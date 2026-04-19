Alscher po debutu v NHL překvapil i kouče: Nečekal, že budu takhle hrát. Říkal mi, že...
Vzali ho a hodili do vody. Obránce Marek Alscher pak vedení Floridy ukázal, že v divokých peřejích jménem NHL zvládne plavat. Při kalamitě v zadních řadách Panthers odehrál čtyři poslední utkání a zaujal. Časem na ledě se pokaždé přiblížil dvaceti odehraným minutám a navrch přidal tři asistence. „S trenérem Paulem Mauricem jsem se bavil předtím, než jsem odletěl do Charlotte, a říkal mi, že byl až překvapený, vůbec nečekal, že takhle budu hrát,“ prozradil dvaadvacetiletý bek v rozhovoru pro deník Sport a iSport.
Oslavil narozeniny a rychle dostal vysněný dárek. Marek Alscher se dočkal povolávacího rozkazu od Panthers a bez velké přípravy debutoval v NHL. Jako pátý Čech v sezoně. „Potom to byly jenom zápasy, neměli jsme ani jeden týmový trénink. Měli jsme jenom rozbruslení a volné dny. Seběhlo se to rychle,“ vykládal mladý zadák s úsměvem po návratu na farmu.
Byly poslední dny hodně hektické?
„Jo, bylo to dost hektické. Zavolali mi asi v sedm večer a už v deset ráno jsem letěl. Ve tři jsem přijel na hotel a ve čtyři jsem jel na zimák v Ottawě. Ještě jsem řešil, aby se tam dostala přítelkyně. Od té doby se to sehrálo rychle, bylo až divné, jak rychle mi to začalo připadat trošku normální. Ne úplně, ale měl jsem tam hodně spoluhráčů, které jsem viděl v Charlotte. To tomu určitě pomohlo.“
Měl jste náznaky, že by povolání mohlo přijít?
„Náznaky jsem vůbec neměl. Určitě tomu hodně pomohla zranění. Nevím, jestli by šance přišla i jinak. Ale vážím si, že to takhle vyšlo. I když hrálo roli štěstí a hodně dalších věcí. Já možnost bral všema deseti a snažil se ukázat v co nejlepším světle.“
Prakticky celá obrana byla z farmy, ani jste si nemohl pomoct zkušeným parťákem v páru. Bylo to těžší?
„Na jednu stranu těžké, na druhou lehké, protože se s těmi kluky normálně bavíme. Pak jsme byli na večeři i se zraněnými hráči, byl tam Jones, Kulikov, Ekblad. I s nimi se normálně dá bavit. Ale přece jenom je to trochu jiné než se bavit s kluky, kteří jsou mi blíž věkem, nebo jsem je potkal v Charlotte. V tomhle je to trošku příjemnější.“
Panthers zažili opravdu kalamitu zranění, vám ale hrála do karet…
„Samozřejmě nikdo nechce, aby se někdo zranil. Všichni víme, jak je strašné samotné zranění i mentální stránka. Já teď byl krátce zraněný na tři zápasy a už při prvním se mi trochu klepaly nohy, že bych tam skočil. Nikdo to nikomu nepřeje, ale když už se to stane, šanci vezmu rád.“
Byl jste před prvním zápasem v Ottawě nervózní, nebo na to ani nebyl čas?
„Byl jsem samozřejmě nervózní. Rookie lap a první třetinu si ani moc nepamatuju. Ve zbytku už jsem se uklidnil a řekl si, pojď ukázat co nejvíc, co můžeš, a při tom si to užívej. Pojď se ukázat a vezmi šanci všema deseti.“
Splnilo to očekávání o NHL?