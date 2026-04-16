Hovorka má první bod v NHL, Alscher dvakrát asistoval. Nosek si zlomil nohu
Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Vítěznou rozlučku obhájce Stanleyova poháru se sezonou podpořil jednou přihrávkou i Mikuláš Hovorka, který si připsal v soutěži svůj první kanadský bod. Tomáš Hertl asistoval u poslední branky Vegas při výhře 4:1 nad Seattlem. Útočník Floridy Tomáš Nosek si v duelu proti Rangers zlonil nohu. Kvůli jinému zranění přitom začal hrát až začátkem března.
„Každé vítězství v NHL je ohromné,“ radoval se Hovorka, který působí v zámoří druhým rokem. „Někteří hráči v zápase získali svůj první bod, já také. Je to dobrý pocit. Kdykoli dostanete šanci zahrát si v NHL, je to skvělý zážitek,“ líčil čtyřiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie.
Hovorka podepsal s Floridou smlouvu před dvěma lety po sezoně v Českých Budějovicích. Nastupuje ale především v AHL za Charlotte. První šanci v hlavním týmu dostal letos začátkem února a celkově si připsal v NHL čtyři starty.
„Kulturu, jakou tady vidíme, se snažíme vytvořit a napodobovat i v Charlotte,“ řekl Hovorka. „Je tu teď hodně kluků z Charlotte. Snažíme se vnést do týmu, co máme, a děláme věci, které sledujeme u ostatních hráčů,“ pokračoval.
Florida si vypracovala klíčový náskok v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy soupeři odskočila z 1:0 na 5:0. U druhého gólu asistoval Alscher. Český obránce poslal v útočném pásmu puk podél mantinelu za branku, kde jej převzal Matthew Tkachuk a po jeho přihrávce se prosadil z pravého kruhu Luke Kunin.
Panthers zvýraznili výhru třemi trefami ve třetí třetině a gól na 6:1 padl po spolupráci českých obránců. Alscher vystřelil zpoza pravého kruhu po Hovorkově přihrávce a puk se odrazil od nohy Colea Schwindta do branky. Při vyhlášení hvězd předčili Alschera pouze dvougóloví střelci Mike Benning a Kunin.
Smolař Nosek je opět zraněný
Kouč Paul Maurice uvedl, že Nosek má zlomenou lýtkovou kost, ale nemusí na operaci. Kvůli jinému zranění přitom třiatřicetiletý forvard začal hrát až začátkem března.
Nosek v domácím duelu proti Rangers (3:2) v noci na úterý odehrál celé utkání, celkem strávil na ledě takřka 16 minut. Byl to pro něho teprve 21. zápas v sezoně, jejíž velkou část promeškal poté, co si během přípravy poranil koleno a musel na operaci. Na kontě má dva góly a dvě nahrávky.
„Krásné na tom je, že když jsem ho viděl s nohou v ortéze, tak řekl: 'Fajn, alespoň je to ta druhá noha',“ přiblížil Maurice Noskův nadhled, s nímž se snaží alespoň trochu odlehčit složitou situaci.
Případ Noska, jenž byl loni členem úspěšného týmu, je jen dokreslením velké smůly, která Panthers provázela. „Když náš hlavní kondiční trenér Dave DiNapoli vešel do kanceláře trenérů, tak mi jen řekl, že tomu nebudu věřit. A když mi řekl, jak vážně to je, cítil jsem se za Noska opravdu příšerně. Moje další otázka pak byla 'a kdo další?', protože jsem čekal, že to ještě nebude všechno,“ řekl Maurice.
Hertl nasbíral 58 bodů v základní části
Alscher, který debutoval v NHL před týdnem, nasbíral ve čtyřech zápasech tři asistence a čtyři kladné body do statistiky za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Trenér Floridy Paul Maurice pochválil před pár dny českého beka za to, že podporuje útok a nebojí se něco vymyslet.
Florida, která v předchozích dvou letech získala Stanleyův pohár, skončila ve Východní konferenci až čtrnáctá. Na poslední postupové místo do play off ztratila čtrnáct bodů. Z pozice obhájce se do vyřazovací části naposledy neprobojoval Los Angeles v roce 2015.
