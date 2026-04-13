Předplatné

Flyers měli nejhorší gólmany v NHL, teď je drží Vladař. Divoká karta je nadosah

Z Daniela Vladaře se ve Flyers stala důležitá opora v brankovišti
Z Daniela Vladaře se ve Flyers stala důležitá opora v brankovištiZdroj: ČTK / AP / Matt Slocum
5
Fotogalerie
Pavel Bárta
NHL
Začít diskusi (0)

Získali další trumf ve strkanici o play off. Philadelphia Flyers rozstříleli Winnipeg Jets na jejich ledě 7:1. Průběh zápasu ale tak jednoznačný nebyl. Daniel Vladař měl spoustu práce, pokryl 27 střel. Dvěma zásahy přispěl kapitán Sean Couturier. „Někteří hráči podali fakt parádní výkon. Winnipeg tlačil, ale brankář nás podržel. Skvělá práce celého týmu,“ liboval si kouč Rick Tocchet.

Jets si naopak drtivou porážkou přitížili v boji o divokou kartu v Západní konferenci. Po loňském vítězství v základní části NHL měli tři zápasy před koncem jen malou šanci, že proklouznou do vyřazovací části. Philadelphia si naopak udržela třetí místo ve vyrovnané Metropolitní divizi. Má velkou šanci chytit poslední spoj do play off, o který ve Východní konferenci usilují čtyři týmy.

Za nečekaným vzestupem omlazeného mužstva stojí kouč Rick Tocchet. Na křídle sehrál v NHL 1144 zápasů, z nich 621 za Flyers. Jako trenér přišel loni v létě z Vancouveru. Tvrdí, že je Flyer tělem i duší. „Mám v krvi oranžovou a černou. Tohle město miluju. Vím, co to obnáší, žil jsem tady a hrál. Je mi jasné, že člověk musí mít taky hroší kůži,“ přiznal.

Mužstvu vštípil striktní systém, který není na pohled atraktivní, ale je účelný. Nicméně dost lidí ho kritizuje. Na internetu dokonce kolovala petice s názvem „Vyhoďte Ricka Toccheta“. „Slyšel jsem o tom. Ale pokud někdo tvrdí, že bych měl sjet autem z mostu, neudělám to jen proto, že něco takového řekne. V lize jsem už čtyřicet let. Nezměním se, jsem takový, jaký jsem. Proč bych se měl nechat něčím takovým rozhodit?“ reagoval.

Přes výhrady dovedl Tocchet v této sezoně Flyers k překvapivému úspěchu. Tým v přestavbě má na dosah divokou kartu do play off, kam naposledy doletěli v roce 2020. Zápasy vyhrával právě díky lepší obranné taktice a vynikajícímu Vladařovi v brance, který si držel čtvrtý nejlepší brankový průměr v lize (2,44) a vyhrál 28 z 51 zápasů, do nichž nastoupil.

V předchozí sezoně měli Flyers podle úspěšnosti zásahů nejhorší gólmany v lize. V tomto ročníku je jejich nejplatnějším hráčem český brankář, který v létě podepsal jako volný agent. Kdykoli bylo potřeba vykouzlit těžký zákrok, Vladař to udělal. Občas tím změnil průběh celého utkání. Tohle Philadelphii dřív výrazně chybělo.

Patří mezi lídry týmu, tvrdí trenér

„Ještě než přišel z Calgary, snažil se zapracovat na některých věcech. Podává velmi vyrovnané výkony. Jakmile prožije těžký večer, příště se zase vzchopí. Na dresu nenosí písmeno A ani C. Patří však mezi naše lídry,“ chválil kouč Tocchet.

Na vzestupu Philadelphie má určitě zásluhu taky jiný herní systém. Větší jistota v obraně a Vladařova spolehlivost a sebevědomí pomáhají Flyers porážet i tak nadupané soupeře jako Winnipeg. Přitom když Tocchet tým přebíral, zaměřil se spíš na dlouhodobý plán než na to, že hned v první sezoně svého působení vynese tým do play off.

„Vím, že je to v hokeji nadužívané slovo, ale šlo mi o tu kulturu. O to, co znamená být Flyer, a aby to celé dávalo smysl,“ poznamenal. Návrat k identitě „správných“ Flyers spočívala i v tom, že do vedení přivedli spoustu bývalých hráčů: šéf hokejových operací Keith Jones, generální manažer Danny Briere nebo poradci John LeClair a Patrick Sharp. Tocchet vede tým ze střídačky.

„Mám v nich neuvěřitelnou podporu. Nechávají mě trénovat tým, ale byl bych idiot, kdybych se jich nezeptal na názor. I tým drží při sobě. Připomíná mi to časy, kdy jsem sám hrál. Cítím, že kluci hrají především za klub. Nejde o jednotlivce. Abyste se někam dostali, musíte překonat plno překážek a stojí vás to spoustu modřin. K tomu máme jeden z nejsemknutějších týmů, jaké jsem zažil,“ pravil.

A ve Vladařovi brankáře, jakého Flyers dlouho neměli.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina803814622292:236110
2Buffalo80418823280:236106
3Montreal8134141023281:252106
4Tampa80409625284:224104
5Pittsburgh813471624288:26198
6Boston8132121027268:25098
7Ottawa813761127275:24597
8Flyers8026151227243:23994
9Washington81366930261:24393
10Columbus8128121229252:25192
11Islanders812914533232:23991
12Detroit803011930237:24691
13Devils812913336230:25087
14Florida80308438240:27380
15Toronto802391434247:29078
16Rangers80249938232:24575
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado794661116295:201115
    2Dallas8037111220269:218108
    3Minnesota8030151223266:232102
    4Vegas802891726255:24791
    5Utah803210632260:23290
    6Edmonton803191030275:26690
    7Anaheim802517632266:28190
    8Kings7921131926216:23787
    9Nashville8028101032241:26186
    10Winnipeg792871232225:24382
    11San Jose792512834240:28482
    12St. Louis793041233213:24780
    13Seattle Kraken792681134222:25279
    14Calgary80267938208:25575
    15Chicago802171438207:26870
    16Vancouver80159848211:30756

      Začít diskuzi

