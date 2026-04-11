NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou padli s Tampou. V akci také Nečas, Hertl i Hronek
Mohutný program v sobotu servíruje zámořská NHL, program přitom začíná pro evropské fanoušky v příhodném čase. David Pastrňák a Pavel Zacha padli v duelu s Tampou 1:2. Ani jeden z nich nebodoval.. Před půlnocí začíná dalších osm zápasů. V noci se pak představí Martin Nečas v dresu Colorada proti Vegas s Tomášem Hertlem a do akce půjde i Vancouver s Filipem Hronkem. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.
Podrobnosti připravujeme.
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|47
|86
|133
|79
|17
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|43
|85
|128
|75
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|52
|74
|126
|77
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|42
|66
|108
|78
|4
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|65
|99
|78
|6
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|75
|7
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|60
|98
|75
|46
|8.
|Nick Suzuki
Montreal
|28
|70
|98
|79
|38
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|42
|50
|92
|79
|20
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|79
|37
|14
|6
|22
|288:235
|108
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Tampa
|80
|40
|9
|6
|25
|284:224
|104
|4
Montreal
|79
|33
|14
|10
|22
|275:246
|104
|5
Pittsburgh
|79
|34
|7
|16
|22
|285:252
|98
|6
Boston
|80
|31
|12
|10
|27
|265:248
|96
|7
Ottawa
|79
|36
|6
|10
|27
|269:241
|94
|8
Flyers
|79
|25
|15
|12
|27
|236:238
|92
|9
Islanders
|79
|29
|14
|5
|31
|231:232
|91
|10
Detroit
|79
|30
|11
|9
|29
|234:241
|91
|11
Columbus
|79
|27
|12
|12
|28
|245:246
|90
|12
Washington
|79
|34
|6
|9
|30
|252:240
|89
|13
Devils
|79
|28
|12
|3
|36
|221:244
|83
|14
Florida
|79
|29
|8
|4
|38
|234:271
|78
|15
Toronto
|79
|23
|9
|14
|33
|245:284
|78
|16
Rangers
|79
|24
|9
|9
|37
|232:243
|75
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|78
|46
|6
|10
|16
|293:198
|114
|2
Dallas
|79
|36
|11
|12
|20
|267:218
|106
|3
Minnesota
|79
|30
|15
|12
|22
|265:230
|102
|4
Utah
|78
|32
|10
|6
|30
|258:224
|90
|5
Edmonton
|79
|31
|9
|10
|29
|275:265
|90
|6
Vegas
|79
|28
|8
|17
|26
|252:245
|89
|7
Anaheim
|79
|25
|17
|5
|32
|263:277
|89
|8
Kings
|78
|20
|13
|19
|26
|215:237
|85
|9
Nashville
|79
|27
|10
|10
|32
|239:260
|84
|10
Winnipeg
|78
|28
|7
|12
|31
|224:236
|82
|11
San Jose
|78
|25
|12
|7
|34
|237:280
|81
|12
St. Louis
|78
|29
|4
|12
|33
|208:244
|78
|13
Seattle Kraken
|78
|25
|8
|11
|34
|218:251
|77
|14
Calgary
|78
|25
|7
|9
|37
|203:250
|73
|15
Chicago
|79
|21
|7
|14
|37
|204:263
|70
|16
Vancouver
|78
|15
|7
|8
|48
|203:301
|52