Olympijské zlato a Stanley Cup v jedné sezoně. Osm vyvolených, kdo může být další?
Hokejisté USA v únoru po 46 letech triumfovali na zimní olympiádě. Hned několik členů vítězného týmu má šanci vstoupit do exkluzivního spolku dvojnásobných šampionů. „Big Double“ dosud získalo osm hráčů. Sedm Kanaďanů a jeden Američan, pět útočníků a tři obránci. Brankář žádný. Z Čechů se v roce 1998 dostali nejblíž Dominik Hašek a Richard Šmehlík. S Buffalem však v play off skončili ve finále konference. V letošním roce je ve hře 16 hokejistů. Podaří se to však nejvýš třem z nich.
Ken Morrow - Anaheim/1980
Jen málokdo dokázal v jednom roce vybojovat zlato na olympiádě i Stanley Cup. Jako prvnímu se to povedlo Kenu Morrowovi. V roce 1980 se podílel na zázračném vítězství na zimních hrách v Lake Placid, kde výběr amerických studentů senzačně porazil Sovětský svaz. Potom rodák z Minnesoty naskočil do NHL a o tři měsíce později pomohl New York Islanders k prvnímu vítězství ve Stanley Cupu. Celek z Long Islandu triumfoval čtyřikrát po sobě. Morrow končil v roce 1989 kvůli problémům s kolenem, celou kariéru strávil v Islanders.
Steve Yzerman, Brendan Shanahan - Detroit /2002
Už v roce 1997 pomohli Detroitu k prvnímu vítězství ve Stanley Cupu po 52 letech, v další sezoně triumf zopakovali. Potřetí se jim to povedlo v roce 2002 poté, co v Salt Lake City vybojovali na olympiádě v Salt Lake City první zlato od roku 1982, tedy přesně po půl století. Javorové listy ve skupině prohrály se Švédskem a remizovaly s Českem. V play off se však zvedly a porazili, Finsko, Bělorusko a ve finále USA. Shanahan je zároveň členem Triple Gold Clubu. Už v roce 1994 ukončil jiný půst, v Miláně slavil s týmem Kanady první titul mistrů světa po 33 letech.
Duncan Keith, Jonathan Toews, Brent Seabrook - Chicago/2010
Po osmi letech se vydařil úžasný kousek hned třem pilířům Chicaga. Na olympiádě ve Vancouveru Kanada prohrála ve skupině s Američany, ale v play off postupně přejela Německo, Rusko, Slovensko a ve strhujícím finále porazila USA 3:2 v prodloužení. Toews byl zvolen do all stars turnaje. Na jaře coby první kapitán Blackhawks od roku 1961 zvedl nad hlavu Stanley Cup. Pohár Chicago ním, Keithem i Seabrookem vybojoval i v letech 2013 a 2015. Toews už v roce 2007 získal titul mistra světa, v roce 2014 s Keithem přidali druhé zlato na zimní olympiádě v Soči.
Jeff Carter, Drew Doughty - Los Angeles/2014
Oba patřili k oporám kalifornského týmu, který ve Stanley Cupu triumfoval v letech 2012 a 2014. Doughty se podílel na zisku zlata na zimních hrách ve Vancouveru 2010, o čtyři roky později byl zvolen do šestky nejlepších hráčů. V roce 2016 s Kanadou vyhrál World Cup. Ten zůstal posledním turnajem nejlepších proti nejlepších až do loňského 4 Nations, kde vyhrála Kanada s Doughtym v obraně. V 36 letech se letos vrátil i na olympiádu. Potřetí sahal po zlatu, ve finále však zvítězili Američané 2:1 v prodloužení. O tři roky starší Carter ukončil kariéru před dvěma lety v Pittsburghu.
Brock Nelson - Colorado/2026
Jeho děda Billy Christian se sourozenci Gordem a Rogerem se na olympiádě ve Squaw Valley 1960 postarali o první americký zázrak na ledě. Strýc Dave Christian získal zlato v Lake Placid o dvacet let později. Brock Nelson je třetí generací slavného rodu. Avalanche patří k nejlepším týmům v NHL. Pokud se play off vyvine podle očekávání, Colorado si poradí s Los Angeles a potom přežije těžkou a vyčerpávající sérii druhého kola s vítězem duelu dalších gigantů Dallas – Minnesota, mají v Denveru slušnou šanci na zisk druhého Stanley Cupu v tomto desetiletí.
