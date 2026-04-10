McDavid zadělal na sklizeň individuálních trofejí. Bouchard: Lehké, stačí mu poslat puk

Kapitán Edmontonu Connor McDavid
Kapitán Edmontonu Connor McDavidZdroj: Profimedia.cz
Po dalším krachu Edmontonu ve finále Stanley Cupu se víc než kdy jindy řeší budoucnost Connora McDavida
Connoru McDavidovi po příští sezoně v Edmontonu končí smlouva. Pokud ji prodlouží, může se stát největším boháčem historie
Hvězdný kapitán Edmontonu Connor McDavid bude brzy muset řešit otázku, zda chce u Oilers zůstat či se jinde pokusit o Stanley Cup
Matthew Tkachuk z Floridy v rozmíšce s kapitánem Edmontonu Connorem McDavidem ve finále Stanley Cupu 2024
Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)
Dočká se McDavid vytouženého Stanley Cupu?
Velkolepý finiš a další důkaz, kdo je nejlepší na světě. Útočník Connor McDavid znovu posouvá hranice a při absenci ofenzivních kolegů Leona Draisaitla a Zacha Hymana ukazuje, že je schopný Edmonton odtáhnout sám. Oilers jsou bez velkých hvězd blizoučko postupu do play off a zdá se, že díky slavnému Kanaďanovi budou mít po tříleté odmlce znovu vítěze bodování. McDavid v závěru všem utíká. „Bere to na sebe, v každém střídání je nebezpečný,“ všiml si trenér Edmontonu Kris Knoblauch.

V kabině San Jose o tom cíli věděl každý. Pokud by Sharks zvládli zápasy k dobru, které vůči své konkurenci měli, automaticky by se katapultovali na pozici zajišťující vyřazovací fázi. Jenže to by Connor McDavid z Edmontonu nesměl mít vlastní plán.

Pětibodovou erupcí ve čtvrtečním utkání proti San Jose zařídil kanadskému mužstvu vítězství 5:2 a významně ho nasměroval k bojům o Stanley Cup. V době, kdy Leon Draisaitl nuceně odpočívá na marodce, dokázali Oilers opanovat šest z osmi posledních duelů a v sedmi z nich aspoň bodovali. A třebaže Edmonton už není jen klubem dvou mužů, McDavidova stopa na pozitivních výsledcích je zcela zásadní a nelze ji rozporovat.

Jako jeden z mála na nejvyšší úrovni zvládá udeřit „z ničeho“. Na vlastní kůži to ostatně poznal český brankář ve službách Utahu Karel Vejmelka. V divoké přestřelce, kterou v tomto týdnu jeho mužstvo ovládlo 6:5 v prodloužení, inkasoval gól z hole kanadského velikána a ocitl se v sestřizích na všech zámořských televizních stanicích.

McDavid si totiž kotouč sebral už v obranném pásmu. Po pravé straně ho posunul s pomocí mantinelu okolo obránce, pak oklamal dalšího beka protisměrnou kličkou, aby nakonec pohodově zasunul za Vejmelkův beton. Dílo mimořádného hráče!

„Musíme si uvědomit, že se díváme na borce, který měl 123, 153, 132, 100 a teď 133 bodů. To je další neskutečná sezona. Dokáže doručit masivní body vlastně každý rok. Občas se člověk přistihne při slovech: Panebože! Na ledě toho zvládá opravdu hodně,“ líčila sportovní komentátorka a reportérka významného serveru The Athletic Hailey Salvianová.

„Viděl jsem Connora už v mnoha vynikajících zápasech. Ten proti San Jose ovšem stoprocentně patřil mezi nejlepší,“ komentoval nadpozemskou formu svého nejdůležitějšího svěřence kouč Knoblauch. „Vlastně to vypadá lehce, stačí poslat puk Connorovi. Dokáže věci, které jen tak někdo nezvládne,“ doplnil spoluhráč Evan Bouchard.

Výsledkem je, že McDavid znovu útočí na Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče a bude minimálně horkým aspirantem na Hart Trophy, vůbec nejuznávanější individuální ocenění. Před druhým Nikitou Kučerovem z Tampy Bay si vytvořil už pětibodový trhák. Ještě stále ovšem devětadvacetiletému útočníkovi chybí zásadní týmový úspěch. Dočká se letos?

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton47861337917
2.Nikita KučerovTampa43851287444
3.Nathan MacKinnonColorado52741267756
4.Macklin CelebriniSan Jose4266108784
5.Mark ScheifeleWinnipeg346599786
6.David PastrňákBoston297099747
7.Martin NečasColorado3860987546
8.Nick SuzukiMontreal2870987938
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4250927920

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina793714622288:235108
2Buffalo80418823280:236106
3Montreal7933141022275:246104
4Tampa79399625282:223102
5Pittsburgh793471622285:25298
6Boston7931121026264:24696
7Ottawa793661027269:24194
8Flyers7925151227236:23892
9Islanders792914531231:23291
10Detroit793011929234:24191
11Columbus7927121228245:24690
12Washington79346930252:24089
13Devils792812336221:24483
14Florida79298438234:27178
15Toronto792391433245:28478
16Rangers79249937232:24375
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado784661016293:198114
    2Dallas7936111220267:218106
    3Minnesota7930151222265:230102
    4Utah783210630258:22490
    5Edmonton793191029275:26590
    6Vegas792881726252:24589
    7Anaheim792517532263:27789
    8Kings7820131926215:23785
    9Nashville7927101032239:26084
    10Winnipeg782871231224:23682
    11San Jose782512734237:28081
    12St. Louis782941233208:24478
    13Seattle Kraken782581134218:25177
    14Calgary78257937203:25073
    15Chicago792171437204:26370
    16Vancouver78157848203:30152