„Využijeme výhodu delšího volna k tomu, abychom se vrátili s obrovským odhodláním nechybět znovu v play off,“ uvedl Tkachuk. „Musíme. Jsem si jistý, že o tom budeme příští sezonu neustále mluvit. Budeme se chtít zlepšovat a hrát play off hokej celou sezonu. To se nám v této sezoně nepodařilo. Zklamali jsme. Doufám, že je to jen výjimka,“ doplnil.
Hokejisté Vegas prohrávali 0:1 až do 38. minuty a rozhodli ve třetí třetině, kterou ovládl 3:0. Konečnou podobu výsledku stanovila akce Hertla, jehož střelu z pravého kruhu dorazil Reilly Smith a připsal si druhý gól v zápase. Český útočník odehrál všechny zápasy základní části a nasbíral 58 bodů (24+34), ale už dvacet utkání neskóroval. Naposledy se prosadil začátkem března.
Vegas vybojovalo v posledních deseti zápasech 17 z 20 možných bodů a poslední výhrou si zajistilo vítězství v Pacifické divize. Jeho soupeřem bude v prvním kole Utah.
Nejhorší tým Východní konference New York Rangers se rozloučil se sezonou vítězstvím 4:2 na ledě Tampy Bay. V jeho sestavě odehrál Jaroslav Chmelař zhruba třináct a půl minuty, připsal si čtyři hity. O výhře Rangers rozhodl jeho spoluhráč Tye Kartye třemi body (2+1).
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|48
|86
|134
|81
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|44
|86
|130
|76
|44
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|53
|74
|127
|80
|58
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|44
|68
|112
|80
|8
|5.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|36
|67
|103
|81
|2
|6.
|Nick Suzuki
Montreal
|29
|72
|101
|82
|38
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|38
|62
|100
|78
|48
|8.
|David Pastrňák
Boston
|29
|71
|100
|77
|6
|9.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|45
|51
|96
|81
|23
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|82
|39
|14
|7
|22
|296:240
|113
|2
Buffalo
|81
|42
|8
|8
|23
|285:237
|108
|3
Tampa
|81
|40
|10
|6
|25
|288:227
|106
|4
Montreal
|82
|34
|14
|10
|24
|283:256
|106
|5
Boston
|82
|33
|12
|10
|27
|272:250
|100
|6
Pittsburgh
|82
|34
|7
|16
|25
|293:268
|98
|7
Flyers
|82
|27
|16
|12
|27
|250:243
|98
|8
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|9
Washington
|82
|37
|6
|9
|30
|263:244
|95
|10
Columbus
|82
|28
|12
|12
|30
|253:253
|92
|11
Detroit
|81
|30
|11
|10
|30
|240:250
|92
|12
Islanders
|82
|29
|14
|5
|34
|233:241
|91
|13
Devils
|82
|29
|13
|3
|37
|230:254
|87
|14
Florida
|81
|31
|8
|4
|38
|243:275
|82
|15
Toronto
|81
|23
|9
|14
|35
|252:296
|78
|16
Rangers
|81
|24
|9
|9
|39
|234:248
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|81
|47
|7
|11
|16
|300:203
|119
|2
Dallas
|81
|38
|11
|12
|20
|275:223
|110
|3
Minnesota
|82
|31
|15
|12
|24
|272:240
|104
|4
Vegas
|81
|29
|9
|17
|26
|261:249
|93
|5
Utah
|81
|33
|10
|6
|32
|265:235
|92
|6
Edmonton
|81
|31
|9
|11
|30
|276:268
|91
|7
Anaheim
|81
|25
|17
|6
|33
|268:284
|90
|8
Kings
|81
|22
|13
|20
|26
|224:244
|90
|9
Nashville
|81
|28
|10
|10
|33
|243:264
|86
|10
St. Louis
|81
|32
|4
|12
|33
|226:255
|84
|11
San Jose
|80
|26
|12
|8
|34
|243:286
|84
|12
Winnipeg
|81
|28
|7
|12
|34
|230:254
|82
|13
Seattle Kraken
|80
|26
|8
|11
|35
|225:257
|79
|14
Calgary
|81
|26
|7
|9
|39
|209:258
|75
|15
Chicago
|81
|21
|7
|14
|39
|208:273
|70
|16
Vancouver
|81
|15
|10
|8
|48
|215:310
|58