Jack Eichel, Noah Hanifin, Clayton Keller - Las Vegas, Utah/2026
Na papíře má celek z Las Vegas narýsovanou snazší cestu než týmy Centrální divize, které musí překonat někoho z těžkých vah. Golden Knights na úvod jdou na Utah. V sezoně měl víc vítězství v řádné hrací době než tři nejlepší týmy Pacifické divize včetně jejich soupeře. Takže Mammoth mají šanci se přes něj dostat. Ve druhém kole může následovat Edmonton, případně Anaheim, pokud ho zaskočí. Možná není ideální hrát proti nažhavenému Connoru McDavidovi, který zažil s Oilers dvě neúspěšná finále. A v další fázi bude velmi těžké překonat kterýkoli tým z Centrální divize.
Jake Guentzel - Tampa/2026
Stanley Cup získal už v roce 2017 s Pittsburghem a s 13 zásahy byl nejlepším střelcem play off. Po devíti letech má šanci na double. Nebo ne? Celek Tampy Bay vyhrál Pohár naposledy v letech 2020 a 2021 a pak ještě prohráli ve finále s Coloradem. Jenže v předchozích třech letech skončil třikrát po sobě v prvním kole play off. Lightning neudrželi první pozici v Atlantické divizi, přeskočilo je Buffalo. V prvním kole hrají s Montrealem, v dalším by se mohli střetnout se Sabres nebo Bostonem. Play off Východní konference bývá nevyzpytatelné, ale Tampa má opět silné mužstvo.
Matt Boldy, Brock Faber, Quinn Hughes, Jake Oettinger - Minnesota, Dallas/2026
Minnesota čeká na průlom, příchodem Quinna Hughese se posunul zase dál. Držitel Norris Trophy z roku 2024 má větší šanci vyhrát, než dřív s Vancouverem. Otázkou zůstává, jak Wild v duelu těžkých vah s protřelým soupeřem obstojí. Stars v předchozích třech sezonách postoupili do finále Západní konference. Ani jednou neprošli. S koučem Glenem Gulutzanem, který vystřídal Petera DeBoera, chtějí ještě dál. Všechno ostatní bude zklamání. Brankář Oettinger na olympiádě nechytal. S ostříleným týmem Dallasu má větší šanci uspět, než silné trojice na straně mužstva ze St. Paulu.
Charlie McAvoy, Jeremy Swayman, Tage Thompson - Boston, Buffalo/2026
Po loňském turnaji Four Nations musel McAvoy kvůli infekci ve zraněném rameni do nemocnice a Bruins si stěžovali na špatnou péči v americkém týmu. V této sezoně prodělal zranění v obličeji, byl častým hostem zubařů a v Miláně hrál s obličejovým krytem. Na epické cestě za zlatem prokázal odolnost a houževnatost. Swayman šel na olympiádě do akce jednou, před rokem vychytal USA zlato na světovém šampionátu. Triumf ve Stanley Cupu by mu zajistil členství v Triple Gold Cupu. Stejnou šanci má i střelec vítězného gólu Thompson, stejně jako Keller a Lacombe.
Jacob Slavin, Jake Sanderson, Brady Tkachuk - Carolina, Ottawa/2026
Ottawa proklouzla do play off na poslední chvíli. Loni po sedmiletém půstu vypadla v první rundě, s Carolinou může jen překvapit. Hurricanes pětkrát za sebou prošli aspoň do druhého kola, za předchozí tři roky se dvakrát probili do finále Východní konference. V obou případech podlehli Floridě. U všeho byl i jeden z pilířů jejich obrany Jacob Slavin. Skvělý defenzivní bek a dvakrát držitel Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče patří k hráčům pomoct týmu ještě dál. Trochu nenápadní Canes nebyli ve finále 20 let, ale můžou na něj dosáhnout. I vyhrát.
Jackson LaCombe - Anaheim/2026
Bylo by to sci-fi, ale stát se může všechno. LaCombe ve své třetí sezoně v Anaheimu opět posunul bodové maximum na 58 bodů. Za poměrně krátkou dobu toho stihl dost. Před rokem se podílel na prvním triumfu Američanů na mistrovství světa od roku 1933. Na olympiádě sdílel stejný osud jako Libor Procházka v Naganu 1998. Do akce se nedostal, nicméně zlato má. Pro Ducks play off žádný špacír nebude, ale v rámci Pacifické divize mají větší naději. Postoupili po sedmi letech, mají výhodu, že jsou na této straně barikády. K favoritům však nepatří.