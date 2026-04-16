Hovorka má první bod v NHL, Alscher dvakrát asistoval. Hertl přispěl k výhře Vegas
Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Vítěznou rozlučku obhájce Stanlyova poháru se sezonou podpořil jednou přihrávkou i Mikuláš Hovorka, který si připsal v soutěži svůj první kanadský bod. Bodoval i Tomáš Hertl v dresu Las Vegas při výhře nad Seattlem
Florida si vypracovala klíčový náskok v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy soupeři odskočila z 1:0 na 5:0. U druhého gólu asistoval Alscher. Český obránce poslal v útočném pásmu puk podél mantinelu za branku, kde jej převzal Matthew Tkachuk a po jeho přihrávce se prosadil z pravého kruhu Luke Kunin.
Panthers zvýraznili výhru třemi trefami ve třetí třetině a gól na 6:1 padl po spolupráci českých obránců. Alscher vystřelil zpoza pravého kruhu po přihrávce Hovorky a puk se odrazil od nohy Colea Schwindta do branky. Při vyhlášení hvězd předčili Alschera pouze dvougóloví střelci Mike Benning a Kunin.
Alscher, který debutoval v NHL před týdnem, nasbíral ve čtyřech zápasech tři asistence a čtyři kladné body do statistiky za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Hovorka, který prožil v soutěži premiéru letos začátkem února, naskočil také celkově do čtyř zápasů.
Tomáš Hertl se zapsal do bodových statistik, když asistencí podpořil výhru Las Vegas nad Seattlem 4:1.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|48
|86
|134
|81
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|44
|86
|130
|76
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|53
|74
|127
|80
|58
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|44
|68
|112
|80
|8
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|36
|67
|103
|81
|2
|6.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|82
|38
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|62
|100
|78
|48
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|71
|100
|77
|6
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|45
|51
|96
|81
|23
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|82
|39
|14
|7
|22
|296:240
|113
|2
Buffalo
|81
|42
|8
|8
|23
|285:237
|108
|3
Tampa
|81
|40
|10
|6
|25
|288:227
|106
|4
Montreal
|82
|34
|14
|10
|24
|283:256
|106
|5
Boston
|82
|33
|12
|10
|27
|272:250
|100
|6
Pittsburgh
|82
|34
|7
|16
|25
|293:268
|98
|7
Flyers
|82
|27
|16
|12
|27
|250:243
|98
|8
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|9
Washington
|82
|37
|6
|9
|30
|263:244
|95
|10
Columbus
|82
|28
|12
|12
|30
|253:253
|92
|11
Detroit
|81
|30
|11
|10
|30
|240:250
|92
|12
Islanders
|82
|29
|14
|5
|34
|233:241
|91
|13
Devils
|82
|29
|13
|3
|37
|230:254
|87
|14
Florida
|81
|31
|8
|4
|38
|243:275
|82
|15
Toronto
|81
|23
|9
|14
|35
|252:296
|78
|16
Rangers
|81
|24
|9
|9
|39
|234:248
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|81
|47
|7
|11
|16
|300:203
|119
|2
Dallas
|81
|38
|11
|12
|20
|275:223
|110
|3
Minnesota
|82
|31
|15
|12
|24
|272:240
|104
|4
Vegas
|81
|29
|9
|17
|26
|261:249
|93
|5
Utah
|81
|33
|10
|6
|32
|265:235
|92
|6
Edmonton
|81
|31
|9
|11
|30
|276:268
|91
|7
Anaheim
|81
|25
|17
|6
|33
|268:284
|90
|8
Kings
|81
|22
|13
|20
|26
|224:244
|90
|9
Nashville
|81
|28
|10
|10
|33
|243:264
|86
|10
St. Louis
|81
|32
|4
|12
|33
|226:255
|84
|11
San Jose
|80
|26
|12
|8
|34
|243:286
|84
|12
Winnipeg
|81
|28
|7
|12
|34
|230:254
|82
|13
Seattle Kraken
|80
|26
|8
|11
|35
|225:257
|79
|14
Calgary
|81
|26
|7
|9
|39
|209:258
|75
|15
Chicago
|81
|21
|7
|14
|39
|208:273
|70
|16
Vancouver
|81
|15
|10
|8
|48
|215:310
|58