Hovorka má první bod v NHL, Alscher dvakrát asistoval. Nosek si zlomil nohu

Hovorka má první bod v NHL, Florida deklasovala Detroit
Mikuláš Hovorka poprvé bodoval v NHL
Jaroslav Chmelař skóroval proti Detroitu
Jaroslav Chmelař v NHL proti Buffalu
Jaroslav Chmelař dal proti Torontu svůj první gól v NHL
Tomáš Nosek dal první dvě branky v sezoně a v NHL se střelecky prosadil v desátém ročníku v řadě
Útočník Floridy Tomáš Nosek v zápase proti Calgary
13
Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Vítěznou rozlučku obhájce Stanleyova poháru se sezonou podpořil jednou přihrávkou i Mikuláš Hovorka, který si připsal v soutěži svůj první kanadský bod. Tomáš Hertl asistoval u poslední branky Vegas při výhře 4:1 nad Seattlem. Útočník Floridy Tomáš Nosek si v duelu proti Rangers zlonil nohu. Kvůli jinému zranění přitom začal hrát až začátkem března.

„Každé vítězství v NHL je ohromné,“ radoval se Hovorka, který působí v zámoří druhým rokem. „Někteří hráči v zápase získali svůj první bod, já také. Je to dobrý pocit. Kdykoli dostanete šanci zahrát si v NHL, je to skvělý zážitek,“ líčil čtyřiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie.

Hovorka podepsal s Floridou smlouvu před dvěma lety po sezoně v Českých Budějovicích. Nastupuje ale především v AHL za Charlotte. První šanci v hlavním týmu dostal letos začátkem února a celkově si připsal v NHL čtyři starty.

„Kulturu, jakou tady vidíme, se snažíme vytvořit a napodobovat i v Charlotte,“ řekl Hovorka. „Je tu teď hodně kluků z Charlotte. Snažíme se vnést do týmu, co máme, a děláme věci, které sledujeme u ostatních hráčů,“ pokračoval.

Florida si vypracovala klíčový náskok v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy soupeři odskočila z 1:0 na 5:0. U druhého gólu asistoval Alscher. Český obránce poslal v útočném pásmu puk podél mantinelu za branku, kde jej převzal Matthew Tkachuk a po jeho přihrávce se prosadil z pravého kruhu Luke Kunin.

Panthers zvýraznili výhru třemi trefami ve třetí třetině a gól na 6:1 padl po spolupráci českých obránců. Alscher vystřelil zpoza pravého kruhu po Hovorkově přihrávce a puk se odrazil od nohy Colea Schwindta do branky. Při vyhlášení hvězd předčili Alschera pouze dvougóloví střelci Mike Benning a Kunin.

Smolař Nosek je opět zraněný

Kouč Paul Maurice uvedl, že Nosek má zlomenou lýtkovou kost, ale nemusí na operaci. Kvůli jinému zranění přitom třiatřicetiletý forvard začal hrát až začátkem března.

Nosek v domácím duelu proti Rangers (3:2) v noci na úterý odehrál celé utkání, celkem strávil na ledě takřka 16 minut. Byl to pro něho teprve 21. zápas v sezoně, jejíž velkou část promeškal poté, co si během přípravy poranil koleno a musel na operaci. Na kontě má dva góly a dvě nahrávky.

„Krásné na tom je, že když jsem ho viděl s nohou v ortéze, tak řekl: 'Fajn, alespoň je to ta druhá noha',“ přiblížil Maurice Noskův nadhled, s nímž se snaží alespoň trochu odlehčit složitou situaci.

Případ Noska, jenž byl loni členem úspěšného týmu, je jen dokreslením velké smůly, která Panthers provázela. „Když náš hlavní kondiční trenér Dave DiNapoli vešel do kanceláře trenérů, tak mi jen řekl, že tomu nebudu věřit. A když mi řekl, jak vážně to je, cítil jsem se za Noska opravdu příšerně. Moje další otázka pak byla 'a kdo další?', protože jsem čekal, že to ještě nebude všechno,“ řekl Maurice.

