Začíná boj o Stanely Cup: střet gigantů i další tažení McDavida. Nejvíc šancí má Nečas
Největší hokejový tanec je tady, propuknou boje o Stanley Cup. V průběhu následujících dvou měsíců se rozhodne, který z 16 týmů usedne na trůn. Při neúčasti dvojnásobných šampionů z Floridy je volný. K nejvážnějším uchazečům patří Colorado Avalanche coby vítězové základní části. Hned v prvním kole se srazí giganti z Dallasu a Minnesoty. Dokáže Connor McDavid dovést potřetí za sebou do finále Edmonton? Co předvede Sidney Crosby, jehož Pittsburgh postoupil po třech letech a který jde na rivaly z Philadelphie? Nastal čas to zjistit.
Do vyřazovacích bojů může od startu naskočit 11 českých hráčů, pět z nich jsou gólmani. Martin Nečas se poprvé v kariéře v NHL vyšplhal na stovku bodů (38+62). Nahradil produktivního Fina Mikku Rantanena, za nějž do Avalanche v minulé sezoně přišel z Caroliny. V nabitém týmu ještě vyrostl. Pokud chcete slyšet jméno českého hráče, který má největší šanci získat Pohár, je to právě Nečas, který se zatím dostal nejdál do finále konference. Letošní pouť zahájí v neděli proti Los Angeles Kings.
Po sérii Minnesoty s Dallasem vypadne jeden z dalších favoritů. Souboj těžkých vah byl nevyhnutelný. O dalším pořadí v Centrální divizi za odskočeným Coloradem bylo jasno dlouho dopředu. Oba celky jako jediné v lize mají v kádru dva hráče, kteří nastříleli aspoň 40 gólů. Ve Wild to jsou Kirill Kaprizov (45) a Matt Boldy (42), za Stars si vedli obdobně Wyatt Johnston (45) a Jason Robertson (45). Všichni čtyři se umístili v první dvacítce bodování NHL.
V sérii se představí rovněž dva z deseti nejproduktivnějších obránců – Quinn Hughes (76 bodů) a Miro Heiskanen (63). „Každý zápas, který jsme proti nim hráli, měl atmosféru a napětí play off. Na tuhle výzvu se těšíme. Pokud chceme mít šanci na Stanley Cup, musíme se přes ně dostat,“ uvedl Jared Spurgeon, který v obraně Minnesoty nastupuje s Hughesem.
Radko Gudas hrál play off naposledy předloni za Floridu a s týmem došel až do finále. V sérii proti Torontu málem poslal tvrdým zákrokem do jiné dimenze Davida Kämpfa. U následujících dvou triumfů Panthers už český řezník nebyl. Tentokrát se v prvním kole se střetne s Edmontonem, který proti Floridě neuspěl v předchozích dvou finále.
Lídr Oilers Connor McDavid vyhrál pošesté Art Ross Trophy za produktivitu, do sestavy se má vrátit po zranění Leon Draisaitl. Anaheim proklouzl do play off po sedmi letech. Edmonton měl o bod víc a začne doma. Kapitán Ducks Gudas napřed nehrál kvůli trestu, v závěru základní části měl zdravotní potíže. S Lukášem Dostálem v brance budou společně čelit síle druhé nejlepší ofenzivy v NHL.
Loni se zdálo, že Boston Bruins čeká doba temna. Realita jara 2026 vypadá jinak. Pod vedením Marca Sturma předvedli pozoruhodný obrat. Proměnou prošel i David Pastrňák. Góly střílí dál, ale začal víc tvořit hru. Počtvrté v kariéře se dostal na stovku bodů, 71 z nich tvoří asistence. „Moji spoluhráči jsou kolikrát v lepších pozicích nebo mají větší šanci skórovat, protože soupeři se na mě soustředí mnohem víc. Tím se na ledě otevírá prostor ostatním,“ vysvětloval Pastrňák. V prvním kole jde jeho tým na Buffalo, které je v play off poprvé od roku 2011.
Sidney Crosby a Pittsburgh Penguins se do vyřazovacích bojů vrátili po třech sezonách. A nejen to. Střet s Philadelphia Flyers dodá play off hodně ostrého koření. Často velmi vyhrocená rivalita týmů sídlících v Pennsylvánii sahá do dob ještě před narozením 38letého Crosbyho, který je ústřední postavou vzájemných půtek od nováčkovské sezony 2005/06, kdy přišel o několik zubů.
I jeho rivalita ohromně pohání. V 93 vzájemných duelech základní části proti Philadelphii si připsal 139 bodů, ve 23 utkáních play off dalších 36. V něm se týmy se střetnou po osmi letech.
Trenér Flyers Rick Tocchet hrál za Philadelphii i Pittsburgh, s nímž získal Stanley Cup v roce 1992. Další dva triumfy zažil coby asistent kouče. V době, kdy už dres Penguins oblékal Crosby a taky Jevgenij Malkin s Krisem Letangem. „Tihle kluci nikdy neumírají. Jsou to bojovníci. Bude to těžká série, musíme po nich jít,“ pravil Tocchet.
Flyers se vracejí k identitě tvrdého týmu, jako v dobách největší slávy. Když se Crosby doslechl, co povídal Tocchet, zeširoka se usmál, ale slovní přestřelce se vyhnul. „Co jiného byste čekali, že řekne? Bojujeme jeden proti druhému. Všichni chceme to samé. Tak to je,“ prohlásil.
Češi v akci
- Lukáš Dostál (b) - Anaheim
- Radko Gudas (o) - Anaheim
- David Pastrňák (ú) - Boston
- Pavel Zacha (ú) - Boston
- Martin Nečas (ú) - Colorado
- Radek Faksa (ú) - Dallas
- Jakub Dobeš (b) - Montreal
- Vítek Vaněček (b) - Utah
- Karel Vejmelka (b) - Utah
- Daniel Vladař (b) - Philadelphia
- Tomáš Hertl (ú) - Vegas