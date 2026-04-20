Pastrňákovy tři body byly málo, Dobeš slaví. Hertl u výhry Vegas nad Vejmelkou
Gól a dvě asistence Davida Pastrňáka nestačily Bostonu na vítězství v úvodním utkání 1. kola play off NHL. Bruins prohráli na ledě Buffala 3:4. Brankář Jakub Dobeš dvaceti zákroky přispěl k vítězství Montrealu 4:3 v prodloužení nad Tampou Bay. Hattrickem rozhodl za Canadiens Juraj Slafkovský. Colorado s Martinem Nečasem přetlačilo Los Angeles 2:1. Tomáš Hertl bodoval u výhry Vegas nad Utahem.
Boston zažil ideální vstup do utkání, když ho na konci 11. minuty po Pastrňákově přihrávce poslal do vedení nejlepší kanonýr Bruins v základní části Morgan Geekie. Podruhé do statistik se havířovský rodák Pastrňák jako asistent zapsal osmašedesát sekund po zahájení třetí třetiny u gólu na 2:0 z hole Eliase Lindholma.
Domácí Buffalo, které postoupilo do vyřazovacích bojů NHL poprvé od roku 2011, dokázalo otočit vývoj zápasu čtyřmi góly mezi 53. a 59. minutou, když první tři klíčové branky dělily čtyři minuty a čtyřiatřicet sekund. V předposlední minutě pak Sabres navýšili na 4:2, když odkrytou klec trefil Alex Tuch.
Pastrňák skóroval v čase 59:52 při hře v šesti bez brankáře a zároveň v přesilovce prudkým bekhendem z vrcholu levého kruhu, čímž už jen mírnil porážku Bruins s Buffalem v prvním duelu na 3:4.
Čtyřiadvacetiletý Dobeš nastoupil za Montreal v rámci play off počtvrté v kariéře a připsal si svou druhou výhru. V úvodním zápase série proti Tampě inkasoval až ve 33. minutě, ale hned dvakrát, když hokejisté Lightning otočili během devětadvaceti sekund skóre na 2:1 poté, co v první třetině skóroval jen forvard Canadiens Josh Anderson.
Show slovenské jedničky draftu z roku 2022 Slafkovského započala v čase 39:36, když si první gólový zářez v utkání připsal při početní převaze. V 46. minutě poslal Habs do vedení 3:2 rovněž v přesilovce. Krátce před polovinou třetí třetiny se ale podruhé za Tampu prosadil Brandon Hagel a vynutil si prodloužení.
To trvalo pouhých dvaaosmdesát sekund, než se dvaadvacetiletý Slafkovský trefil do třetice a potřetí při početní převaze, čímž zkompletoval svůj premiérový hattrick v play off a první Montrealu od roku 2014.
Tomáš Hertl v dresu Vegas slaví výhru v play off proti Utahu, kde mezi třemi tyčemi chytal Karel Vejmelka.