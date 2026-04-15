Paráda v NHL! Pastrňák i Nečas dosáhli na STOVKU bodů, poprvé to zvládli dva Češi v sezoně

Hokejisté Colorada včetně Martina Nečase (vpravo) se radují z gólu do sítě Calgary
David Pastrňák v posledním utkání proti New Jersey dokázal jednou asistovat a zakulatil svůj počet bodů na 100
Martin Nečas asistoval v utkání proti Calgary a poprvé v kariéře dosáhl na 100 bodů v NHL
David Pastrňák je považovaný za hbitého hokejistu, přestože maximální rychlost velkou nemívá.
Český hokejový útočník David Pastrňák v NHL asistoval u výhry Bostonu 4:0 nad New Jersey a v posledním zápase základní části zakulatil svůj bodový zisk na 100 bodů. Přes magickou hranici se dostal počtvrté v kariéře. Jen o pár hodin později na něj navázal také Martin Nečas. Útočník Colorada nahrávkou pomohl k výhře 3:1 nad Calgary a na stobodovou metu dosáhl poprvé.

Pastrňák si jubilejní 100. bod připsal hned v první minutě zápasu s New Jersey. Český útočník připravil branku pro Morgana Geekieho a sezonu zakončil s 29 góly a 71 asistencemi.

Kromě Pastrňáka se na výhře Bostonu 4:0 podílel také Pavel Zacha, jenž v závěru první třetiny připravil branku Viktoru Arvidssonovi. Český centr v základní části nasbíral 65 bodů (30+35) a stanovil tak své nové kariérní maximum. Sezonu zakončil jako třetí nejproduktivnější hráč týmu.

Týmovému bodování suverénně vládne Pastrňák, jenž se přes 100 bodů dostal počtvrté za sebou. Povedlo se mu to jako teprve pátému hokejistovi narozenému mimo Severní Ameriku. Navázal tak na Petera Šťastného (6 sezon za sebou) Jarriho Kurriho (5) a Nikitu Kučerova s Leonem Draisaitlem (4).

Poprvé od sezony 2017/2018 havířovský rodák nezakončí ročník jako nejproduktivnější Čech. Přes 100 bodů se premiérově dostal také Nečas, jenž se pyšní lepší střeleckou bilancí (38+62) a navíc stále disponuje jedním zápasem k dobru.

Nečas svůj jubilejní 100. bod získal 17 sekund před koncem zápasu s Calgary, kdy se podepsal pod gól Nathana MacKinnona do prázdné branky. Poprvé v historii se tak v jednom ročníku dostali přes 100 bodů dva čeští hokejisté.

Rodák z Nového Města na Moravě odehrál stobodovou sezonu jako třetí Čech v historii NHL. Doposud se to povedlo pouze Jaromíru Jágrovi, který to během své kariéry zvládl pětkrát, a Davidu Pastrňákovi, jenž to v úterním programu dokázal počtvrté.

Už 38. vítězství v sezoně vychytal Karel Vejmelka. Gólman Utahu tak vyrovnal třetí nejlepší český počin v NHL, který drží od sezony 2006/2007 Dominik Hašek. Více výher nasbíral jen Roman Turek v sezoně 1999/2000, jenž se v dresu St. Louis radoval 42krát, a Hašek, který v ročníku 2001/2002 dovedl Detroit v základní části ke 41 výhrám.

V aktuální sezoně je Vejmelka hned druhým nejúspěšnějším brankářem ligy. V elitní desítce v počtu výher ho doplňují také Lukáš Dostál (30 výher) a Jakub Dobeš s Danielem Vladařem (29 výher).

Dostál s Dobešem v úterním programu mohli své statistiky vylepšit, Anaheim ani Montreal však k výhře nedovedli. Ducks prohráli s Minnesotou 2:3 a Dostál zakončil zápas s 85procentní úspěšností zákroků. Dobeš měl při prohře Canadiens 2:4 na ledě Philadelphie čísla ještě o něco horší.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton48861348116
2.Nikita KučerovTampa44861307644
3.Nathan MacKinnonColorado53741278058
4.Macklin CelebriniSan Jose4468112808
5.Mark ScheifeleWinnipeg3667103812
6.Nick SuzukiMontreal29721018238
7.Martin NečasColorado38621007848
8.David PastrňákBoston2971100776
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4551968123

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina823914722296:240113
2Buffalo81428823285:237108
3Tampa814010625288:227106
4Montreal8234141024283:256106
5Boston8233121027272:250100
6Pittsburgh823471625293:26898
7Flyers8227161227250:24398
8Ottawa813761127275:24597
9Washington82376930263:24495
10Columbus8228121230253:25392
11Detroit8130111030240:25092
12Islanders822914534233:24191
13Devils822913337230:25487
14Florida81318438243:27582
15Toronto812391435252:29678
16Rangers81249939234:24875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado814771116300:203119
    2Dallas8138111220275:223110
    3Minnesota8231151224272:240104
    4Vegas812991726261:24993
    5Utah813310632265:23592
    6Edmonton813191130276:26891
    7Anaheim812517633268:28490
    8Kings8122132026224:24490
    9Nashville8128101033243:26486
    10St. Louis813241233226:25584
    11San Jose802612834243:28684
    12Winnipeg812871234230:25482
    13Seattle Kraken802681135225:25779
    14Calgary81267939209:25875
    15Chicago812171439208:27370
    16Vancouver811510848215:31058