Hertl nasbíral 58 bodů v základní části

Alscher, který debutoval v NHL před týdnem, nasbíral ve čtyřech zápasech tři asistence a čtyři kladné body do statistiky za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Trenér Floridy Paul Maurice pochválil před pár dny českého beka za to, že podporuje útok a nebojí se něco vymyslet.

Florida, která v předchozích dvou letech získala Stanleyův pohár, skončila ve Východní konferenci až čtrnáctá. Na poslední postupové místo do play off ztratila čtrnáct bodů. Z pozice obhájce se do vyřazovací části naposledy neprobojoval Los Angeles v roce 2015.

„Využijeme výhodu delšího volna k tomu, abychom se vrátili s obrovským odhodláním nechybět znovu v play off,“ uvedl Tkachuk. „Musíme. Jsem si jistý, že o tom budeme příští sezonu neustále mluvit. Budeme se chtít zlepšovat a hrát play off hokej celou sezonu. To se nám v této sezoně nepodařilo. Zklamali jsme. Doufám, že je to jen výjimka,“ doplnil.

Hokejisté Vegas prohrávali 0:1 až do 38. minuty a rozhodli ve třetí třetině, kterou ovládl 3:0. Konečnou podobu výsledku stanovila akce Hertla, jehož střelu z pravého kruhu dorazil Reilly Smith a připsal si druhý gól v zápase. Český útočník odehrál všechny zápasy základní části a nasbíral 58 bodů (24+34), ale už dvacet utkání neskóroval. Naposledy se prosadil začátkem března.

Vegas vybojovalo v posledních deseti zápasech 17 z 20 možných bodů a poslední výhrou si zajistilo vítězství v Pacifické divize. Jeho soupeřem bude v prvním kole Utah.

Nejhorší tým Východní konference New York Rangers se rozloučil se sezonou vítězstvím 4:2 na ledě Tampy Bay. V jeho sestavě odehrál Jaroslav Chmelař zhruba třináct a půl minuty, připsal si čtyři hity. O výhře Rangers rozhodl jeho spoluhráč Tye Kartye třemi body (2+1).

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE SN
34Detail
LIVE
24Detail
LIVE
81Detail
LIVE
31Detail
LIVE
52Detail
LIVE
41Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton48861348116
2.Nikita KučerovTampa44861307644
3.Nathan MacKinnonColorado53741278058
4.Macklin CelebriniSan Jose4468112808
5.Mark ScheifeleWinnipeg3667103812
6.Nick SuzukiMontreal29721018238
7.Martin NečasColorado38621007848
8.David PastrňákBoston2971100776
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4551968123

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina823914722296:240113
2Buffalo81428823285:237108
3Tampa814010625288:227106
4Montreal8234141024283:256106
5Boston8233121027272:250100
6Pittsburgh823471625293:26898
7Flyers8227161227250:24398
8Ottawa813761127275:24597
9Washington82376930263:24495
10Columbus8228121230253:25392
11Detroit8130111030240:25092
12Islanders822914534233:24191
13Devils822913337230:25487
14Florida81318438243:27582
15Toronto812391435252:29678
16Rangers81249939234:24875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado814771116300:203119
    2Dallas8138111220275:223110
    3Minnesota8231151224272:240104
    4Vegas812991726261:24993
    5Utah813310632265:23592
    6Edmonton813191130276:26891
    7Anaheim812517633268:28490
    8Kings8122132026224:24490
    9Nashville8128101033243:26486
    10St. Louis813241233226:25584
    11San Jose802612834243:28684
    12Winnipeg812871234230:25482
    13Seattle Kraken802681135225:25779
    14Calgary81267939209:25875
    15Chicago812171439208:27370
    16Vancouver811510848215:31058

