241
|94
|8
Flyers
|79
|25
|15
|12
|27
|236:238
|92
|9
Islanders
|79
|29
|14
|5
|31
|231:232
|91
|10
Detroit
|79
|30
|11
|9
|29
|234:241
|91
|11
Columbus
|79
|27
|12
|12
|28
|245:246
|90
|12
Washington
|79
|34
|6
|9
|30
|252:240
|89
|13
Devils
|79
|28
|12
|3
|36
|221:244
|83
|14
Florida
|79
|29
|8
|4
|38
|234:271
|78
|15
Toronto
|79
|23
|9
|14
|33
|245:284
|78
|16
Rangers
|79
|24
|9
|9
|37
|232:243
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|78
|46
|6
|10
|16
|293:198
|114
|2
Dallas
|79
|36
|11
|12
|20
|267:218
|106
|3
Minnesota
|79
|30
|15
|12
|22
|265:230
|102
|4
Utah
|78
|32
|10
|6
|30
|258:224
|90
|5
Edmonton
|79
|31
|9
|10
|29
|275:265
|90
|6
Vegas
|79
|28
|8
|17
|26
|252:245
|89
|7
Anaheim
|79
|25
|17
|5
|32
|263:277
|89
|8
Kings
|78
|20
|13
|19
|26
|215:237
|85
|9
Nashville
|79
|27
|10
|10
|32
|239:260
|84
|10
Winnipeg
|78
|28
|7
|12
|31
|224:236
|82
|11
San Jose
|78
|25
|12
|7
|34
|237:280
|81
|12
St. Louis
|78
|29
|4
|12
|33
|208:244
|78
|13
Seattle Kraken
|78
|25
|8
|11
|34
|218:251
|77
|14
Calgary
|78
|25
|7
|9
|37
|203:250
|73
|15
Chicago
|79
|21
|7
|14
|37
|204:263
|70
|16
Vancouver
|78
|15
|7
|8
|48
|203:301
|52