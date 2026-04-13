Flyers měli nejhorší gólmany v NHL, teď je drží Vladař. Divoká karta je nadosah
Získali další trumf ve strkanici o play off. Philadelphia Flyers rozstříleli Winnipeg Jets na jejich ledě 7:1. Průběh zápasu ale tak jednoznačný nebyl. Daniel Vladař měl spoustu práce, pokryl 27 střel. Dvěma zásahy přispěl kapitán Sean Couturier. „Někteří hráči podali fakt parádní výkon. Winnipeg tlačil, ale brankář nás podržel. Skvělá práce celého týmu,“ liboval si kouč Rick Tocchet.
Jets si naopak drtivou porážkou přitížili v boji o divokou kartu v Západní konferenci. Po loňském vítězství v základní části NHL měli tři zápasy před koncem jen malou šanci, že proklouznou do vyřazovací části. Philadelphia si naopak udržela třetí místo ve vyrovnané Metropolitní divizi. Má velkou šanci chytit poslední spoj do play off, o který ve Východní konferenci usilují čtyři týmy.
Za nečekaným vzestupem omlazeného mužstva stojí kouč Rick Tocchet. Na křídle sehrál v NHL 1144 zápasů, z nich 621 za Flyers. Jako trenér přišel loni v létě z Vancouveru. Tvrdí, že je Flyer tělem i duší. „Mám v krvi oranžovou a černou. Tohle město miluju. Vím, co to obnáší, žil jsem tady a hrál. Je mi jasné, že člověk musí mít taky hroší kůži,“ přiznal.
Mužstvu vštípil striktní systém, který není na pohled atraktivní, ale je účelný. Nicméně dost lidí ho kritizuje. Na internetu dokonce kolovala petice s názvem „Vyhoďte Ricka Toccheta“. „Slyšel jsem o tom. Ale pokud někdo tvrdí, že bych měl sjet autem z mostu, neudělám to jen proto, že něco takového řekne. V lize jsem už čtyřicet let. Nezměním se, jsem takový, jaký jsem. Proč bych se měl nechat něčím takovým rozhodit?“ reagoval.
Přes výhrady dovedl Tocchet v této sezoně Flyers k překvapivému úspěchu. Tým v přestavbě má na dosah divokou kartu do play off, kam naposledy doletěli v roce 2020. Zápasy vyhrával právě díky lepší obranné taktice a vynikajícímu Vladařovi v brance, který si držel čtvrtý nejlepší brankový průměr v lize (2,44) a vyhrál 28 z 51 zápasů, do nichž nastoupil.
V předchozí sezoně měli Flyers podle úspěšnosti zásahů nejhorší gólmany v lize. V tomto ročníku je jejich nejplatnějším hráčem český brankář, který v létě podepsal jako volný agent. Kdykoli bylo potřeba vykouzlit těžký zákrok, Vladař to udělal. Občas tím změnil průběh celého utkání. Tohle Philadelphii dřív výrazně chybělo.
Patří mezi lídry týmu, tvrdí trenér
„Ještě než přišel z Calgary, snažil se zapracovat na některých věcech. Podává velmi vyrovnané výkony. Jakmile prožije těžký večer, příště se zase vzchopí. Na dresu nenosí písmeno A ani C. Patří však mezi naše lídry,“ chválil kouč Tocchet.
Na vzestupu Philadelphie má určitě zásluhu taky jiný herní systém. Větší jistota v obraně a Vladařova spolehlivost a sebevědomí pomáhají Flyers porážet i tak nadupané soupeře jako Winnipeg. Přitom když Tocchet tým přebíral, zaměřil se spíš na dlouhodobý plán než na to, že hned v první sezoně svého působení vynese tým do play off.
„Vím, že je to v hokeji nadužívané slovo, ale šlo mi o tu kulturu. O to, co znamená být Flyer, a aby to celé dávalo smysl,“ poznamenal. Návrat k identitě „správných“ Flyers spočívala i v tom, že do vedení přivedli spoustu bývalých hráčů: šéf hokejových operací Keith Jones, generální manažer Danny Briere nebo poradci John LeClair a Patrick Sharp. Tocchet vede tým ze střídačky.
„Mám v nich neuvěřitelnou podporu. Nechávají mě trénovat tým, ale byl bych idiot, kdybych se jich nezeptal na názor. I tým drží při sobě. Připomíná mi to časy, kdy jsem sám hrál. Cítím, že kluci hrají především za klub. Nejde o jednotlivce. Abyste se někam dostali, musíte překonat plno překážek a stojí vás to spoustu modřin. K tomu máme jeden z nejsemknutějších týmů, jaké jsem zažil,“ pravil.
A ve Vladařovi brankáře, jakého Flyers dlouho neměli.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|80
|38
|14
|6
|22
|292:236
|110
|2
Buffalo
|80
|41
|8
|8
|23
|280:236
|106
|3
Montreal
|81
|34
|14
|10
|23
|281:252
|106
|4
Tampa
|80
|40
|9
|6
|25
|284:224
|104
|5
Pittsburgh
|81
|34
|7
|16
|24
|288:261
|98
|6
Boston
|81
|32
|12
|10
|27
|268:250
|98
|7
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|8
Flyers
|80
|26
|15
|12
|27
|243:239
|94
|9
Washington
|81
|36
|6
|9
|30
|261:243
|93
|10
Columbus
|81
|28
|12
|12
|29
|252:251
|92
|11
Islanders
|81
|29
|14
|5
|33
|232:239
|91
|12
Detroit
|80
|30
|11
|9
|30
|237:246
|91
|13
Devils
|81
|29
|13
|3
|36
|230:250
|87
|14
Florida
|80
|30
|8
|4
|38
|240:273
|80
|15
Toronto
|80
|23
|9
|14
|34
|247:290
|78
|16
Rangers
|80
|24
|9
|9
|38
|232:245
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|79
|46
|6
|11
|16
|295:201
|115
|2
Dallas
|80
|37
|11
|12
|20
|269:218
|108
|3
Minnesota
|80
|30
|15
|12
|23
|266:232
|102
|4
Vegas
|80
|28
|9
|17
|26
|255:247
|91
|5
Utah
|80
|32
|10
|6
|32
|260:232
|90
|6
Edmonton
|80
|31
|9
|10
|30
|275:266
|90
|7
Anaheim
|80
|25
|17
|6
|32
|266:281
|90
|8
Kings
|79
|21
|13
|19
|26
|216:237
|87
|9
Nashville
|80
|28
|10
|10
|32
|241:261
|86
|10
Winnipeg
|79
|28
|7
|12
|32
|225:243
|82
|11
San Jose
|79
|25
|12
|8
|34
|240:284
|82
|12
St. Louis
|79
|30
|4
|12
|33
|213:247
|80
|13
Seattle Kraken
|79
|26
|8
|11
|34
|222:252
|79
|14
Calgary
|80
|26
|7
|9
|38
|208:255
|75
|15
Chicago
|80
|21
|7
|14
|38
|207:268
|70
|16
Vancouver
|80
|15
|9
|8
|48
|211:307
|56