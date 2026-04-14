NHL ONLINE: Pastrňák a Nečas útočí na hranici 100 bodů. Hrají Hronek či Palát
David Pastrňák má v NHL s Bostonem jisté play off, nyní zápolí proti New Jersey s cílem dosáhnout 100. bodu v sezoně. O to samé se pokouší i Martin Nečas, a to proti Calgary s Adamem Klapkou v sestavě. Filip Hronek s Vancouverem čelí Los Angeles, Ondřej Palát v dresu New York Islanders měří síly s Carolinou. Hrají Utah či Anaheim. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|48
|86
|134
|81
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|44
|86
|130
|76
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|53
|74
|127
|79
|56
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|44
|68
|112
|80
|8
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|35
|66
|101
|80
|3
|6.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|81
|38
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|61
|99
|77
|46
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|70
|99
|76
|5
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|45
|51
|96
|81
|23
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|81
|38
|14
|7
|22
|294:239
|111
|2
Buffalo
|81
|42
|8
|8
|23
|285:237
|108
|3
Tampa
|81
|40
|10
|6
|25
|288:227
|106
|4
Montreal
|81
|34
|14
|10
|23
|281:252
|106
|5
Pittsburgh
|81
|34
|7
|16
|24
|288:261
|98
|6
Boston
|81
|32
|12
|10
|27
|268:250
|98
|7
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|8
Flyers
|81
|26
|16
|12
|27
|246:241
|96
|9
Washington
|81
|36
|6
|9
|30
|261:243
|93
|10
Columbus
|81
|28
|12
|12
|29
|252:251
|92
|11
Detroit
|81
|30
|11
|10
|30
|240:250
|92
|12
Islanders
|81
|29
|14
|5
|33
|232:239
|91
|13
Devils
|81
|29
|13
|3
|36
|230:250
|87
|14
Florida
|81
|31
|8
|4
|38
|243:275
|82
|15
Toronto
|81
|23
|9
|14
|35
|252:296
|78
|16
Rangers
|81
|24
|9
|9
|39
|234:248
|75
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|80
|46
|7
|11
|16
|297:202
|117
|2
Dallas
|81
|38
|11
|12
|20
|275:223
|110
|3
Minnesota
|81
|30
|15
|12
|24
|269:238
|102
|4
Vegas
|81
|29
|9
|17
|26
|261:249
|93
|5
Edmonton
|81
|31
|9
|11
|30
|276:268
|91
|6
Utah
|80
|32
|10
|6
|32
|260:232
|90
|7
Anaheim
|80
|25
|17
|6
|32
|266:281
|90
|8
Kings
|80
|22
|13
|19
|26
|221:240
|89
|9
Nashville
|81
|28
|10
|10
|33
|243:264
|86
|10
San Jose
|80
|26
|12
|8
|34
|243:286
|84
|11
Winnipeg
|80
|28
|7
|12
|33
|227:249
|82
|12
St. Louis
|80
|31
|4
|12
|33
|219:250
|82
|13
Seattle Kraken
|80
|26
|8
|11
|35
|225:257
|79
|14
Calgary
|80
|26
|7
|9
|38
|208:255
|75
|15
Chicago
|81
|21
|7
|14
|39
|208:273
|70
|16
Vancouver
|80
|15
|9
|8
|48
|211:307
|56