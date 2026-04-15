Přepište dějiny! Pastrňák a Nečas překonali velký rekord. Česko má po letech nového krále
Čeští fanoušci je za trojciferným numerem v posledních dnech tlačili očima. Útočník Bostonu David Pastrňák a forvard Colorada Martin Nečas do samého závěru základní části NHL naháněli metu 100 získaných bodů. A oba se dočkali! Ani Jaromír Jágr, Patrik Eliáš nebo Milan Hejduk tohle společnými silami nedokázali. Poprvé se během základní části sešli hned dva tuzemští stovkaři. „Za Martyho jsem šťastný. Byl to jeden z cílů,“ přiznala hvězda Avalanche Nathan MacKinnon.
Pastrňák měl na zaokrouhlení bodové sbírky poslední večer. Proti New Jersey se musel aspoň jednou zapsat do statistik. A nečekal dlouho. Už po 53 sekundách využil dobrého napadání Bostonu v útočném pásmu a zpoza klece předložil puk tradičnímu střelci Morganu Geekiemu. Ten se po úspěšné ráně okamžitě sháněl po puku, aby ho českému kolegovi uchoval.
Akce postavila základ vítězství 4:0. Zhruba dvě hodiny na to vstoupil do akce Martin Nečas. Lídr jistého vítěze základní části z Colorada si naopak dával načas, stěžejní asistenci se mu povedlo sebrat až 17 sekund před koncem utkání v Calgary (3:1). Šlo o sekundární nahrávku při trefě MacKinnona do odkryté branky, ale i taková se počítá.
Kdyby krajanovi ve službách Avalanche počin nevyšel, na rozdíl od Pastrňáka mohl dostat ještě jednu příležitost. Nebylo to nicméně potřeba. Oba Češi si téměř jistě potvrdili místenku v elitní desítce produktivity slavné NHL.
S jejich výkony se nicméně pojí ještě jeden nebývalý úkaz. Jelikož Nečas v sezoně už teď nasbíral více tref než Pastrňák (38:29), v celkovém hodnocení ho přeskočí, i když v závěrečném setkání v domácím klání se Seattlem nezíská gól ani asistenci.
Útočník Bostonu tak přijde o vládu nad českými ofenzivními statistikami vůbec poprvé po osmi letech. V sezoně 2017/18 ho těsně porazil Jakub Voráček, který už má dlouho po aktivní kariéře. Pak se Pastrňák chopil žezla a nikomu ho nepůjčoval.
Mnohem víc než srovnání s reprezentačním kolegou ho však aktuálně bude trápit, jakým způsobem si Boston poradí s nadcházejícím play off, do nějž po roční pauze znovu pronikl. Už je zjevné, že havířovský rodák se svými kumpány narazí na Buffalo.
„Musíme se semknout, porozumět tomu, že je třeba hrát jeden pro druhého. Myslím, že takový pocit jsme získali už dávno v průběhu sezony. Každý den s těmi kluky dřete, a já zbožňuji, že s nimi můžu tyto bitvy absolvovat. Nakonec záleží jen na tom, kolik úsilí na led vložíme. Každý z týmu se zasloužil o to, kde aktuálně jsme,“ chválil a děkoval autor 29 gólů a 71 asistencí, jichž má jasně nejvíc v kariéře.
Stobodovou hranici pokořil počtvrté v řadě. „Je to skvělý chlap. V mužstvu mě hned vítal. Uklidní vás, když můžete sedět vedle něj. Vtáhne vás to ještě víc do hry. Prostě paráda,“ chválil talentovaný centr James Hagens, který za Bruins odehrál po přesunu z univerzity Boston College první dva zápasy na profesionální úrovni.
Teď je na Češích ukázat, že jejich představení z dlouhodobé fáze sezony byla jen předkrmem toho, co může přijít v play off. Dočkají se útoku na Stanley Cup?
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|48
|86
|134
|81
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|44
|86
|130
|76
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|53
|74
|127
|80
|58
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|44
|68
|112
|80
|8
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|36
|67
|103
|81
|2
|6.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|82
|38
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|62
|100
|78
|48
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|71
|100
|77
|6
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|45
|51
|96
|81
|23