Skončila základní část NHL. Vejmelka byl po dvou třetinách střídán, Nečas dostal volno
Základní část nejslavnější hokejové soutěže světa se v noci na pátek uzavřela. Karel Vejmelka střídal po dvou třetinách, Utah podlehl St. Louis 3:5. Martin Nečas dostal volno, jeho Colorado porazilo Seattle 2:0.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|82
|39
|14
|7
|22
|296:240
|113
|2
Buffalo
|81
|42
|8
|8
|23
|285:237
|108
|3
Tampa
|81
|40
|10
|6
|25
|288:227
|106
|4
Montreal
|82
|34
|14
|10
|24
|283:256
|106
|5
Boston
|82
|33
|12
|10
|27
|272:250
|100
|6
Pittsburgh
|82
|34
|7
|16
|25
|293:268
|98
|7
Flyers
|82
|27
|16
|12
|27
|250:243
|98
|8
Ottawa
|81
|37
|6
|11
|27
|275:245
|97
|9
Washington
|82
|37
|6
|9
|30
|263:244
|95
|10
Columbus
|82
|28
|12
|12
|30
|253:253
|92
|11
Detroit
|81
|30
|11
|10
|30
|240:250
|92
|12
Islanders
|82
|29
|14
|5
|34
|233:241
|91
|13
Devils
|82
|29
|13
|3
|37
|230:254
|87
|14
Florida
|81
|31
|8
|4
|38
|243:275
|82
|15
Toronto
|81
|23
|9
|14
|35
|252:296
|78
|16
Rangers
|81
|24
|9
|9
|39
|234:248
|75
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|81
|47
|7
|11
|16
|300:203
|119
|2
Dallas
|81
|38
|11
|12
|20
|275:223
|110
|3
Minnesota
|82
|31
|15
|12
|24
|272:240
|104
|4
Vegas
|81
|29
|9
|17
|26
|261:249
|93
|5
Utah
|81
|33
|10
|6
|32
|265:235
|92
|6
Edmonton
|81
|31
|9
|11
|30
|276:268
|91
|7
Anaheim
|81
|25
|17
|6
|33
|268:284
|90
|8
Kings
|81
|22
|13
|20
|26
|224:244
|90
|9
Nashville
|81
|28
|10
|10
|33
|243:264
|86
|10
St. Louis
|81
|32
|4
|12
|33
|226:255
|84
|11
San Jose
|80
|26
|12
|8
|34
|243:286
|84
|12
Winnipeg
|81
|28
|7
|12
|34
|230:254
|82
|13
Seattle Kraken
|80
|26
|8
|11
|35
|225:257
|79
|14
Calgary
|81
|26
|7
|9
|39
|209:258
|75
|15
Chicago
|81
|21
|7
|14
|39
|208:273
|70
|16
Vancouver
|81
|15
|10
|8
|48
|215:310
|58