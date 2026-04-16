Hovorka má první bod v NHL, Alscher dvakrát asistoval. Hertl přispěl k výhře Vegas

Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Vítěznou rozlučku obhájce Stanlyova poháru se sezonou podpořil jednou přihrávkou i Mikuláš Hovorka, který si připsal v soutěži svůj první kanadský bod. Bodoval i Tomáš Hertl v dresu Las Vegas při výhře nad Seattlem

Florida si vypracovala klíčový náskok v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy soupeři odskočila z 1:0 na 5:0. U druhého gólu asistoval Alscher. Český obránce poslal v útočném pásmu puk podél mantinelu za branku, kde jej převzal Matthew Tkachuk a po jeho přihrávce se prosadil z pravého kruhu Luke Kunin.

Panthers zvýraznili výhru třemi trefami ve třetí třetině a gól na 6:1 padl po spolupráci českých obránců. Alscher vystřelil zpoza pravého kruhu po přihrávce Hovorky a puk se odrazil od nohy Colea Schwindta do branky. Při vyhlášení hvězd předčili Alschera pouze dvougóloví střelci Mike Benning a Kunin.

Alscher, který debutoval v NHL před týdnem, nasbíral ve čtyřech zápasech tři asistence a čtyři kladné body do statistiky za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Hovorka, který prožil v soutěži premiéru letos začátkem února, naskočil také celkově do čtyř zápasů.

Tomáš Hertl se zapsal do bodových statistik, když asistencí podpořil výhru Las Vegas nad Seattlem 4:1.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE SN
34Detail
LIVE
24Detail
LIVE
81Detail
LIVE
31Detail
LIVE
52Detail
LIVE
41Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton48861348116
2.Nikita KučerovTampa44861307644
3.Nathan MacKinnonColorado53741278058
4.Macklin CelebriniSan Jose4468112808
5.Mark ScheifeleWinnipeg3667103812
6.Nick SuzukiMontreal29721018238
7.Martin NečasColorado38621007848
8.David PastrňákBoston2971100776
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4551968123

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina823914722296:240113
2Buffalo81428823285:237108
3Tampa814010625288:227106
4Montreal8234141024283:256106
5Boston8233121027272:250100
6Pittsburgh823471625293:26898
7Flyers8227161227250:24398
8Ottawa813761127275:24597
9Washington82376930263:24495
10Columbus8228121230253:25392
11Detroit8130111030240:25092
12Islanders822914534233:24191
13Devils822913337230:25487
14Florida81318438243:27582
15Toronto812391435252:29678
16Rangers81249939234:24875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado814771116300:203119
    2Dallas8138111220275:223110
    3Minnesota8231151224272:240104
    4Vegas812991726261:24993
    5Utah813310632265:23592
    6Edmonton813191130276:26891
    7Anaheim812517633268:28490
    8Kings8122132026224:24490
    9Nashville8128101033243:26486
    10St. Louis813241233226:25584
    11San Jose802612834243:28684
    12Winnipeg812871234230:25482
    13Seattle Kraken802681135225:25779
    14Calgary81267939209:25875
    15Chicago812171439208:27370
    16Vancouver811510848215:31058

