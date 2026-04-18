NHL ONLINE: Startuje play off! Faksa proti Minnesotě, Vladař v derby o Pensylvánii
Základní část je za námi a v zámoří začíná boj o Stanleyův pohár. Pro evropské fanoušky v přijatelných 21 hodin započne série Caroliny proti Ottawě. O dvě a půl hodiny později se představí Dallas s Minnesotou a v sestavě Stars nechybí útočník Radek Faksa, jenž po zranění naskočil už do dvou posledních zápasů v základní části. Obzvláště pikantní bude noční řežba (2:00 SEČ) Pittsburghu s Philadelphií. Na postupu Flyers měl zásadní podíl český brankář Daniel Vladař. Rivalové na sebe narazí v play off poprvé od roku 2018.